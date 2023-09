El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves continuar endureciendo su política monetaria, a pesar de la desaceleración de la economía de la eurozona (y con una recesión acechando a su mayor potencia, Alemania), dando de nuevo más importancia a su principal objetivo: el control de la inflación. Así, la institución ha vuelto a subir los tipos de interés 25 puntos básicos, siendo el cuarto incremento seguido de esta magnitud y el décimo consecutivo desde que en julio del año pasado comenzó a encarecer el precio del dinero. En su comunicado con la decisión, el BCE ha telegrafiado que esta debería ser la última subida de tipos del ciclo.

De esta forma, con efectos a partir del 20 de septiembre, el tipo principal de refinanciación escala al 4,5%, una marca que no se alcanzaba desde hace más de 22 años (mayo de 2001). Asimismo, la tasa de depósito (donde los bancos de la eurozona aparcan su liquidez) sube al 4%, un nivel nunca visto. Mientras, la facilidad marginal de crédito (ventanilla de emergencia donde acuden los bancos a pedir liquidez) asciende hasta el 4,75%, algo que no sucedía desde finales de 2008.

"Sobre la base de su evaluación actual, el Consejo de Gobierno considera que los tipos de interés oficiales del BCE han alcanzado niveles que, mantenidos durante un período suficientemente largo, contribuirán sustancialmente al retorno oportuno de la inflación al objetivo", recoge el comunicado del BCE, deslizando la pausa en las alzas de tipos tras más de un año de subidas ininterrumpidas.

"Las futuras decisiones del Consejo de Gobierno garantizarán que los tipos de interés oficiales del BCE se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. El Consejo seguirá aplicando un enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel apropiado y la duración de la restricción. En particular, las decisiones del Consejo de Gobierno sobre las tasas de interés se basarán en su evaluación de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros entrantes, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria", añade la nota del Consejo con su resolución.

El BCE también ha actualizado hoy sus previsiones macroeconómicas para la eurozona. Al igual que en las ocasiones anteriores, la institución ha recortado sus cálculos sobre el crecimiento al tiempo que ha elevado sus estimaciones de subida de precios, perfilando así un escenario de estanflación (estancamiento y alta inflación).

"Como suele decirse, nunca hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Y en esa línea, el BCE acaba de anunciar su décima subida consecutiva. El aumento de la inflación y las previsiones de inflación parecen los principales motores de la subida. La comunicación del BCE es clara: hoy ha sido la última subida del ciclo actual", analiza Carsten Brzeski.

"Si se preguntan por qué el BCE no da un paso atrás y espera hasta que se haya desplegado todo el impacto de las subidas de tipos hasta ahora, la respuesta es muy clara: se trata de credibilidad. El BCE solo tiene una misión: mantener la estabilidad de precios. La zona euro no ha visto estabilidad de precios en casi tres años. E incluso si el repunte de la inflación se debe principalmente a factores fuera del alcance directo del BCE, el Banco simplemente tiene que mostrar su determinación para acabar con ella. Que este enfoque acabe empujando a la economía de la eurozona a una desaceleración más severa no importa al BCE, al menos por ahora", añade el analista de ING.

La tasa principal y la de depósito

A la hora de calibrar el movimiento del BCE, es clave determinar qué hace cada tasa de las tres que mueve el banco central. El tipo principal de refinanciación (cuyo nombre completo es tipo de interés de las operaciones principales de financiación) es la ventanilla del BCE donde los bancos de la eurozona asumen créditos a corto plazo. Es la referencia a la que más han prestado atención históricamente el mercado y los medios de comunicación, al menos hasta 2012. En ese año, el banco central hundió al 0% otro de sus tipos, la tasa de depósito, que marca el rendimiento que reciben las entidades por su excedente de capital. Al quitar de facto la rentabilidad de dicho capital excedente de la banca, el seguimiento de los intereses de la financiación perdió su sentido: los tipos reales en el mercado reflejaban los tipos cero y posteriormente los tipos negativos. Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces.

En el actual ciclo de endurecimiento monetario, el BCE ha ido moviendo sus tres tipos de interés a la par (esto es, los ha aumentado en la misma medida en cada una de las diez alzas que ha habido).

