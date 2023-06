El Eco10 confía en la banca y recibe a Bankinter una década después

En pleno ecuador de un año que arrancó los primeros meses mimando a las bolsas bursátiles, pero que ha vivido ya más de un susto, los analistas siguen reiterando su confianza en el sector bancario, pese a haber sido el protagonista principal de los vaivenes de este ejercicio. La última renovación del Eco10 –el índice de ideas de calidad que elabora elEconomista.es con la colaboración de 53 firmas y calculado por Stoxx– así lo demuestra, con un único cambio entre sus componentes, igual que ocurría en la pasada revisión, que refuerza la apuesta por la banca.

Bankinter regresa al índice de este medio una década después –ya que fue en 2013 la última vez que formó parte de estas filas– para ocupar el lugar de Amadeus, que abandona esta selección de la que formaba parte desde el pasado mes de diciembre. Con esta nueva incorporación, suman tres las entidades bancarias dentro del índice naranja, algo que tampoco ocurría desde 2021, cuando coincidieron en el portfolio Santander, BBVA y CaixaBank. Con la reciente actualización, los 10 componentes de la cartera son: Inditex, Repsol, Grifols, Cellnex Telecom, Banco Santander, Iberdrola, Logista, IAG, BBVA y Bankinter.

Cabe destacar que el banco dirigido por María Dolores Dancausa ha tenido a Applus+ como rival directo en esta última renovación, ya que la empresa encargada de las ITV en España logró, por ponderación, el mismo apoyo que el banco, pero el favor fue finalmente para Bankinter por ofrecer un mayor potencial alcista.

Además de en la anterior revisión –donde BBVA pasaba a ocupar la silla de CaixaBank–, hay que remontarse a junio de 2020 para ver la última vez que el Eco10 sólo registró un cambio entre sus valores. En esta ocasión, el apoyo que había cosechado el sector turístico –líder indiscutible del Ibex 35 en el ejercicio, con IAG, Aena y Amadeus entre los valores más alcistas– en meses anteriores parece menguar en la actual cartera con la salida de Amadeus, dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas para la industria aérea.

Al igual que la mayoría de plazas europeas, el índice naranja logra hacer frente a baches económicos como las diferentes subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para domar la inflación o los ya mencionados problemas en el sector bancario que, aunque empezaron en marzo al otro lado del charco con la quiebra de SVB, el efecto dominó hacía que los bancos de este continente sufrieran su drama particular. Con todo, el Eco10 ya gana un 10,5% (con datos a 31 de mayo) en el año en curso. Unas ganancias que están ligeramente por encima de las del Ibex 35, que suma un 9,9%.

Y es que, pese a que el índice nacional empezó 2023 con el mejor arranque de ejercicio de los últimos 22 años, ha sido una de las plazas europeas más penalizadas por los problemas bancarios. Si nos remontamos a la creación del Eco10, 16 de junio de 2006, el índice sigue sacando pecho y aventaja al club de las 35 en más de 30 puntos, con un avance del 16,4% en ese intervalo frente al descenso del 17,5% del Ibex.

La actual cartera ofrece un precio para el próximo ejercicio algo menos atractivo que el del Ibex 35, ya que cuenta con un PER para 2023 (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 12,9 veces, frente a las 10,9 veces que se compra la referencia nacional actualmente. El multiplicador del Eco10 excluye a Cellnex, ya que el consenso de expertos sigue vaticinando pérdidas para la teleco para 2023, aunque mucho más reducidas que las que enfrentaba el año pasado.

Repsol, pese a que no aglutina tanta confianza de los analistas y gestores consultados como en revisiones pasadas, e Inditex le roba el primer puesto (ver información de la página 8), es la más atractiva por PER, con un multiplicador de 3,8 veces.

La petrolera, que marcó el año pasado una temporada histórica en cuanto a beneficios gracias al alza del precio del petróleo por la guerra de Ucrania y los recortes de producción de la OPEP (cártel de países exportadores de crudo), no corre con la misma suerte este año debido a la caída del precio en el combustible, así como al descenso en el consumo del crudo con respecto el año pasado. En cuanto al resto, tanto BBVA, Banco Santander, Bankinter y Logista ofrecen peres inferiores a 10 veces para este año.

