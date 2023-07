Vuelven a sonar las 'campanas' de elEconomista.es que premian las mejores ideas de inversión

Un año más, las campanas de Inversión a Fondo volvieron a tañer para poner en valor las mejores ideas de inversión en un año tan complejo de mercado como fue 2022, en el que la subida de tipos de interés más rápida en décadas provocó un ajuste sin precedentes en el precio de la mayoría de activos. "Una obligación del periodismo es cubrir necesidades de la sociedad, y en el mundo del ahorro hay personas incapaces de invertir en renta fija después de lo que sucedió el año pasado, o que no pueden asumir inversiones a largo plazo cuando tienen ahorro para hacerlo. Algo tan fácil para muchos es muy difícil para otra parte de la ciudadanía. Convertir ahorradores en inversores es un reto y una oportunidad para todos", recordó Joaquín Gómez, director adjunto de elEconomista.es.

En la IX edición de estos galardones, que se entregaron esta semana con el patrocinio de Abanca, Ibercaja e Inversis y la colaboración de Mutuactivos, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, mencionó la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de la Retail Investment Strategy, que finalmente no incorpora de manera expresa un veto total a los incentivos en la venta de productos de inversión, pero sí una prohibición específica en las transacciones que no conllevan asesoramiento.

A su juicio, significa una reforma de "extraordinario calado" que "no está exenta de dificultad a la hora de realizar el cálculo del coste de los productos", una "tarea compleja" ya que "los comercializadores deberían cobrar un precio explícito al inversor o cambiar el modelo de distribución: de uno de recepción y transmisión de órdenes a otro de asesoramiento, si quieren seguir percibiendo retrocesiones", uno de los temas más relevantes para Europa, según Buenaventura.

Durante su intervención también recordó que la CNMV va a apoyar la adopción de las normas estandarizadas de información sobre sostenibilidad, un hito que permitirá a las compañías contar con un modelo común globalmente y su comprensión por parte de los inversores. Este lunes, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés), publicó las normas estandarizadas NIIF S1, sobre requisitos generales para la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad y la NIIF S2, sobre la información relacionada con el clima, que cuentan con el apoyo de la organización internacional de los auditores para supervisar su correcta implementación y utilización.

"Los gestores de fondos reclamaban desde hace muchos años un plan contable internacional para que los emisores de valores informen a los inversores con un lenguaje único que acabe con la sopa de letras que hasta ahora teníamos para esta materia", subrayó Buenaventura, quien explicó que a partir del próximo año se podría contar, por primera vez, con un marco armonizado de reporte para que "los inversores en cualquier parte del mundo desglosen la información que pueda ser relevante sobre riesgos y oportunidades del cambio climático", aunque la ISSB está también trabajando en otros estándares similares sobre temas sociales y de biodiversidad.

"La industria de la inversión se enfrenta a un volcán que va a estallar con el tema de las retrocesiones, que podría afectar como mínimo a unos 2.000 millones de euros de ingresos recurrentes en la industria y también cuando se instaure el value for money, por el que los clientes que no tengan asesoramiento tengan que ir a las clases limpias", reflexionó Joaquín Gómez. "También nos preocupa mucho la situación del mercado español. La bolsa española en este momento negocia solo tres veces más que cuando se creó el Ibex 35, y casi la mitad de cuando alcanzó el máximo de cotización", añadió.

Mejor plan de empleo: Cepsa

El fondo de pensiones del grupo Cepsa, gestionado por Santander Pensiones, cuenta ya con 25 años de historia, un periodo donde ha podido demostrar la valía de su estrategia al posicionarse en el primer decil de rentabilidad en distintos plazos temporales. Y el año pasado, aunque tuvo un resultado negativo, con una caída de 6,19%, se situó como el de mejor rendimiento entre los 25 grandes planes de empleo.

