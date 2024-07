La banca vuelve a liderar las subidas en 2024 tras las elecciones francesas

La resaca de la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas está dejando muchas reacciones en un mercado que claramente se temía lo peor, viendo los movimientos de este lunes. El euro, los bonos y la bolsa están rebotando con fuerza después de que la mayoría absoluta del partido de Le Pen se aleje.

Dentro de las posiciones en bolsa que están abriendo los inversores este lunes destacan los valores del sector bancario, que está siendo el más alcista de la sesión con un avance de más del 1,5% a media sesión. En el caso del sector exclusivo de la eurozona, el rebote es de un punto porcentual más. Con este ascenso el sectorial europeo de banca se vuelve a colocar como el más alcista del Viejo Continente en lo que va de año, con un avance de más del 17%.

Desde Citi apuntan que "el mercado ahora está descontando un bloqueo en la Asamblea con una rebaja de los spreads de la deuda; la banca francesa estaba sufriendo un coste implícito de 330 puntos básicos más desde el final de mayo".

"Los bancos franceses han estado bajo presión desde el anuncio de las elecciones, hace un mes pues el mercado estaba anticipando un deterioro del crecimiento y la integración en Europa, un mayor riesgo fiscal y un impacto específico en el sector", continúan desde Citi. "Esperamos que siga habiendo volatilidad en el sector hasta la segunda vuelta y calculamos unos 50 puntos de incremento de coste del capital, lo que implica un 5% menos en valoración en los escenarios más adversos", concluyen.

En la sesión de este lunes destacan las alzas de los bancos franceses. Société Générale, Crédit Agricole y BNP Paribas se encuentran entre los valores más alcistas de un día en el que es Monte dei Paschi quien lidera las subidas, con un rebote de más de un 5%.

El BCE tendrá que estar atento también a lo que suceda este fin de semana. Dentro de las medidas que puede adoptar el organismo está la de llevar a cabo programas especiales de compra de deuda con el objetivo de que los spreads no se tensionen, pero solo cuando estos responden a situaciones que no tienen que ver con los fundamentales. "Mientras los países no se enfrenten a Bruselas en los planes de déficit, los bonos no deberían sufrir al ser potenciales objetivos del BCE", señalan en Julius Baer.

Relacionados La banca europea aún cotiza con el doble del descuento histórico frente al Stoxx 600