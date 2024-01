Panza Capital advierte de que van a salir a la luz más casos como el de Grifols

El duro informe de Gotham City Research sobre Grifols ha sido la gota que ha colmado el vaso de una empresa sobre la que muchos gestores de fondos ya habían marcado líneas rojas desde hace tiempo. Es el caso de Panza Capital y su presidente y director de inversiones, Beltrán de la Lastra.

"La descartamos desde antes de Panza por su gobernanza. Es una firma financiera y contablemente agresiva, con 9.000 millones de deuda, que no los ha creado Gotham, son suyos. Gotham ha hecho una descripción de manera exagerada para hacer el mayor daño posible a la compañía y ganar dinero. Pero la gobernanza de la empresa no pasa el filtro. No todas las empresas familiares tienen un buen gobierno corporativo", aseguró De la Lastra en un encuentro con medios.

Y en un entorno de normalización de tipos de interés, que aunque se recorten van a permanecer más altos que los últimos años, en los próximos meses van a salir a la luz más casos parecidos. "Nos quedan por ver cosas en empresas que tienen que refinanciarse en los próximos dos años y el entorno invita a los accidentes. Me preocupan las compañías que han sido agresivas financiera y contablemente, que tienen una deuda no apropiada para el negocio que tienen. No podemos asumir que lo que ha aguantado en los últimos diez años, vaya a seguir igual", advirtió el responsable de inversiones de Panza para quien si se producen recortes de tipos es porque va a haber una desaceleración fuerte, por lo que, aunque los tipos bajen un poco, "las empresas que deben refinanciarse siguen teniendo un problema", subrayó.

Otro ejemplo de mala gobernanza que les ha llevado a desinvertir, en este caso reconociendo el error, ha sido Porsche, pese a la bonanza de los activos.

Durante el último trimestre, en Panza Capital han reducido la exposición en compañías de consumo de ticket pequeño, como hoteleras y aerolíneas y han incrementado en firmas de construcción y compañías químicas, más sensibles a los tipos de interés pero protegidas por su capacidad de fijar precios. También han salido de Bankinter y han entrado en Google.