"En un año tan complicado como 2022 para los fondos mixtos, que sufrieron pérdidas notables en las carteras de renta variable y renta fija, el fondo, al igual que toda la industria, tuvo resultados negativos, aunque en menor medida por la rentabilidad aportada por la cartera de activos privados. Esta inversión, que con una visión de largo plazo se empezó a construir años atrás, en parte debido al escaso atractivo que se percibía en los activos de renta fija y sobre todo la deuda pública, tuvo como gran atributo una correlación negativa con el resto de la cartera, diversificando el riesgo y aportando retorno", explican en la gestora.

Al ser un plan de empleo, la cartera se diseña por el subcomité de inversiones, integrado por representantes de Cepsa y los partícipes y el apoyo del equipo de soluciones institucionales de Santander Pensiones. "Si hay algo que debemos agradecer al 2022 es que nos ha permitido volver a construir una cartera mixta con sesgo más tradicional, otorgando peso a la deuda pública y activos monetarios, una vez que los tipos esperados por el mercado están más cercanos a los tipos terminales dibujados por los bancos centrales y que los niveles de inflación se encuentran en una senda a la baja", señalan.

Mejor fondo de bolsa española: 'Santander Acciones Españolas'

Santander Acciones Españolas no es un fondo cualquiera, puesto que es el de mayor patrimonio de su categoría y uno de los que más partícipes acumula. Así que haber resultado premiado como el mejor vehículo de inversión colectiva de bolsa española de 2022 es todo un mérito de Rodrigo Utrera, responsable de renta variable de la gestora y su equipo, teniendo en cuenta las caídas de los mercados vividas el año pasado. Posicionados a principios de 2022 de manera procíclica, fueron reduciendo el peso de estos valores ante la complacencia de los inversores, lo que les benefició cuando se produjo la invasión de Ucrania. "Sufrimos las caídas con menor virulencia y en los meses de junio-julio aprovechamos para volver a comprar ciclo, esta vez apoyados en unas valoraciones poco razonables. Esto nos permitió el pasado verano comprar, por ejemplo, negocios expuestos a la crisis del gas, que luego se disiparía, en unas condiciones de precio muy favorables, posiciones que luego vendimos en los meses de otoño al agotar de nuevo su potencial", explica Utrera.

Durante el primer trimestre de este año, explica, han vendido paulatinamente algunas compañías de sesgo más cíclico para aumentar peso en sectores como eléctricas y renovables, farmacia e infraestructuras, donde "creemos que se sitúa gran parte del valor del mercado español actualmente, complementando dicho posicionamiento sectorial con historias específicas de sesgo más industrial que ofrecen, a nuestro criterio, grandes oportunidades de revalorización".

Mejor fondo RF euro en España: 'Caixabank Master RF Cortoplazo'

El inversor conservador acude a la renta fija en busca de un activo que le asegure evitar las emociones fuertes. El año pasado, el fondo Caixabank Master RF Corto Plazo consiguió navegar el peor año que se recuerda para la renta fija sin que sus partícipes notasen la tormenta que estaban atravesando. El vehículo que gestiona Carlos Robles cerró el ejercicio con unos resultados del -0,6% para sus partícipes, frente a las pérdidas de más del 16% que sufrió el índice de referencia de deuda mundial, el Bloomberg Global Aggregate Index.

Gracias a estos excepcionales retornos, el fondo de la gestora de CaixaBank es merecedor del premio al mejor fondo de renta fija euro en España, que premia al vehículo de renta fija con mejores resultados durante el año 2022 entre los fondos de más patrimonio.

El vehículo que gestiona Robles comenzó su andadura en junio del año 2019, cuenta con 1.655 millones de euros bajo gestión, recibe una calificación de tres estrellas Morningstar, y ha conseguido mantener limitadas las pérdidas de los últimos años, con una rentabilidad anualizada a 3 años del -0,07%, frente a las caídas anualizadas de casi el 5% del índice de deuda mundial.

El fondo invierte en renta fija, ya sea pública o privada, de emisores de la zona euro y del resto de países de la OCDE, evitando, eso sí, la exposición a mercados emergentes. A cierre del mes de mayo, la principal posición del fondo era un bono del Tesoro español, con una rentabilidad del 3,17% y un peso en el fondo del 18,3%. Otras apuestas fuertes son bonos de corto plazo de Bélgica, Italia y Francia.

