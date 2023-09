Las bolsas europeas suben y el Ibex ataca los 9.600 puntos para cerrar su mejor semana desde junio

Las bolsas de Europa afrontan la recta final de la semana con tono positivo. Las ganancias en buena parte de los índices principales alcanzan el 1%. El EuroStoxx 50, referencia en el continente, se coloca sobre los 4.300 puntos, un nivel por encima del que no consigue cerrar una jornada desde finales de agosto. Por su parte, el Ibex 35 español avanza de forma más contenida y titubea en la barrera de los 9.600 enteros. No logra terminar un día por encima de esa marca desde que acabó el mes pasado. No obstante, el Ibex se anota alrededor de un 2,5% desde el pasado viernes, por lo que está es su mejor semana desde finales de junio. El EuroStoxx arroja un balance semanal similar y, en su caso, el más positivo desde principios de julio.

La renta variable del Viejo Continente ya comenzó este viernes experimentando compras generalizadas. Ha estado precedida además por los números verdes también en los parqués asiáticos, donde los últimos datos macro de China (producción industrial y ventas minoristas) han avivado el ánimo de los inversores al ser mejores de lo esperado. La bolsa de Hong Kong ha ascendido más de un punto porcentual al final del día y la de Tokio (Nikkei 225) ha cerrado con un 1,1% al alza.

En cambio, los futuros de Wall Street vienen planos tras las subidas registradas ayer, una sesión que estuvo marcada por la histórica salida a bolsa de Arm (se disparó cerca de un 25% al cierre). "Veremos si genera efecto llamada para nuevas salidas a bolsa", señalan los analistas de Renta 4 en su comentario diario. El mercado de preapertura americano (premarket) apunta a más ascensos hoy en los títulos del fabricante de chips.

Pensando ya en la Fed

En general, los inversores están "'más relajados' al tener ya claro el escenario de tipos al que se enfrentan", aseguran los expertos de Link Securities. Se refieren a que, tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de ayer, que subió los tipos de interés por décima vez consecutiva, hay una sensación predominante en el mercado de que el precio del dinero ha tocado techo en la eurozona.

La semana que viene será la Reserva Federal estadounidense (Fed) la que tenga que tomar una decisión sobre los tipos de interés, y prácticamente se da por hecho que los mantendrá en los niveles actuales, confirmando que no aumentarán más en el corto plazo.

Una buena semana para el Ibex

Así las cosas, la bolsa española se anota un avance de en torno al 2,5% a lo largo de las últimas cinco jornadas. Se trata de la mejor semana desde finales de junio. Eso sí, habrá que esperar al cierre para comprobar si el Ibex 35 es capaz de derribar los 9.600 puntos o no.

El Ibex 35 se ha revalorizado cerca de un 17% en lo que va de año, y sus máximos (intradía) del ejercicio están a apenas un punto y medio porcentual de distancia, pues se sitúan en las 9.742 unidades.

ArcelorMittal es el mejor valor hoy dentro del índice al revalorizarse más del 2%. Amadeus y Rovi cosechan asimismo más de un punto porcentual. Sin embargo, la compañía del Ibex más alcista en el balance semanal es, con diferencia, Grifols (+9,5%).

Uno de los pesos pesados del mercado español, Inditex, que esta semana ha dado a conocer unas cuentas que superaron las expectativas de los analistas, termina la semana acumulando unas ganancias que rondan el 3%.