'Injusta' penalización

Diez años después, Bankinter es uno de los diez valores favoritos entre las 53 casas de análisis que colaboran en la Cartera de Consenso de la que se nutre el Eco10. La entidad cuenta con el apoyo del mercado pese a ser el banco español más penalizado en bolsa en 2023. Estas caídas no se reflejan ni en su cuenta de resultados ni en la confianza del mercado, con un alza en la previsión de beneficio neto en lo que va de año, que deja a Bankinter con uno de los multiplicadores más atractivos de su historia.

Ignacio Cantos, de ATL, opina que el castigo que está sufriendo en bolsa podría deberse al contagio de los bancos regionales estadounidenses, pese a que "su situación no tiene nada que ver" con la de estas entidades. Para Cantos, las razones para incluir a Bankinter en cartera son varias: "Nos gusta el modelo de negocio del banco que no ha cambiado en los últimos tiempos y además consideramos que la cotización está barata. El banco cotiza por debajo de valor en libros cuando tradicionalmente lo ha hecho con prima. La acción cotiza a un PER de 7 veces y tiene una rentabilidad por dividendo que supera el 5%. Creemos que la corrección que se produjo en marzo del 26% fue excesiva y debería subir más que otras entidades dentro del sector financiero. Por otra parte, los resultados deberían seguir mejorando por la subida de tipos".

Lo mismo piensan desde Gesconsult, otra de las firmas que incluye a la entidad entre sus cinco valores favoritos, que explican: "Recientemente la banca doméstica ha sufrido un severo castigo por el colapso bancario de EEUU, y de entre todas, Bankinter ha sido paradójicamente la peor parada. Quizás el mercado piensa que las salidas de depósitos que se han visto en EEUU se podrían ver aquí, cuando realmente allí se han producido por el descontrol regulatorio sobre la banca regional y el miedo derivado de ello". Y añaden: "Creemos que no tiene sentido y se abre una oportunidad muy interesante de entrada en una entidad que los próximos trimestres tendrá el viento a favor por las alzas de tipos en su margen de clientes (el Euribor 12 meses ya ha recuperado el terreno perdido con el bache bancario de marzo) y que está controlando bastante bien la línea de costes así como el Coste del Riesgo".

Así, para esta firma Bankinter es el banco de más calidad por "casi todos los estándares: rentabilidad, limpieza de balance, tipología de cliente, etcétera. Por ello, es el que tiene menores exigencias por parte del regulador", indican desde Gesconsult.

Potencial del 30%

Por potencial alcista, la cartera naranja cuenta actualmente con un margen de subida medio del 30%, según el consenso de expertos que recoge FactSet; ocho puntos más que el Ibex 35, que ofrece un potencial del 22% para los próximos 12 meses. Y es que todas las firmas de la cartera, excepto Iberdrola e Inditex, cuentan con recorridos superiores al 30% para los siguientes meses.

Grifols, que lograba ponerse en positivo en el año hace unas semanas tras dos meses en rojo, está en cabeza, con un 60% de potencial. La presentación de resultados fue un revulsivo para la farmacéutica, que obtiene también una mayor confianza de los expertos. Como ejemplo, esta semana firmas de análisis como Alphavalue aumentaban su precio objetivo, de 19,8 a 21,4 euros. Banco Santander, que es la siguiente con mayor potencial, con cerca de un 50%.

Tras marcar cifras récord en 2022, el consenso de mercado que reúne FactSet espera para la entidad financiera presidida por Ana Botín registre una cifra histórica de beneficio neto, que rozará los 9.700 millones para este ejercicio. Los expertos se muestran optimistas en este sentido, ya que pronostican un crecimiento prolongado de sus ganancias netas en los próximos años, y estiman que en 2024 el banco supere los 10.000 millones.

La rentabilidad por dividendo también es uno de los grandes atractivos de los valores que constituyen el nuevo portfolio. Junto con Logista, BBVA, que está cerca de máximos en bolsa tras el batacazo que sufría tras la incertidumbre de las elecciones en Turquía –donde tiene gran parte de su negocio–, es la firma con mayor retorno para el accionista a precios actuales, con una rentabilidad del 8%. Le siguen Logista y Bankinter, con sendas rentabilidades del 7%.

El índice también puede presumir por la pata de la recomendación. A excepción de Iberdrola y Bankinter, que levantan un mantener, el consenso de mercado que recoge FactSet recomienda tomar posiciones en todas las firmas que lo componen, con la compañía de distribución en primer lugar, con el mejor consejo entre las diez.

Después de Inditex, Cellnex Telecom es la que más puestos sube por ponderación con respecto a la última revisión, y ocupa la quinta plaza de la Cartera de Consenso (en el índice todos los valores ponderan igual).