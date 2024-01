Por qué el caso Grifols no es comparable con el de Gowex: No es un 'bocado a la yugular'

La amenaza de Gotham Research al acusar a Grifols de manipular sus cifras de deuda y ebitda y advertir de que su valor podría ser de cero, ha puesto en alerta al mercado. No en vano, se trata del fondo que provocó el colapso Gowex al denunciar su fraude. El hedge fund acusa a la multinacional española de hemoderivados de trampear sus cuentas y de estar notificando un apalancamiento de seis veces su Ebitda en vez de entre 10 y 13 veces.

A la espera de conocer el impacto real en su cotización más allá del corto plazo, las comparaciones con el caso de la empresa de Jenaro García son manifiestas. En ambos casos, la firma centra el foco sobre una compañía española, pone en duda sus cuentas y piensa que su valor de mercado es cero. Con el agravante, además, de que los múltiplos de deuda/ebitda que publica Grifols están calculados en función del Credit Facility Document (que no es publico en su totalidad) y no salen de sus cuentas publicadas (en base a estas el múltiplo es mas alto). Sin embargo, las diferencias entre ambos casos deberían hacer descartar un efecto mínimamente comparable con el de Grifols.

En primer lugar por el seguimiento de mercado con el que cuenta la empresa catalana. Mientras que en Gowex apenas había cobertura por parte de los analistas sobre su cotización en el mercado, en Grifols hay más de una veintena de firmas de inversión que la siguen y sería preocupante que todas estuvieran equivocadas y que ninguna de ellas hubiera alertado de nada parecido antes.

No hay duda de que la noticia va a incentivar a los bajistas. Y más tras haber recuperado en el parqué tanto como lo ha hecho Grifols en los últimos meses, sobre todo, después de anunciar el acuerdo de venta de Shanghai Rass. Pero algunas fuentes de mercados ya invitan a descartar que el informe de suponga la destrucción de una compañía que tiene el liderazgo mundial de un sector.

La respuesta de los analistas

Por ahora, la respuesta del consenso de mercado a las informaciones vertidas por el hedge fund ha sido rotunda. Según recogen desde Bloomberg, de las cuatro revisiones que se han producido en las últimas horas sobre su precio objetivo y recomendación, tres de ellas han mantenido su consejo de comprar y ninguna ha variado su valoración.

Este movimiento deja a la firma como una de las que cuenta con más apoyo por parte del consenso de mercado. Y es que casi un 75% de los expertos aconseja tomar posiciones en ella y solo una recomienda vender.

Una de las casas de análisis que sigue a la catalana desde hace tiempo es Bestinver Securities advierte que esto no les pilla por sorpresa. "Hemos estado ajustando la ratio de endeudamiento desde hace años", señalan, en alusión precisamente a la consolidación de los resultados de BPC + Haema pese a no deber hacerlo. "Nosotros ya sacábamos del balance esta cuestión desde 2020", explican. "En 2021, cuando los auditores forzaron a Grifols a reclasificar la operación de GIC como deuda, nosotros destacamos su mala gobernanza y finalmente rebajamos la recomendación a vender", añaden. "En febrero de 2022, volvimos a mencionar su alto endeudamiento, por encima de los niveles reportados", concluyen.

En antecedentes

Más allá de la advertencia puesta sobre la mesa por Gotham Research, las cifras que la propia compañía había hecho públicas hasta la fecha arrojaban ya ciertas dudas sobre su apalancamiento. "El aspecto clave de la compañía para su valor en bolsa en estos momentos es la gestión de su deuda y la generación de caja", advertía hace apenas unos meses Velarde Liébana en su último artículo de la compañía, en el que destacaba que la mejora del ebitda era la que había permitido a Grifols que su ratio deuda/ebitda, que mide los años en que el resultado bruto de explotación pagaría la deuda, hubiera pasado de 9 a 6,7.

"Esta mejora matemática por la mejora del ebitda no soluciona sus problemas para hacer frente a la deuda. La compañía sigue sin generar caja, que es lo que permite amortizar la deuda bruta. Con un ebitda a septiembre de unos 1.000 millones la generación de caja después de las inversiones de mantenimiento es nula, con 200 millones de destrucción de caja o 100 si no incluimos los necesarios costes de restructuración. Se repite la situación de 2022 donde un ebitda anual de 1.200 millones no se tradujo en generación de caja", destacaba el experto