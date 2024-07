La banca europea se consolida como el sector más alcista dentro del Stoxx 600, por delante de la tecnología. En sintonía con las correcciones que marcaron la jornada del martes, el Stoxx Banks, que agrupa a los bancos del Viejo Continente, también cedía un 0,4% en la sesión, pero en el año su revalorización sigue siendo del 16%. A pesar de estas potentes ganancias en bolsa, el sectorial bancario no pierde su atractivo, con unas estimaciones de beneficios que no han dejado de crecer para 2024 con respecto a lo que se esperaba en enero. Además, la banca disfruta de un contexto en que se han ido diluyendo las expectativas de bajadas de tipos de interés hasta solo dos en este 2024, aunque a principios de año se esperaban que llegaran a darse hasta seis recortes.

La banca europea cotiza con un descuento del 50% frente al Stoxx 600, ya que, como se avanzaba, el PER (las veces que está recogido el beneficio dentro del precio de la acción) del índice europeo alcanza las 14 veces, frente a las siete veces con la que cotiza el conjunto de los bancos continentales. Además, el sector bancario cotiza con descuento también frente a su media histórica, que se ubica en las 10 veces.

Este descuento que ofrecen los bancos suele ser habitual, aunque normalmente se da en menor medida, según afirma el Sales & PR Manager XTB, Joaquín Robles. El analista explica que "esto se debe a la unión de varios factores, como el débil crecimiento de la zona euro y los impuestos aplicados sobre los beneficios extraordinarios, ya que no hay una visión clara de si será transitorio o permanente". Robles añade que se percibe como un mercado disperso, "ya que no hay entidades que tengan una cuota relevante en más de dos o tres países", y que "muchos inversores también consideran que no es viable que se mantengan los actuales márgenes de interés".

Sin embargo, para el analista de XTB "los fundamentos dentro de la banca europea son sólidos, y el sector ha cambiado estructuralmente desde la gran crisis financiera de 2008. La rentabilidad es alta, los balances son sólidos y los bancos están devolviendo un importante exceso de capital mediante recompras de acciones y dividendos. En un entorno en el que los tipos de interés se normalicen en torno al 2% o 3% y Europa evita una recesión importante, los múltiplos de valoración podrían aumentar y ayudar a impulsar el precio de las acciones".

Además, el consenso de analistas que recoge Bloomberg ve que las entidades bancarias del Viejo Continente todavía tienen camino por recorrer. El consenso de mercado cree que la banca del Stoxx 600 tiene un potencial del 19% por delante. También, los accionista valoran que la rentabilidad por dividendo del sector alcanzará el 3,43% en este 2024, cinco puntos básicos por encima del 3,27% de 2023. Con las subidas acumuladas este año, el 40% de las entidades bancarias europeas cotizan actualmente por encima de su valor contable.

Esta perspectiva positiva para el sector la comparte el Senior Market Analyst de IG, Sergio Ávila Luengo, el cual explica que "la banca europea ofrece oportunidades atractivas para los inversores a largo plazo debido a varios factores". En primer lugar, añade el experto, "está infravalorada en comparación con el Stoxx 600, además en 2024, el sector ha mostrado una revalorización significativa, reflejando optimismo del mercado", finaliza.

El analista de IG advierte que "además, las estimaciones de beneficios están en aumento, sugiriendo una recuperación en camino. La posibilidad de consolidación podría fortalecer y hacer más eficientes a las entidades bancarias, mientras que los dividendos atractivos proporcionan una fuente regular de ingresos". Por otro lado, el analista ve riesgos para el sector, pero de todas formas recomienda "seguir invertidos como siempre, siendo selectivos, eligiendo las acciones con mejor aspecto técnico".

Los más baratos

Pese a que la foto del conjunto bancario es atractiva en general, al desgranar el índice por valores destacan claros líderes por valoraciones. Por cifras, 42 de las 47 firmas que componen el Stoxx 600 Banks ofrecen multiplicadores de beneficios inferiores a 10 veces. Una ratio más que atractiva que llega de la mano la revalorización de las acciones junto con un aumento en la estimación de beneficios para este año. Concretamente, el 70% de los bancos del Viejo Continente ven un alza en la previsión de ganancias para 2024, con respecto a lo que se estimaba el primero de enero.

Raiffeisen Bank es el más barato en este sentido, con un multiplicador de 3,1 veces, al que llega de la mano de una corrección del 10% en bolsa y de un incremento del 3,5% en la estimación de beneficios para este año. El siguiente es el banco francés Société Générale, con un PER de 3,6 veces. El abaratamiento de la firma gala, sin embargo, no viene de la mano de una revalorización de las acciones y un incremento en los beneficios, sino de la caída de ambos. No obstante, Olivier Cassé, gestor de cartera, Sycomore AM, parte del ecosistema Generlai Investments, explica en un informe publicado el martes su confianza en esta entidad: "En el sector financiero, creemos en el potencial de revalorización de Société Générale. El grupo, que se encuentra en plena transformación bajo la batuta de su nuevo CEO, Slawomir Krupa, cotiza actualmente con un importante descuento de alrededor del 60% sobre sus fondos propios tangibles", indica.

Los italianos BPER Banca y MPS (Banca Monte dei Paschi di Siena) son los siguientes, con sendos multiplicadores de 5,33 y 5,63 veces. Y es que, dentro de un sector que, en líneas generales, está viendo el viento a favor este curso, los bancos transalpinos muestran una especial fortaleza. Éstos ocupan los primeros puestos en ganancias en bolsa tanto del segmento bancario europeo como dentro del principal índice de Italia, el Ftse Mib, que es también la bolsa más alcista del continente. Estos dos son también las firmas que ven un mayor impulso en el pronóstico de ganancias para este año, de más del 26% y 24% respectivamente. A estos les sigue Sabadell como el tercero con mayor aumento en la estimación de beneficio neto.

Un banco español cerraría el top 5 de firmas más atractivas por PER del índice bancario. Banco Santander, con multiplicador de 5,9 veces, es el quinto más barato del sectorial. Con unas ganancias del 15% en bolsa, su estimación de beneficios también crece un 9% en lo que va de año. Los analistas esperan que sus títulos suban otro 17% en los próximos meses.