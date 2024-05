Los grandes fondos de renta fija borran ya las pérdidas sufridas en el peor año de la historia

La fuerte tormenta que azotó al mercado de renta fija en 2022 empieza a ser sólo un mal recuerdo para los gestores al frente de los mayores fondos de deuda españoles. Según datos de Morningstar, todos los vehículos con más de 1.000 millones de euros en activos bajo gestión han conseguido borrar ya el golpe que dio aquel año a sus carteras, al cotizar actualmente a un precio superior al de cierre de aquel año. No hay que olvidar que, en 2022, el precio de la renta fija mundial se hundió nada menos que un 16%, la mayor caída desde que hay registros, es decir, desde al menos 1990. Y que incluso el bono americano, el activo que sobre el papel es el más seguro del mundo, sufrió un descalabro del 19%.

Poco a poco, esto va quedando atrás. El precio del índice de renta fija mundial recupera ya un 10,5% desde el mínimo histórico que marcó en octubre de aquel mes. Esta subida también se refleja en las rentabilidades de los grandes fondos de renta fija españoles. Por ejemplo, a estas alturas del año, el valor liquidativo de fondos icónicos como Mutuafondo se encuentra un 7% por encima del de cierre de 2022. Es el vehículo que ha cerrado con mayor holgura el hueco que se creó entonces. A éste le siguen CaixaBank Master RF Privada Euro, Trea Cajamar Renta Fija, Santander Renta Fija Privada A o Kutxabank Renta Fija Soberana. En todos los casos, el precio actual es un 6% superior al de diciembre de ese año. En el lado opuesto, entre los fondos que han cerrado el hueco con menor holgura se encuentran CaixaBank Master RF Advised BY o BBVA Bonos Duración B (ver gráfico).

En realidad, el calvario para los inversores en renta fija ya venía de atrás, pero se acentuó a comienzos de 2022, conforme la inflación crecía rápidamente y se empezaba a interiorizar que quizás no era tan transitoria como los bancos centrales defendían. No fue hasta el verano cuando el Banco Central Europeo (BCE) se decidió a subir los tipos por primera vez en casi 11 años, y este primer movimiento vino con sorpresa porque fue de medio punto, frente a los 25 puntos básicos esperados. Fue un anticipo de lo que vendría después: la subida de tipos más rápida de la historia, que provocó un ajuste sin precedentes en el precio de los bonos.

Oportunidad en renta fija

Ahora, en cambio, las perspectivas para los bonos son mejores, y eso aun contando que el comportamiento de la renta fija en estos primeros meses de este ejercicio no ha sido el esperado. El esperado era que aportase rentabilidad a las carteras, en lugar de restarla, que es lo que ha hecho finalmente a medida que se han ido retrasando las expectativas sobre los recortes de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. La mayoría de los bonos deja pérdidas por precio en 2024.Pero este mes se ha producido un cambio de tendencia, y los inversores se han lanzado a comprar bonos, lo que ha elevado sus precios más de un 1% en la mayoría de los casos, a medida que se acerca, ahora sí, el inicio de las bajadas de tipos. El mercado sigue creyendo que el BCE moverá ficha el mes que viene, y que lo hará en otras tres ocasiones más; y también mantiene la esperanza con la Fed, al creer que tendrá margen para bajar los tipos en dos ocasiones. El dato de inflación americana publicado el miércoles acercó esta posibilidad, al retroceder una décima su tasa general, hasta el 3,4%, y dos la subyacente, hasta el 3,8%. Con ello, la rentabilidad del bono americano se relajó en casi 10 puntos básicos sólo el miércoles.

"Si yo fuera un inversor doméstico valoraría comprar un fondo de renta fija en caso de no tenerlo ya", valora Jaime Martínez, responsable global de asignación de activos de BBVA Asset Management. "Me parece una buena idea, y quien no quiera tener mucho riesgo de duración tiene a su alcance los fondos a vencimiento. No obstante, pensando que los tipos van a bajar, yo cerraría un plazo más largo del año", añade. Pero, aunque algunas de las mayores gestoras españolas estén empezando a aumentar la duración de sus carteras, los inversores no se atreven todavía. La prueba es que los fondos españoles de renta fija a corto plazo atraen casi 5.700 millones de euros este año, frente a los 2.300 millones que captan los de largo plazo.

En lo que va de año, los fondos de renta fija con más de 1.000 millones de euros en activos bajo gestión consiguen revalorizaciones medias 0,2%. La mayoría de ellos se encuentra en positivo este ejercicio, aunque hay dos que abanderan las subidas. Se trata de Trea Cajamar Renta Fija, que avanza un 1,11% y de Unifond Renta Fija Corto Plazo, que sube otro 1%. En cambio, el fondo con peor comportamiento es BBVA Bonos Duración, que pierde un 2,47% en 2024.

Un auténtico imán para atraer a los inversores estos últimos años

El año en el que empezaron a subir los tipos de interés, en 2022, los inversores aportaron más de 15.000 millones de euros a los fondos de renta fija (aquí se incluye tanto a los de corto y largo plazo, así como a los de renta fija internacional). La jugada no salió bien. Los fondos de renta fija a largo plazo cayeron ese año un 8,13%; los de renta fija internacional, otro 7,82% y los de renta fija a corto plazo, un 1,19%, según datos de Inverco. Lejos de que eso ahuyentara a los inversores, al año siguiente los fondos de renta fija atrajeron nada menos que 23.500 millones de euros. Y ya en 2024, estos vehículos atraen otros 8.800 millones en los primeros cuatro meses del año. Con esta suma, los fondos de renta fija han captado ya 47.600 millones de euros desde 2022.