El silencio se impone entre los analistas en Grifols

Durante los últimos días Grifols ha copado toda la atención mediática en el mercado español y no es para menos. El informe publicado por Gotham en la mañana del martes ha abierto un socavón en la compañía a la que ya ha restado casi un 40% de su valor. Los expertos, en un primer momento, coincidían en resaltar, sobre todo, que no estábamos ante un caso Gowex y que sus acciones en ningún caso valen cero porque al margen de la realidad contable estamos hablando de uno de los líderes mundiales en fabricación de plasma.

Durante estas cuatro sesiones el volumen negociado se ha multiplicado con respecto a la normalidad, llegando a mover lo equivalente al 8% de la capitalización previa al desplome. Esto refleja que los inversores no se han estado quietos y que la advertencia de Gotham desde luego ha calado entre ellos. La compañía, aunque todavía no se ha enfrentado cara a cara con sus accionistas, sí ha dado parcialmente explicaciones sobre lo ocurrido, negando cualquier sombra de sospecha sobre su contabilidad. Sin embargo, esto tampoco ha sido suficiente para recuperar la confianza perdida y para disipar la incertidumbre sobre Grifols.

En este sentido y con el recelo de lo que pueda pasar con el segundo informe de Gotham City -que se espera esta próxima semana- ya se van produciendo ciertos movimientos. Según fuentes consultadas por este medio, una de las grandes firmas de banca privada de España ejecutó este mismo viernes una operación para deshacer toda la posición sobre Grifols de sus clientes asesorados, aunque ésta no supone más de un 1%. También este mismo viernes, el cuarto mayor accionista de la compañía (y el primero que no está relacionado con la familia Grifols), Capital Group, vendía un 10% de su participación en la firma farmacéutica, pasando de una posición de casi el 5,7% al 5,1%, tal y como registraba la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Otros grandes accionistas de la compañía no vinculados con la familia como BlackRock (participación del 2,98%), BNP Paribas (2,72%), Vanguard (2,66%) o Norges Bank (2,33%) aún no han efectuado cambios en su posición sobre Grifols.

Por el momento, los analistas también se encuentran recelosos de hacer cambios de recomendaciones y la valoración para las acciones de Grifols se mantiene elevada, en los 18,58 euros, dándole un potencial de revalorización para este 2024 del 109% que le serviría para borrar todo el desplome sufrido a raíz del informe e, incluso, para situar a su cotización en niveles de 2021.

Lo cierto es que con esta nueva investigación, Gotham City Research se juega gran parte de su reputación. De los 12 casos que la empresa ha llegado a sacar a la luz, hasta tres han logrado escapar de las garras de Gotham y habrá que esperar para averiguar si la farmacéutica española se une a estos casos expecionales o finalmente entra en la lista de víctimas.

Con todo, desde elEconomista.es se ha elaborado una encuesta para conocer la opinión de los expertos de cuál es, a partir de todo lo acontecido, la tesis de inversión a seguir con Grifols. Destaca en este ejercicio, el desconcierto que guía a los expertos, pues hasta un 50% de los consultados ha declinado participar en este sondeo, lo que refleja las dudas a nivel operativo que surgen en torno a la compañía catalana.

Entre aquellos que sí han dado respuesta, la hoja de ruta actual con Grifols es clara: el 80% recomienda mantener sus acciones y un 20% ve esta caída como una nueva oportunidad de entrada en el valor. Este último es el caso de Santander (hay que recordar que es una de las entidades acreedoras de Grifols pues el banco tiene pignorado el 5,86% del capital como garantía de un préstamo inmobiliario concedido a la familia Grifols por 250 millones en 2022 y que debe ser devuelto en 2025), que sí creen que estos fortísimos descensos han abierto una "oportunidad de compra" en el valor, al que le siguen dando un precio objetivo de 27,8 euros, un 220% por encima de sus niveles actuales. Explican sus analistas que "la relación de la compañía con Scranton es limitad a Haema y BPC, que contribuyen al ebitda con 30 millones además del préstamo de 90 millones de las adquisiciones de estas dos filiales en 2018". "Todas las relaciones entre Scranton y Grifols están auditadas y en línea con los precios de mercado", agregan. "Los Grifols solo controlan un 20% de Scranton, por lo que es más independiente de lo que pensábamos inicialmente", siguen. Por todo esto creen que la catalana puede cumplir los objetivos marcados de generación de caja y reducción de deuda en los próximos meses.

Así, "creemos que el informe de Gotham no cambia nuestra valoración y nuestras estimaciones y seguiremos esperando nuevos catalizadores como son los resultados anuales, el desarrollo de Fibrinogen, el cierre de la venta de Shanghai RAAS y el Capital Markets Day.

Unanimidad

Existe unanimidad de opinión en torno a dos cuestiones: las desinversiones y el capital. En ambos casos, el 100% de los consultados cree que sí habrá venta de activos con el objetivo de reducir la deuda, como los ya anunciados de Shanghai RAAS. También todos ellos creen que Grifols no llevará a cabo ampliaciones de capital.

La deuda -la gran problemática a la que se enfrenta la compañía- es, en este caso, el asunto más discordante para los expertos. El 60% de ellos cree oportuno que Grifols lleve a cabo una restructuración de la deuda, frente a un 40% que no opina que esta acción se vaya ejecutar. De hecho, desde Renta 4 explican que una vez se hayan saldado las deudas que vencen, habrá refinanciaciones "pero ya en 2025 o 2026 dependiendo de las condiciones de mercado y los resultados de la compañía".

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, sitúa los 8 euros como la zona a vigilar en los títulos de la empresa en la que fija el stop: "Recomiendo aprovechar el rebote que sirva para rellenar parte del hueco abierto desde los 14,24 euros para cerrar posiciones en Grifols. Si luego cierra ese hueco y todo ha sido una falsa alarma ya habría tiempo de volver a entrar si soy capaz de localizar un stop que no sean los 8 euros", explica el experto.