¿Objetivo 11.000 puntos?: El Ibex 35 persigue un nuevo hito que conseguirá encomendado a la prudencia

El Ibex 35 perforó recientemente los 10.300 puntos, el máximo del año pasado y resistencia a batir fijada desde Ecotrader. El selectivo español se quedó rezagado respecto al resto de índices europeos a la hora de marcar nuevos hitos pero ahora muestra signos de mayor fortaleza que invitan a pensar en el nuevo objetivo: los 11.000 puntos que no ve el índice desde 2017.

El asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, considera que el Ibex 35 muestra la probabilidad de que consiga superar el techo no visto en más de seis años aunque no se dirigirá directo hasta este nivel. Es decir, en su camino por acortar distancia con el resto de bolsas europeas pueden aparecer nuevas consolidaciones que no serían preocupantes si no se pierden los 9.800 puntos. "Aconsejo acogerse a San Prudencio", ironiza Cabrero. Además, el experto aborda en este podcast los puntos de entrada en valores como Nokia.

En este contexto, es buen momento para hacer referencia a la "regla de la alternancia", que consiste en esperar alguna diferencia de comportamiento en ondas similares dentro de un patrón en cuanto a su profundidad, complejidad y duración.

La alternancia se produce dentro de impulsos y correcciones y si atiendo a la última consolidación, que desarrolló el índice tecnológico Nasdaq 100 entre julio y octubre del año pasado, que fue claramente lateral con ligera pendiente bajista, que lo llevó en 15 semanas de los 16.000 a los 14.000 puntos, esto es alrededor de un 10% de caída, no me sorprendería que en esta ocasión la consolidación sea rápida e intensa. Será ahí cuando recomendaré comprar.