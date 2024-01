Gotham denuncia que Grifols tiene un volumen de deuda inasumible

Grifols ha sufrido un ataque que va más alla de una debacle en la bolsa española. El informe publicado a primera hora de la mañana por el fondo Gotham City ha lastrado la estrategia de recuperación que había comenzado a caminar la farmacéutica catalana tras su desinversión en China a finales de año. Grifols prometió a sus inversores reducir la ratio de apalancamiento a cuatro veces el ebitda (ahora, según ellos, están en 6,7 veces), pero si las cifras de Gotham resultan ciertas, el objetivo está mucho más lejos.

El fondo acusa a la empresa de haber maquillado sus cuentas, inflando el Ebitda por encima del 30% e infravalorando la deuda en 920 millones de euros. Si estas cifras son como dicen Gotham, el apalancamiento se sitúa entre diez y trece veces el ebitda, casi el doble de lo que ha declarado Grifols a los reguladores.

Uno de los argumentos que utiliza Gotham hace referencia a hechos que ocurrieron en 2018. Las dudas de la casa de análisis llegan precisamente por un movimiento que comparten tanto Grifols como Scranton (el vehículo inversor de la familia y dueña del 8,6% de la farmacéutica) en sus cuentas de aquel año.

El 20 de marzo de aquel año, Grifols anunció un acuerdo con Aton para comprar la alemana Haema. La compra se cerró en 220 millones pero a finales del mismo año, Grifols la traspasó al vehículo inversor Scranton. Más allá de la peculiaridad del movimiento, lo que denuncia Gotham City es que "Grifols ha consolidado completamente Haema desde 2018, a pesar de poseer el 0%".

El caso se repite con Biotest US. Grifols también compró esta empresa en 2018 y se la vendió al vehículo inversor de la familia a finales de aquel año. La operación en este caso rondaba los 250 millones de euros. "Tanto Grifols como Scranton Enterprises consolidan plenamente Biotest y Haema en sus estados financieros", dicen en una parte del informe que se ha publicado este martes.

La farmacéutica, en su informe anual presentado aquel año, y auditado por KPMG, argumenta la maniobra. "La venta de las entidades no da lugar a una pérdida de control, motivo por el cual las entidades se continúan consolidando, registrándose la venta como una transacción en patrimonio sin impacto alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada", decía aquel informe anual.

Serán futuras investigaciones como la que seguramente abra la CNMV la que dirimirán si esto es legal o no, aunque la duda ya se ha llevado un 25% del valor de Grifols. "Aclararemos la situación porque lógicamente no tienen sentido ni poner en duda la integridad de las cuentas habilitadas de Grifols ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana", dijo ayer el presidente Rodrigo Buenaventura.

"Grifols nos recuerda a NMC Health. Estábamos cortos en esa compañía porque, al igual que Grifols, había sido un adquirente en serie financiado con deuda en el que identificamos contabilidad sospechosa, transacciones con partes vinculadas no reveladas y deudas no declaradas. El problema de la deuda oculta de NMC Health resultó ser mayor de lo que habíamos calculado, y la empresa se declaró en quiebra. Vemos un patrón de hechos inquietantemente similar entre NMC y Grifols. En consecuencia, consideramos que las acciones de Grifols no son invertibles y probablemente carezcan de valor", dice Gotham City. De hecho, el fondo tenía ayer un 0,57% del capital, valorado en 34 millones de euros.