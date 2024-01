Injusta carga extra para las empresas

Mónica García ha propuesta varias medidas a las CCAA en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial para paliar el colapso que vive la Sanidad por el auge de los virus respiratorios. Entre ellas está la vuelta del uso obligatorio de las mascarillas, una opción en la que no ha habido acuerdo. Tampoco ha existido consenso alguno con otra propuesta que el Ministerio valora, la llamada "autobaja" de tres días, sin necesidad de justificante médico, que serviría para que los trabajadores que tengan síntomas no requieran atención médica inmediata. Una medida que algunas comunidades autónomas han calificado de "ocurrencia".

No cabe otro calificativo ante una propuesta que tendría un importante impacto económico en las empresas españolas. No en vano, un cálculo realizado por elEconomista, que tiene en cuenta el coste de las cotizaciones y la productividad media por hora, desvela que las "autobajas" supondrían para los negocios 2.274 euros por empleado. Un desembolso a todas luces inasumible y que supondría hacer cargar al tejido productivo con la factura que supone el error de Sanidad y las CCAA de no haber valorado las consecuencias que para el sistema de saludad tendría el episodio actual de alza de virus respiratorios. Un golpe que debería haberse previsto hace meses y para el que se podría haber contratado a más sanitarios, recurriendo a personas en paro o en formación, que es lo que se hizo con el Covid. Hacer pagar ahora a las empresas esta falta de previsión es a todas luces injusto e inaceptable.