Mejores fondos activos de bolsa española, global y mejor plan de pensiones de renta variable: AzValor

La gestora independiente Azvalor AM fue una de las que más brilló el año pasado gracias a la extraordinaria rentabilidad de sus fondos. La apuesta desde hace años por sectores que han sido denostados en una industria de inversión que estaba virando hacia un mundo supuestamente más verde fue uno de los bastones que ayudó a la firma fundada por Álvaro Guzmán, Fernando Bernad y Beltrán Parages.

La subida del precio de las materias primas y el auge de las firmas energéticas, aparte de una regulación europea más laxa respecto a la energía nuclear, que será considerada finalmente como ecológica hasta 2045, propició que Azvalor Internacional, el buque insignia de la gestora, lograse un rendimiento del 45,78% en 2022. Fue el mejor fondo de gestión activa de la Liga Global de elEconomista.es, que reúne a los fondos de renta variable global más descorrelacionados de su índice de referencia. Consecuentemente, su plan de pensiones de renta variable, Azvalor Global Value PP, resultó premiado al ser el más rentable entre los veinte productos de mayor patrimonio.

Su estrategia ibérica también destacó, y fue reconocida con otro galardón, el de mejor fondo de bolsa española gestionado de forma activa. Azvalor Iberia despidió el ejercicio pasado con una rentabilidad del 19,26% en un año en el que los fondos de bolsa española perdieron de media un 3,69%, según datos de Morningstar, con solo catorce vehículos en positivo de los más de 60 a la venta en España. De todos, solo el de Azvalor obtuvo rentabilidades de doble dígito. Por contextualizar su éxito, el segundo fondo de bolsa española con mejor comportamiento, Iberian Value, de Dux, ganó un 8,23% en 2022.

Javier Campos, analista de la gestora, explicó durante su intervención al recoger el premio, que en la cartera ibérica los gestores tienen el handicap del escaso número de compañías invertibles, pero "tenemos a nuestro favor que las conocemos a todas en profundidad desde hace más de dos décadas, minimizando el margen de error".

Beltrán Parages, socio fundador de Azvalor AM, quien también recogió uno de los galardones, resaltó que el año pasado fue importante no solo por la rentabilidad, sino por "cumplir con las expectativas de nuestros más de 20.000 clientes que en estos siete años han más que duplicado su patrimonio" y por la "cristalización de nuestra cultura corporativa, basado en un proceso de inversión muy pulido".

Un proceso que, según los responsables de Azvalor, se basa en dos pilares. "Una metodología de análisis rigurosa y exhaustiva, que hemos conseguido convertir en un producto artesano con expresión industrial. Y la actitud y el convencimiento del equipo de gestión. El mercado nos ha puesto a prueba en numerosas ocasiones durante los últimos años, lo que nos permite ser resilientes y mantenernos fieles a nuestros principios de inversión a largo plazo", apuntó Javier Campos.

Mejor plan de pensiones de renta fija: 'BBVA RF Internacional Flexible 0-3'

Las pérdidas que sufrieron los bonos el año pasado fueron las mayores en décadas, como consecuencia del cambio en la política monetaria de los bancos centrales en su lucha contra la inflación. Una cartera de renta fija global retrocedió un 16,25%, según los índices de Bloomberg y Barclays, se trata de la mayor caída desde al menos 1990.

Con ese contexto quizás se entienda mejor el mérito que tiene que un plan de pensiones con una cartera global de deuda pública y privada solo cediera un 2,49% el año pasado, que es lo que perdió BBVA RF Internacional Flexible 0-3 frente al 7,28% que cayeron de media sus comparables. Este resultado le convierte en el mejor plan de pensiones de renta fija entre los veinte mayores por patrimonio en 2022.

Se trata de un plan que está gestionado de forma activa, con una duración media de la cartera de entre 0 y 3 años –a cierre del primer trimestre del año la duración era de 1,69 años–, y con la posibilidad de invertir hasta un 50% en activos por debajo del grado de inversión y emergentes.

