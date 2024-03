Al Ibex 35 le toca consolidar pese a haber superado resistencias: Europa encara una fase de 'digestión'

El Ibex 35 uno de los grandes rezagados respecto al resto de índices europeos a la hora de marcar nuevos hitos, logró la semana pasada mostrar signos de fortaleza al batir la resistencia que encontraba en los máximos del año pasado, los 10.300 puntos. Su superación invita a pensar en un nuevo objetivo para el selectivo español, los 11.000 puntos, una cota que no ve el índice desde 2017.

El selectivo español, que lideró las alzas de la semana con una subida del 2,5%, sigue rezagado respecto a sus pares, ya que avanza un 2,1% mientras el EuroStoxx roza el 10%. Es decir, lo normal sería que se dispusiera a estrechar la brecha. Sin embargo, Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader no descarta consolidaciones por el camino. "El siguiente objetivo que manejo para el Ibex 35 está en los 11.000/11.200 puntos pero sigo siendo cauteloso y recomiendo prudencia. El año es muy largo", explica.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

"Antes de alcanzar sus objetivos no me sorprendería asistir a una consolidación un poco más amplia, sobre todo si coincide con que el resto de bolsas europeas acometen una fase de digestión de las últimas y fuertes subidas". Esta consolidación, eso sí, no debería perder los recientes mínimos marcados en los 9.800 puntos, que a desde Ecotrader se han marcado como el soporte que no debería de ser perdido para seguir confiando en mayores alzas en próximas semanas.

Vertigo en Europa

En Europa, en este sentido, el vértigo de las bolsas continentales se ha hecho más palmario si cabe en las últimas horas, cuando el EuroStoxx 50, la principal referencia bursátil del Viejo Continente, se ha acercado a la resistencia psicológica de los 5.000 enteros.

"El alcance de esa zona de resistencia es muy probable que provoque que los inversores opten por recoger beneficios, algo que provocaría una consolidación que habrá que vigilar. En este sentido, para que haya a corto plazo evidencias técnicas que planteen la posibilidad de que hayamos visto un techo temporal en las subidas lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 pierda los mínimos de la semana pasada en los 4.886 puntos", explica Cabrero.

"El siguiente paso y definitivo sería cerrar el hueco abrió al alza desde los 4.473 puntos, que también podríamos llamarlo como el hueco de Nvidia", explica el experto, que incide en que solo si eso sucede favorecería el comienzo de un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas.

Malos augurios en Asia

Salvo en China, donde las bolsas registran ganancias en el comienzo de la semana, las bolsas de la región sufren el zarpazo de los osos y se ven afectadas por el desplome del Nikkei japonés, que cedió más de un 3% durante algunos momentos de la jornada. La publicación de los datos de PIB, que arrojaron un tímido crecimiento de la economía nipona, y el deflactor del PIB, que fue ligeramente superior al estimado por los expertos, han disparado los rumores sobre el final de la política acomodaticia que el Banco de Japón viene acometiendo.

El final de este apoyo, sobre el que venían sustentando su crecimiento en bolsa las cotizadas niponas, unido al golpe que registran las firmas de chips, que replican los descensos registrados por Nvidia el viernes en Wall Street, ha provocado que el selectivo tokiota registre su peor jornada en 20 meses, desde junio de 2022.