Bankinter recupera su valor contable frente al 40% de descuento del sector

Bankinter, junto a Unicaja, acumulan pérdidas de doble dígito en bolsa este año después de dos cursos en los que su revalorización se acercó al 40%. Esta mejor evolución con respecto a sus pares en el pasado reciente explica, en parte, el castigo que está recibiendo en 2023.

La crisis de Credit Suisse provocó la huida de los inversores en marzo y una caída de su valor bursátil de más del 25%. Sin embargo, desde los mínimos alcanzados este mes de mayo, la entidad dirigida por María Dolores Dancausa ya recupera casi 10 puntos porcentuales y vuelve a rozar el igualar en bolsa su valor en libros, algo que de lo que el resto de la banca española todavía está alejada. Fue en abril la última vez que el mercado reconoció todo el valor contable de la compañía que entró a formar parte del Eco10 (el índice de ideas de inversión de elEconomista.es) tras la última revisión.

Esta peor evolución de Bankinter frente al resto del sector y frente al propio Ibex es algo que no se explican desde JP Morgan después de que sus resultados superaren las expectativas de los expertos. "Esperamos que sus resultados sigan siendo sólidos y que alcancen el 15% de RoTE [el objetivo del banco es del 12%], algo difícil de lograr para el resto de entidades, las cuales sí han obtenido un mayor beneficio neto de intereses".

En el primer trimestre del año el margen de interés aumentó en 65 puntos básicos, el coste del pasivo en 50 puntos, el crecimiento de las comisiones se situó en el 5% (en línera con el objetivo), la ratio de eficiencia en el 35,6% (mejorando el objetivo del 42%), el coste del riesgo en 39 puntos y la ratio de capital CET 1 en 12,21% (se le exige tener un 7,72%).

"Creemos que el deterioro del sentimiento inversor hacia el sector lo hace más atractivo ya que pensamos que, aunque hay vientos de cara a nivel macro, Bankinter es menos sensible que el resto a estos factores", exponen en JP Morgan. "Históricamente siempre ha cotizado con una prima frente al sector debido a su fortaleza estructural y alta calidad, pero la peor evolución relativa en los últimos meses ha abierto una pequeña oportunidad de entrada en un valor donde no es habitual", agregan. Según las previsiones del banco norteamericano, está cotizando a un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 6,5 veces y a un precio/valor en libros de 0,95 veces para un RoTE del 15% en 2024 "y no creemos que ahora el mercado esté reflejando esta mejoría", concluyen.

En este sentido, tanto BBVA como CaixaBank valen en bolsa 0,78 veces su valor en libros, mientras que Santander solo justifica el 56% del mismo. En el caso de Unicaja y Sabadell se quedan en el entorno de las 0,4 veces, según las estimaciones del consenso de analistas que recoge FactSet.

Pese a esta situación, a Bankinter los analistas le dan un recorrido en bolsa de más del 30% hasta los 7,34 euros de cara a los próximos 12 meses. Este potencial es mayor que el de BBVA y CaixaBank, donde los analistas también dan un precio objetivo por encima de su valor en libros por acción. En Santander, Sabadell y Unicaja los expertos no prevén que alcancen su valor contable, aunque sí les dan recorridos de entre el 40 y el 50% a sus títulos. De igual forma, en los últimos meses los expertos han mejorado considerablemente sus recomendaciones sobre el sector y solo la propia Bankinter y Sabadell no reciben un consejo de compra.

Próximo dividendo

Bankinter ha repartido la mitad de su beneficio neto de 2022 entre sus accionistas, un total de 0,31 euros por acción. Para este curso se espera que mantenga el payout y, gracias al incremento previsto de sus ganancias, se espera un dividendo anual de 0,39 euros.

Este pago se realizará en cuatro veces. El primero de ellos será de 0,085 euros el próximo 28 de junio. Para cazar este dividendo del 1,5% de rentabilidad hay que tener las acciones en cartera al cierre del día 23.