Según la última información disponible, a cierre de abril, algunas de las últimas decisiones que ha tomado su equipo gestor han sido la de vender algo de duración en Alemania y Estados Unidos aprovechando el rally de los mercados. En crédito, "se mantiene muy estable la cartera de bonos que tiene el fondo. En periferia se ha cerrado la estrategia de ampliación del diferencial de Italia frente a swap", explican en su último comentario.

Valor que más ha mejorado su recomendación: Sabadell

Mantener era el cartel que se colgaban las acciones de Banco Sabadell a finales de 2021. Sin embargo, beneficiándose por su negocio doméstico de la política monetaria iniciada el 21 de julio del año pasado por el Banco Central Europeo –la más agresiva de las últimas cuarenta décadas–, se ganó la confianza del mercado. Desde entonces, los expertos no han dejado de mejorar la recomendación de la entidad catalana, que a cierre del 2022 se hacía con un consejo de comprar sus acciones. Una recomendación que le valía, además, para ser la segunda entidad financiera favorita de los analistas a final del ejercicio, tan solo detrás de Banco Santander.

Ya en 2022 gracias a la subida de tipos, Sabadell se anotó en el parqué ganancias por valor de 48,8%, la segunda firma más alcista del Ibex en el ejercicio, prácticamente empatada con CaixaBank, que fue la primera.

Durante este primer semestre de 2023 en el que el BCE ha proseguido con las subidas de tipos –el mercado todavía descuenta dos aumentos más en el ejercicio– y tras avanzar un 17% en bolsa, los expertos siguen confiando en Banco Sabadell y le otorgaron la mejor recomendación de compra de toda su historia, pese a que ahora la superan los consejos de CaixaBank, la actual favorita del mercado, y de Banco Santander. Actualmente, el consenso de mercado que recoge FactSet valora sus acciones en los 1,35 euros, que le dejan un potencial alcista del 31% de cara a los próximos doce meses vista, con el que su cotización alcanzaría niveles de septiembre de 2018.

Valor que más ha incrementado el seguimiento de análisis: Grifols

Solo 17 compañías de las más de 100 que conforman la bolsa española cuentan actualmente con más de 20 analistas cubriendo su cotización, según el consenso de mercado que reúne FactSet. A esta escasa lista se unió el año pasado Grifols, el valor de la bolsa nacional que más incrementó el seguimiento de análisis el ejercicio pasado.

A comienzos de 2022, eran 13 los analistas que vigilaban de cerca el comportamiento de las acciones de la farmacéutica. Durante el ejercicio que fue el peor de su historia bursátil –sus títulos sufrieron una corrección por encima del 38%– siete analistas se sumaron al equipo vigilante de Grifols.

En el medio año que ya acumula 2023, las acciones de Grifols se anotan una revalorización del 8% y de cerrarse ahora mismo el año, este sería para la farma el primero en positivo en bolsa desde 2019. El gran catalizador de la firma durante estos meses ha sido el anuncio de venta de parte de su negocio a la compañía china Shanghái Raas, líder en el gigante asiático en la comercialización de productos plasmáticos. El objetivo de Grifols con esta venta: reducir su deuda que a cierre de 2022 superaba los 9.000 millones de euros.

La noticia le ha servido para que aquellos que evalúan el comportamiento de la compañía en el parqué español le otorguen su mejor recomendación de compra desde febrero del 2021. Además, los 17,86 euros que el consenso que recoge FactSet espere que alcance durante los próximos meses, son el precio objetivo más elevado desde noviembre del ejercicio pasado y le otorga un potencial alcista del 55%.

Emisión de deuda más barata corto plazo: Cellnex

Ya a primeros del año pasado el mercado empezó a hacerse a la idea de que los costes de financiación iban a endurecerse con rapidez y las decisiones posteriores de los banqueros centrales confirmaron esta teoría en cuanto los tipos de interés empezaron a subir. Sin embargo, esto no fue un impedimento para Cellnex a la hora de buscar financiación a corto plazo a un interés competitivo y anticipándose al primer movimiento que realizó el Banco Central Europeo en el mes de julio de 2022. La compañía solicitó al mercado 1.000 millones de euros en abril de ese mismo año con el que resultó un cupón del 2,25% (un rendimiento en la emisión del 2,53% y un precio de emisión del 98,93%) y con vencimiento el 12 de abril de 2026.

