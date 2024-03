Casi la mitad de los bancos europeos cotiza por encima de su valor en libros

Además de ensanchar los márgenes, la subida de tipos de interés que comenzó hace más de un año en Europa, con la intención de mitigar una subida de precios insostenible en la región, ha tenido su efecto también en el valor de las acciones del sector financiero. El Stoxx 600 Banks, que recoge a las entidades bancarias más representativas del Viejo Continente, se encuentra actualmente en máximos en bolsa que no visitaba desde el año 2017, con ocho compañías con subidas de más de un 15% en 2024. Unos crecimientos bursátiles que se reflejan en el valor de las acciones de estas firmas, con el 40% de las mismas cotizando por encima de su valor contable actualmente.

Unas tasas de interés en niveles que no se veían desde hace más de 20 años (en el 4,5% en Europa) impactan directamente en la cuenta de resultados de los bancos, con unos beneficios récord en muchas de las entidades. Unas cifras que, sin duda, animan a los inversores y ayuda a que los bancos recuperen en el mercado el valor que reflejan sus activos en los balances. Concretamente, el valor contable, también conocido como valor en libros, es el valor intrínseco de las acciones de una empresa. Teóricamente, si esta ratio se sitúa por debajo de 1, quiere decir que las acciones de la firma cotizan baratas, ya que el valor de estos títulos es inferior a lo que el banco dice que valen. Si es al contrario, y el valor en libros es superior a 1, significa que el mercado está valorando las acciones por encima de lo que la entidad vale, según sus cuentas.

El 80% de las compañías que conforman este índice bancario europeo cuentan con un precio/valor de sus activos superior al que tenían al inicio del año. El banco suizo Avanza Bank es, con diferencia, el más sobrevalorado de esta lista según esta ratio, con un precio sobre su valor en libros de 5,95 veces, más de dos puntos que el segundo banco europeo con un mayor precio de la acción con respecto a lo que dicen sus libros, que es el italiano FinecoBank, con 3,68 veces. Sin embargo, pese a estar en cabeza, Avanza Bank está entre los pocos (sólo ocurre en 9 bancos de los 47 que conforman el índice) con una cotización entre el valor contable inferior al del principio de año, de 6 veces.

Hay que recordar que el promedio del Stoxx 600 Banks durante los últimos 10 años de tipos cero ha sido de 0,75 veces, y que solo durante algún momento concreto entre 2017 y 2018 se ha rebasado el valor contable (hacia esas fechas el mercado descontaba un inicio de subidas de tipos que finalmente no llegó a darse). En sus momentos más bajos, que coinciden con la época de la pandemia sanitaria, este promedio ha llegado a descender hasta las 0,40 veces. Actualmente, el precio/valor en libros promedio del índice del Viejo Continente alcanza las 0,78 veces, que es el más elevado desde 2010, año donde se igualaba, y hay que irse hasta 2009 para ver uno superior, con una ratio promedio de 0,96 veces.

El francés Société Générale es el banco más infravalorado en bolsa, de los que reúne el Stoxx Banks, con respecto a su valor contable, ya que la entidad cotiza 0,30 veces su valor en libros. Una valoración que está prácticamente en línea con su promedio de la última década (0,33 veces precio/valor en libros). Con una corrección de más del 5% de su acción en 2024, el consenso de expertos cree que sus títulos subirán un 27% más los próximos 12 meses, lo que les deja aún con un valor de la acción inferior al de sus activos.

Bancos italianos como Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) o BPER Banca también están en la parte baja de la tabla, con un precio/valor en libros inferior a 0,5 veces, pese a la potente revalorización en bolsa de la segunda entidad. Desde Barclays eligen a los bancos transalpinos como los favoritos dentro del sector europeo, "después de unos resultados que refuerzan su postura", indican en su último informe.

"En nuestra opinión, la rentabilidad sectorial de los bancos europeos habrá tocado techo en 2023 y empezará a disminuir en 2024 y 2025, debido a una normalización de los márgenes de intermediación y a un aumento moderado del riesgo de crédito. Sin embargo, es poco probable que se produzca un impacto generalizado en el rendimiento de los activos, ya que la morosidad se ha contenido y está muy repartida entre países y sectores", advierten desde Barclays.

BBVA ya cotiza por encima de su nivel contable

Dentro de este ranking europeo, el banco vasco BBVA tiene un lugar especial, ya que logra superar su valor contable en bolsa, algo que no sucedía desde el año 2017, con excepción de unos días el pasado mes de noviembre, en el que no lo varía pero sí lo igualaba. El mercado reconocía todo el valor en libros del banco en noviembre de 2023, y lo convertía en el segundo banco español en alcanzarlo tras Bankinter, que es el único entre la gran banca española que históricamente no cotiza con descuento en este sentido. Ahora, el precio de su acción no solo alcanza el valor de sus activos, sino que lo supera, con un precio/valor en libros de 1,05 veces.

La entidad presidida por Carlos Torres gana más de un 20% en bolsa en un año que no ha dejado de renovar sus máximos históricos, y es el tercer banco más alcista del sectorial del Viejo Continente. Unos resultados récord han respaldado el buen ritmo bursátil que ya encaraba, ya que cerró 2023 con 8.019 millones de euros en beneficio neto atribuido, cifra que supone un aumento interanual del 26,1% y mejora los 7.645 millones que esperaba el consenso de analistas de Bloomberg. Su RoTe (que mide la rentabilidad financiera) para 2024 alcanza el 15,2%, según el consenso de FactSet, que es también la segunda mayor entre la gran banca española, solo por detrás de Bankinter, que lo supera levemente con un 15,6%.

Por valoración, BBVA también está entre las entidades en las que los expertos depositan una mayor confianza, con un incremento en su precio objetivo frente a lo que se estimaba el primero de enero, que la dejan con un potencial alcista del 4%. "BBVA espera que el NII [net interest income o margen de interés] se mantenga saludable en 2024 ayudado por el fuerte crecimiento de los préstamos, los elevados tipos de interés medios y el bajo coste de los depósitos, mientras que el coste de riesgo debería normalizarse en torno a 325 puntos básicos en 2024. La fuerte posición de mercado de BBVA en México es el resultado de una década de inversión en infraestructura digital, transformación y aprovechamiento de la escala", indican desde JP Morgan.