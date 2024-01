Más dudas sobre la deuda de Grifols

Gotham City Research, la misma firma que destapó el fraude de Gowex hace diez años que terminó con la desaparición de la empresa, acusa ahora a Grifols de trampear sus cuentas, lo que ha provocado un desplome de las acciones del 25,91%. En concreto, asegura en un informe que la farmacéutica encubre parte de su endeudamiento y que reporta un apalancamiento de unas 6 veces su ebitda cuando debería ser entre 10 y 13 veces. El agujero en cuestión, según Gotham, estaría en que la catalana consolida en sus cuentas completamente tanto Haema como BPC Plasma, que son dos firmas sobre las que no tiene una participación de control y, por tanto, no sería atribuible su beneficio, lo que elevaría su ratio de endeudamiento. Vaya por delante que este tipo de contabilidad es legal y así lo defienden tanto Grifols como su auditora KPMG a la CNMV.

De hecho, este sistema es similar al de las hoteleras que computan en sus cuentas los resultados de los hoteles de los que no son propietarios y sobre los que solo tienen la gestión. También hay que tener en cuenta que Grifols no es Gowex. Al contrario que la firma que presidía Jenaro García, la catalana es una compañía del Ibex seguida por hasta 20 analistas, que no han recortado sus valoraciones sobre Grifols tras el informe. Además, es líder mundial en plasma y una empresa estratégica y, por lo tanto, resulta inviable que el ataque interesado de Gotham (este fondo bajista es el primer beneficiado al tener una participación en corto en Grifols de 34 millones) vaya a llevar a las acciones de la compañía a "valer cero euros". Ahora bien, su informe sí que genera dudas sobre el ratio efectivo de apalancamiento de Grifols y su capacidad para resolver su gran problema, que no es otro que la elevada deuda.