Y es que la búsqueda de financiación en el mercado a través de la emisión de deuda es una de las claves del crecimiento del grupo que ha permitido a la compañía contar con el reconocimiento dentro de un sector relativamente nuevo, como es el de la infraestructura de telecomunicaciones, tanto en territorio nacional como fuera de nuestras fronteras.

"Cellnex es ahora un referente y las emisiones de deuda a corto y largo plazo es algo habitual en la compañía que nos ha permitido saltar a mercados más allá de España", explicó la global finance senior manager de Cellnex, Paloma Cabeza. Como la responsable del grupo explicó, la emisión de bonos es algo habitual dentro de Cellnex ya que han utilizado esta fórmula para captar cerca de 40.000 millones de euros.

Emisión de deuda más barata largo plazo: Iberdrola

Iberdrola continúa con el desarrollo de proyectos verdes y para llevarlos a cabo realizó una nueva captación de financiación a largo plazo en 2022. Así, la compañía emitió un bono ligado a activos sostenibles con un cupón del 1,375%. Ibedrola se adjudicó 1.000 millones de euros con una demanda que ascendió hasta los 3.000 millones. Esta diferencia demuestra el interés de los inversores en deuda verde a pesar del bajo retorno que obtienen los inversores a cambio en un contexto en el que los altos tipos de interés levantaron el rendimiento de la renta fija en general a partir del segundo trimestre del año pasado.

Además, el vencimiento de este bono es a diez años. En concreto, la fecha de conclusión será el 11 de marzo de 2032 y la financiación obtenida está destinada a los proyectos de Iberdrola en los parques de energía eólica marina de Saint Brieuc (en Francia) y en el proyecto Baltic Eagle (en Alemania) como recoge el folleto y como reiteró el director de financiación y tesorería de la compañía, Jesús Martínez en la entrega de premios. "La operación se llevó a cabo con la guerra de Ucrania ya iniciada, lo que demuestra que somos capaces de financiarnos bien en periodos difíciles", explicó Martínez.

En los últimos 20 años Iberdrola ha crecido "entorno a las seis veces en casi todos los parámetros", como recoge el responsable de la compañía, lo que lleva a Iberdrola a captar alrededor de 10.000-12.000 millones de euros de a través de la emisión de deuda cada año tanto a vencimientos más largos como con emisiones de plazos más cortos.

Emisión de deuda más barata largo plazo y mejor valor del 'Top 10' Ecotrader: Acciona Energía

Los valores ligados a la energía se encontraron en el ejercicio pasado un escenario difícil desde el estallido de la guerra en Ucrania y la dependencia de Europa a las materias primas como el gas natural. Esto llevó a los inversores a darse cuenta de la importancia de obtener fuentes de energía alternativas y renovables para recortar la dependencia de los carburantes que llegan de fuera de nuestras fronteras. Esto tuvo un efecto en el precio de cotización de la compañía ya que los inversores auparon el valor de mercado de las compañías ligadas a las energías verdes como Acciona Energía.

De hecho, la acción de la compañía anotó un alza en el ejercicio del 2022 del 10% aunque dejó un retorno superior dentro de la cartera del Top 10 por Fundamentales que confecciona Ecotrader con las mejores recomendaciones del mercado para la bolsa española. Y esto se debe a que la cartera aprovechó el rally de la compañía durante la primera parte del pasado ejercicio. Bajo estos criterios, la herramienta del portal premium de elEconomista.es obtuvo con Acciona Energía una rentabilidad del 49,7% durante el pasado ejercicio.

Además, la compañía comparte el privilegio junto a Iberdrola de ostentar la emisión de deuda más barata a largo plazo durante 2022, ya que con el mismo vencimiento (a diez años) registró un cupón también en el 1,375%. "Este es otro de los triunfos de Acciona Energía después de una salida a bolsa dura", explicó el director de financiación de Acciona durante la recogida de ambos galardones.

