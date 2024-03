BBVA lleva su nueva fábrica de tecnología a América y fija su sede en México

BBVA lleva al otro lado del Atlántico BBVA Technology, la nueva fábrica de tecnología creada con la fusión de sus filiales de desarrollo de software a finales de 2023. La unidad americana contará con cerca de 600 empleados y radicará la sede en Ciudad de México para dar servicios tecnológicos al negocio en Argentina, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Según explicó este martes el banco, la expansión de la sociedad en ambos continentes "genera un impacto positivo en la visibilidad que busca esta marca en los próximos años".

BBVA Technology en América nace de la integración de diversas sociedades tecnológicas que conformaban BBVA Axial y mantendrá al frente Robert Altes, responsable de esta última compañía y con el cargo de consejero delegado.

En Europa la filial homóloga opera desde España, centralizando sus actividad en las oficinas ubicadas en Madrid, Bilbao y Barcelona, bajo la batuta de Ricardo Jurado como consejero delegado de BBVA Technology en Europa.

La compañía europea se creó aglutinando BBVA Next Technologies, con BBVA IT España y Datio que en su conjunto suman unos 3.000 empleados. Se trataba de un paso lógico después de que el banco se quedase como accionista único en las sociedades tras adquirir a Accenture el 26% que controlaba en BBVA IT y el 49% de la startup Stratio en Datio. Con su fusión elimina solapamientos y confusiones por contar con perfiles y operativa similar en algunos aspectos.

La entidad ligó el rol de la nueva sociedad a la transformación del desarrollo de software, una de las principales prioridades estratégicas del área de Ingeniería de BBVA para los próximos años.

El grupo cuenta con unos 22.000 profesionales con perfil 'STEM' a nivel global (profesionales con perfil tecnológico, de ingenierías, matemáticas, ciencias, gestión de datos o ciberseguridad). Supone un 19% de su plantilla y continúa reclutando. Solo en software creó en 2022 una división global con más de 16.000 desarrolladores.