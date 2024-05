La mitad de los fondos españoles de deuda con más patrimonio superan a su índice de referencia

La renta fija se ha convertido en la gran protagonista de las carteras de los inversores, desde que la normalización de tipos de interés emprendida por los bancos centrales haya permitido que los activos tradicionales de deuda vuelvan a ofrecer una remuneración adecuada. Tanto la inversión directa en letras y bonos del Tesoro, con numerosos ahorradores haciendo cola a las puertas del Banco de España para adquirir sus títulos en persona, como la indirecta a través de fondos y ETF han cobrado relevancia.

Los datos de Inverco muestran mes a mes que los vehículos de inversión colectiva de esta categoría son los grandes captadores de dinero neto. Solo en abril han conseguido atraer algo más de 8.000 millones de euros, lo que unido a los 5.314 millones de los fondos monetarios ha permitido elevar el patrimonio de esta clase de fondos hasta los 142.505 millones de euros, que representa el 39% del volumen total de los fondos.

Las entidades financieras, que son los grandes distribuidores de fondos en el mercado español, han conseguido colocar entre sus clientes numerosos fondos conservadores, como el CaixBank Monetario Rendimiento, que es por el momento el producto más vendido, con más de 4.600 millones de euros.

Pero la vuelta de la rentabilidad a los activos de deuda no significa que todos los fondos de esta categoría están teniendo un buen comportamiento en el año. El cambio de expectativas sobre las bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales ha provocado volatilidad en el mercado de bonos, que han pasado de descontar seis rebajas por parte de la Reserva Federal a principios de año a una en la actualidad, dada la resiliencia de la economía norteamericana. Incluso algunos analistas no descartan que no se produzca ninguna este año. En el caso de Europa, se espera una primera bajada de tipos en junio y a partir de ahí algunos expertos consideran que podría volver a esperar a septiembre para intentar reengancharse a la política de la Fed, si es que esta institución actúa entonces.

Con toda esta volatilidad en el mercado, que ha dejado pérdidas por precio en el bono norteamericano a diez años según se acercaba a máximos de rentabilidad, haber elegido un fondo de renta fija con la estrategia adecuada ha sido crucial. Y aunque muchos productos se encuentren en pérdidas, haber invertido en un fondo indexado tampoco habría sido garantía de éxito.

Si se tienen en cuenta a los 25 mayores fondos de renta fija españoles por volumen patrimonial y se compara su rendimiento en el año con el índice de referencia contra el que Morningstar les confronta, se puede comprobar que solo la mitad de ellos consigue un exceso de rentabilidad, o una menor caída, según el caso. En los fondos de deuda de corto plazo es donde más se nota más esta pérdida de rentabilidad frente al índice, con datos a 22 de mayo.

El BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo, por ejemplo, gana un 1,04% en el año, pero se ha dejado por el camino medio punto porcentual frente a su índice, el FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR. Y el BBVA Bonos Duración B, por su parte, cae un 2,74% en el año, casi un punto porcentual más que el Morningstar EZN Core Bd GR EUR, índice que utiliza la plataforma para homogeneizar la comparativa en los productos que clasifica como de renta fija diversificada.

En el caso del Trea Cajamar Renta Fija A, que también se engloba en esta categoría, el equipo de gestión liderado por Ascensión Gómez ha sabido sumar casi 3 puntos porcentuales más al rendimiento respecto al índice, hasta conseguir un 1,38% en el año. Algo parecido al Bankinter Premium Renta Fija R, donde sus responsables lo han colocado también en terreno positivo, con un 0,9% en el año gracias a los 2,49 puntos porcentuales extra que han sumado frente al índice con el Morningstar EZN Core Bd GR EUR.

Si se analiza los fondos con mayor volumen patrimonial, el Caixabank Master RF Deuda Pública 3-7 y el Caixabank Master RF Privada Euro, se comprueba que en ambos se ha evitado una caída mayor que el índice. Lo mismo ocurre en el Santander Renta Fija Privada A, que pierde un 0,43%, pero donde el equipo gestor ha logrado que sufra menos que el índice, al igual que en el Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Estándar, que gracias a que supera en 1,65 puntos porcentuales a su índice, el ya mencionado de Morningstar, se mantienen en terreno positivo en el año, aunque por la mínima, con un 0,06%.

¿Qué ventaja tiene utilizar la comparativa que utiliza Morningstar, una de las plataformas de datos y análisis de fondos de inversión más reconocidas en el sector, frente a la que figura en los folletos de los productos? Sobre todo, más claridad para el posible partícipe, ya que las gestoras utilizan en numerosas ocasiones distintas referencias para cada tipo de activo de renta fija que tienen en cartera, sobre todo en aquellos casos de fondos de deuda diversificada o flexible. En el caso del Caixabank Master RF Privada Euro, por ejemplo, el mayor fondo española de renta fija corporativa, en el folleto indican que la gestión toma como referencia la rentabilidad del ICE BofA Euro Large Caps ) en un 90% y el ESTR Compouded Index en un 10%. Si se tiene en cuenta el índice de Morningstar, el inversor se ahorra el cálculo para comprobar si el resultado del fondo merece la pena.