Valor que más ha incrementado su negociación: Vidrala

Pese a que parte del año pasado fue especialmente complicado para Vidrala, con una potente subida en los costes energéticos y logísticos que golpea directamente en su negocio, la compañía dedicada al diseño y fabricación de botellas de vidrio o de cristal es el valor que más ha incrementado su negociación en 2022 entre los 50 valores más líquidos, con un 122% con respecto el ejercicio anterior.

Entre sus titulares del año pasado, en la última revisión del Ibex, la de diciembre, Vidrala fue una de las candidatas para entrar a formar parte del selectivo de referencia en España, aunque finalmente esa silla fue ocupada por Unicaja. Tras las pérdidas del 2,5% que aglutinó en 2022, la firma capitaneada por Carlos Delclaux iniciaba el año 2023 con un cambio de paso y se anota un avance del 1,4% en bolsa.

Además, los expertos que vigilan sus títulos le otorgan un recorrido alcista del 25% para los próximos 12 meses. Sus resultados empresariales también recogen este mayor optimismo, ya que el grupo alcanzó una facturación de 377,9 millones en el primer trimestre del año, un 35,5% más que en el mismo periodo del año anterior, y elevó su beneficio neto a 58,6 millones, frente a los 800.000 euros del mismo periodo del año anterior. Como objetivo, Vidrala prevé superar los 200 millones de beneficio neto en 2023, un 30% más, tras iniciar en el primer trimestre la recuperación de márgenes perdida el año anterior. El consenso de expertos que recoge FactSet espera que la compañía alcance unas ganancias netas de 236 millones para este ejercicio.

Mejor dividendo 'no Ibex': Metrovacesa

Metrovacesa tiene todavía un breve historial de pagos en su nueva etapa como cotizada, pero en poco tiempo ha logrado situar su dividendo como el más rentable de toda Bolsa española. La promotora inmobiliaria regresó al parqué en febrero de 2018 después de cinco años excluida. A lo largo de 2022, entregó en total 1,65 euros que, teniendo en cuenta su cotización a cierre de 2021, permitieron a los inversores atrapar una rentabilidad superior al 23%.

Ese importe -que repartió en dos pagos, uno de 0,60 euros en mayo y otro de un euro en diciembre- más que duplicaron lo entregado en el año 2021. Este subidón de su remuneración ha convertido a Metrovacesa en una referencia clara en lo que respecta a la retribución al accionista en España.

Los analistas del consenso que recoge FactSet recomiendan actualmente mantener en cartera los títulos de la compañía, y estiman que en el ejercicio de 2023 obtendrá un beneficio neto de 35,2 millones de euros, que de cara a 2024 caerán hasta los 31,3 millones y en 2025 se recuperará hasta los 35,4. En el ejercicio de 2022, Metrovacesa registró pérdidas netas de 23,5 millones de euros, frente a las ganancias de 18,5 millones cosechados en 2021, debido al impacto negativo de 54,3 millones de euros que tuvo en su cuenta de resultados el descenso en la valoración de activos de uso terciario.

El mismo consenso de expertos sitúa la rentabilidad por dividendo de Metrovacesa en el 10,6% con cargo a sus resultados de 2023, y en el 11,8% ya con sus beneficios de 2024.

Mejor dividendo del Ibex: Merlin

Merlin se corona, con su dividendo repartido en el año 2022, como el dividendo más rentable del Ibex 35. La socimi lo consigue gracias a un pago extraordinario que abonó en el mes de agosto, por 0,75 euros. En total, en el conjunto del año pagó 1,20 euros a sus accionistas que, con precios de cierre de 2021, rentaron un abultado 12,5%.

Ese dividendo extra lo realizó la compañía tras la venta de Tree Inversiones Inmobiliarias a BBVA. La compañía que capitanea Ismael Clemente distribuyó parte de las plusvalías generadas por esta operación, por la que devolvió 662 oficinas de BBVA a su propietario original por un importe de 1.987 millones de euros.