Una agresividad histórica

El de hoy no es más que el décimo incremento de tipos consecutivo en la zona euro desde julio del año pasado, cuando el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo inició su actual política restrictiva. Desde entonces los tipos de interés han escalado 450 puntos básicos. Nunca antes en sus 25 años de historia el BCE había subido tanto el precio del dinero en tan poco tiempo.

Sin embargo, a diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez no estaba tan claro que el guardián del euro volviera a elevar los tipos. "Podemos subirlos o podemos mantenerlos" en septiembre, declaró la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el pasado julio en la habitual rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. El BCE dejó la posibilidad en el aire de hacer una pausa (al igual que la Reserva Federal estadounidense en junio) que, sin embargo, no se ha producido.

"En realidad los halcones probablemente piensen que no actuar este mes mermaría seriamente las posibilidades de una nueva subida", opinaba Gilles Moëc, economista jefe de AXA IM, el lunes en un comentario en el que apostaba por que los miembros del BCE que prefieren una política monetaria agresiva (o hawkish) irían hoy "a por todas" para que se acometiera la otra alza.

Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de Bank of America para Europa, admitía en otro comentario reciente que la decisión del Eurobanco de hoy estaba "muy reñida", pero consideraba que la situación macro del área del euro apoyaba un nuevo ascenso de los tipos.

De hecho, el experto del banco estadounidense daba a entender que sería la última oportunidad para los halcones del BCE. "Si los datos no son lo suficientemente sólidos como para justificar una subida la próxima semana, es poco probable que justifiquen una subida más adelante, cuando la actividad seguirá siendo débil y la inflación se habrá debilitado aún más", argumentó Segura-Cayuela.

Los vientos de estanflación soplan con fuerza

El banco central se enfrenta a un escenario complicado: mientras la inflación en la zona del euro continúa por encima del 5%, la actividad económica empieza a contraerse y los datos preliminares anticipan una caída del producto interior bruto (PIB) en el tercer trimestre. Por tanto, la estanflación (estancamiento económico y alta inflación) toma forma en el Viejo Continente.

El BCE tiene que cumplir con el mandato que le ordena el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): garantizar la estabilidad de precios en la eurozona (actualmente formada por 20 países, España entre ellos). El banco central tiene como objetivo situar la tasa de inflación alrededor del 2%. Una meta que actualmente parece lejana, pues los últimos datos del índice de precios al consumo (IPC), relativos a agosto, colocan la inflación general en el 5,3% interanual (más del doble). También el IPC subyacente se sitúa en dicho nivel y, por tanto, cerca de su máximo histórico (el 5,7% marcado en marzo pasado) mientras el IPC de los servicios, al que el banco central presta igualmente especial atención, se encuentra en el 5,5%.

Ante la fuerte subida de los precios, que empezaron a dispararse ya en 2021, el BCE comenzó en el verano de 2022 a endurecer su política monetaria, principalmente elevando los tipos de interés. Con ello el ente busca ahogar la demanda (dificultando el acceso al dinero) para aliviar por esa parte la presión sobre los precios.

Sin embargo, todavía queda camino por recorrer. Según sus últimas previsiones, conocidas a principios de esta semana, la Comisión Europea calcula que la media de inflación este ejercicio será del 5,6% y bajará al 2,9% en 2024, todavía por encima del objetivo del BCE. Además, Bruselas recortó sus previsiones para el PIB: ahora estima que se expandirá un 0,8% en 2023 y un 1,3% el año que viene (cuando sus cálculos previos eran del 1,1% y 1,6%, respectivamente), lo que refuerza la idea de una pronta estanflación.

La política monetaria tiene impacto en la economía. La teoría dice que los cambios en los tipos tardan entre seis meses y un año en notarse, pero se acaban viendo incluso en los bolsillos de la ciudadanía europea. Por ejemplo, por el encarecimiento de buena parte de las hipotecas: el euríbor, al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España, está por encima del 4%, alineándose con la perspectiva del techo de la tasa de depósito del BCE.