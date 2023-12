Las pistas invitan al optimismo en bolsa pero no hay que perder de vista el último mínimo diario

El rally anticipado de Navidad que han registrado las bolsas mundiales en general -y la española en particular- ha permitido al Ibex 35 moverse en cotas no vistas en los últimos 5 años y, consecuentemente ha favorecido que emerja cada vez con más fuerza un término que hacía al menos un año que no se escuchaba en los parqués: sobrecompra.

La situación de mercado actual, de hecho, recuerda a la vivida a finales de 2020, tras la fuerte subida que tuvo lugar en las bolsas cuando salió a escena la vacuna de Pfizer.

"En ese caso y en otros similares se ha asistido posteriormente a una caída del orden del 10%, que sirve para eliminar ese estado de sobrecompra", advierte Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien eso sí, incide en que "la buena noticia es que antes de que eso ocurriera la sobrecompra extrema no impidió que el Ibex 35 siguiera avanzando, de ahí que no me sorprende que estemos viendo niveles sobre los 10.100 puntos antes de que asistamos a un cierto agotamiento comprador que provoque una corrección de ese calado"

Sea como sea, lo que es evidente es que un alto en el camino en forma de consolidación lateral es algo que debería de verse en breve y pistas que apuntarían hacia una consolidación o alto en el camino las encontraremos en cuanto el Ibex 35 pierda al cierre de una sesión los mínimos de la jornada anterior. Los últimos vistos son los 10.139 puntos, que se erigen ahora como el soporte a vigilar. "Mientras no se cancele esa serie alcista la situación de alegría y alboroto se mantendrá intacta y hay que seguir disfrutando de las compras realizadas semanas atrás", destaca Cabrero.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

Eso sí, el hecho de que haya tanta calma en el mercado tras el gran cierre mensual y semanal "es un muy buen síntoma y no hace más que reforzar la idea de que una eventual caída o consolidación lateral en próximas fechas, será una simple pausa previa a mayores alzas, por lo que podrá ser considerada como una nueva oportunidad para comprar bolsa", explica el analista mientras hace referencia a las velas mensuales que desplegaron los índices del Viejo Continente al cierre de noviembre.

Un margen de subida del 2 al 5% para el Rally de Navidad en Europa

En Europa, por su parte, el EuroStoxx 50 sigue a tiro de piedra de sus máximos del año, que está en la zona de los 4.500 puntos. Esa y la zona de resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y de 2021 que discurre por los 4.630 puntos, donde cotizaba antes de la crisis de Lehman Brothers son las principales resistencias a las que se enfrenta el selectivo continental.

Se trata de dos niveles hasta los que hay un margen de subida del 2 y 5% respectivamente, aunque cabe la posibilidad de que en próximas sesiones haya una consolidación de parte de la última subida, sin antes alcanzar esos objetivos. "Lo vería como una nueva oportunidad para volver a comprar bolsa europea con una mejor ecuación rentabilidad-riesgo, porque cuanto más se aproxime el índice europeo a los mínimos del 23 de octubre -en torno a los 4.000 enteros- será mejor para la ecuación riesgo-recompensa".