Merlin Properties remuneró en tres ocasiones a sus inversores el año pasado. Además del mencionado extraordinario, les remuneró en mayo y en diciembre. De cara al presente año, el mercado espera que entregue en total 0,472 euros (que, en los precios actuales, ofrecen una rentabilidad del 6,1%. La compañía ya entregó el pasado mes de mayo parte de ese importe (0,242 euros), y se esperan otros 0,23 euros en noviembre

Los títulos de Merlin reciben actualmente una recomendación de compra por parte del consenso de mercado que recoge FactSet, que también les calcula un potencial alcista cercano al 32%.

Los mismos analistas sitúan el beneficio neto de la socimi en el entorno de los 286 millones de euros este año, cifra que engordaría, si se cumplen las previsiones de estos expertos, en torno a un 17% de aquí a 2025, cuando firmaría unas ganancias cercanas a los 334 millones.

Mejor valor del Eco30: Glencore

El gran auge de los precios de las materias primas en 2022 impulsó a la que está considerada como la principal empresa de materias primas del mundo, Glencore, más de un 47% en bolsa. Un ascenso que le ha servido para revalidar el título como mejor valor de los 30 que conforman Eco30, el índice asesorado por elEconomista.es y calculado por Stoxx, con el que ya se alzó en 2021. En aquel ejercicio, sus títulos ya se revalorización casi un 61% anual, su mejor año en bolsa desde 2016.

Ahora, tras dos años consecutivos en positivo, en este primer semestre de 2023, sus acciones corrigen algo más de un 15%, una caída que les deja con un potencial alcista del 28% para los próximos meses, hasta alcanzar los 5,76 libras que fija el consenso de mercado que reúne FactSet como precio objetivo.

A comienzos de junio, y tras varios intentos fallidos de adquirir su negocio completo, Glencore lanzó una propuesta alternativa a la minera canadiense Teck Resources, para hacerse únicamente con su negocio de carbón siderúrgico y combinar sus activos de carbón con los de Glencore para crear una nueva compañía bajo el nombre de CoalCo.

A la espera de que se conozcan más datos sobre esta propuesta, tras alcanzar récord de ebitda en 2023, el mercado espera que su beneficio bruto se normalice este ejercicio y alcance los 3.856 millones de euros. Por ellos se pagan múltiplos de 8 veces, la firma más barata de su sector. Su dividendo en 2023 renta a los accionistas un 10%. Con el único consejo de compra entre sus competidoras, su dividendo renta en 2023 un 10%.

Mejor cartera de consenso de Eco10: Auriga

En un año más que complicado para la renta variable, con las principales referencias europeas cosechando pérdidas a doble dígito, la cartera de Auriga Global Investors que seleccionaron el analista Nacho Zarza y el gestor José Lizán para el Eco10 –el índice de ideas de calidad que confecciona elEconomista.es con la colaboración de más de 50 casas de análisis–, logró batir al Ibex español en 45 puntos, al obtener una rentabilidad del 31,8% frente al 13,5% que cedió el Ibex 35 en 2022.

En su estrategia, los expertos intentaron, a nivel global, no tener demasiada exposición a Ibex e ir jugando con otros actores de mercado que han tenido volatilidad, como el precio del crudo y "ver quién se puede beneficiar de este alza de precios o del proceso de subidas de tipos", explicaban en una entrevista a este medio. Entonces, la cartera de Auriga estaba compuesta por Repsol, Sabadell, Técnicas Reunidas, Viscofas y Acciona Energía. Además, también jugaron con movimientos corporativos, como la inclusión en cartera de Siemens Gamesa –en pleno proceso de OPA en aquel momento–.

¿Qué valores han elegido ahora para encarar el tercer trimestre del año? Sus gestores han decidido incorporar a Telefónica, Applus Services, Iberpapel, Bankinter y la aerolínea IAG, con una ponderación equitativa del 20% en cada uno. En los últimos tres meses, la cartera aglutina casi un 9% de rentabilidad. "Esperamos que este sea nuestro granito de arena para estos inversores y ahorradores que quieran maximizar sus inversiones", indicaban los gestores en la entrega de premios.

