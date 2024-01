¿Qué es Scranton? El vehículo inversor de la familia Grifols

Gotham City no solo ha señalado las cuentas de Grifols, también ha puesto en la diana las de Scranton, el vehículo inversor de la familia dueña de la farmacéutica. En la actualidad, es el segundo accionista de la compañía con el 8,67%, solo por detrás de Deria, otro vehículo del clan que posee el 9,19%. Recientemente, el fondo ha sido noticia por tener que hacer frente a vencimientos de la deuda que tiene acumulada. Entre sus desinversiones, las más llamativas fueron varios activos inmobiliarios que adquirió el fondo alemán Patrizia, y el 5,7% que poseía de Wallapop.

Las dudas de la casa de análisis llegan por precisamente por un movimiento que comparten tanto Grifols como Scranton en sus cuentas de 2018. "Tanto Grifols como Scranton Enterprises consolidan plenamente Biotest y Haema en sus estados financieros", dicen en una parte del informe que se ha publicado este martes. Pero, ¿qué son estas empresas? ¿Qué tienen en común Grifols y Scranton más allá de sus dueños y vinculaciones dentro de la farmacéutica?

Para responder a estas preguntas hay que remontarse a 2018. El 20 de marzo de aquel año, la farmacéutica anunció un acuerdo con Aton para comprar la alemana Haema. La compra se cerró en 220 millones pero a finales del mismo año, Grifols traspasó al vehículo inversor Scranton. Más allá de la peculiaridad del movimiento, los que denuncia Gotham City es que "Grifols ha consolidado completamente Haema desde 2018, a pesar de poseer el 0% de cada una". El caso se repite con Biotest US. Grifols también la compró en 2018 y se la vendió al vehículo inversor de la familia. La operación en este caso rondaba los 250 millones de euros.

Para el vehículo inversor de los Grifols, no hay otro ingreso que no proceda de estras operaciones, y su deuda está desbocada, según Gotham City. "Scranton está apalancada 23 veces y el 100% de sus ingresos proceden de Biotest y Haema", recalcan desde la casa de análsis.

Las operaciones entre farmacéutica y vehículo inversor familiar han sido constantes y ahora han sido revelados por Gotham City. "Grifols prestó 95 millones de dólares a Scranton en 2018. Este préstamo parece estar vinculado a la operación Biotest/Haema, pero no aparece en los documentos de Grifols, sino solo en los de Scranton", dicen desde la casa de análisis. "La presentación de Scranton 2021 muestra un aumento del pasivo de 59 millones de euros relativo a 'pagos anticipados de Grifols Worldwide Operations Ltd'. Esta transacción no figura en los expedientes de Grifols", añade.