Mejor valor del Eco 10: Repsol

La petrolera levanta el cartel de la compañía que más ganancias aglutinó durante su estancia en el Eco10 en el pasado ejercicio, con un 51%. Repsol se anotó un potente año en bolsa de la mano del aumento de precio que experimentó el barril Brent europeo tras acontecimientos como la irrupción de la guerra entre Rusia y Ucrania, que revirtió también en unos beneficios históricos para la firma, con unas ganancias netas de 6.661 millones de euros en 2022, según el consenso de FactSet.

Con este telón de fondo, Repsol se alzaba de nuevo el pasado marzo como la favorita en la Cartera de Consenso de elEconomista.es del que se nutre el Eco10 –en la que participan 53 casas de análisis y gestoras–, ya que la firma que preside Antonio Brufau cosechó seis revisiones consecutivas como el valor más elegido dentro de la herramienta. Pese a la corrección del precio del crudo en los últimos meses –cae más de un 49% desde los 140 dólares, máximos de 2008 que alcanzó el año pasado–, Repsol continúa siendo el segundo valor más votado –en la última revisión– por los expertos que componen el índice naranja, sólo por detrás de Inditex, ya que los analistas siguen viendo en la petrolera española mucho potencial. A doce meses vista considera que su precio debería superar los 16,95 euros por acción, lo que representa una revalorización adicional del 26%.

Por PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) la petrolera también está más atractiva que nunca, con un multiplicador de 3,9 veces que la deja como la firma más barata del Ibex.

Mejor valor del ranking ESG: Caixabank

El año pasado, CaixaBank hizo muy bien sus deberes en materia de sostenibilidad y logró ocupar la primera posición en el Ranking ESG que realiza elEconomista.es, la clasificación de los valores del Ibex por su nota en ESG. Esta clasificación se elabora con un algoritmo que combina las notas que otorgan a las empresas S&P, Sustainalytics, ISS, CDP y Bloomberg, convirtiéndola en una nota de 0 a 100 (siendo 100 la puntuación más alta posible).

Con una calificación del 86,8%, la entidad encabezada por Gonzalo Gortázar se ha convertido en un referente en emisión de bonos sostenibles. En 2021, solo el Tesoro español, con la colocación de su megabono verde de 5.000 millones de euros, la superó en volumen emitido. CaixaBank lanzó más de 3.500 millones de euros en deuda verde y social.

Así, la gestora del banco, CaixaBank AM, también logra un posicionamiento destacado en lo que se refiere a la oferta de fondos sostenibles.

Además de su predominio en materia de sostenibilidad, los analistas refuerzan su confianza en CaixaBank en el parqué bursátil y recibe el mejor consejo posible de la bolsa española. Este apoyo por parte del mercado no es de extrañar con el endurecimiento de la política monetaria como telón de fondo, ya que la condición de banco doméstico de CaixaBank hace que pueda beneficiarse especialmente de las subidas de los tipos de interés que, de momento, no van a calmarse. De cara a los próximos meses, el consenso le otorga un potencial del 21,5%.

Premio 'elEconomista' a la creación de valor

La historia de CIE Automotive sobre el parqué se puede resumir con que ofrece un retorno del 3.660% desde que la compañía saltó a bolsa hace 20 años. Un hito que no muchas compañías pueden adjudicarse. Y es que, si se asume la reinversión de todos los dividendos repartidos en todo este tiempo supone marcar un retorno anualizado del 17,9% para el accionista. Otra meta que permite a CIE Automotive obtener en la edición de este año el reconocimiento a la creación de valor de estos Premios de Inversión a Fondo.

CIE es de esas compañías que ha ostentado en los últimos años una recomendación de compra mayoritaria entre las firmas de análisis que siguen su pista y que recopila Factset. Y así sigue siendo en la actualidad. A pesar de las dificultades que padeció la industria del motor en los pasados ejercicios (primero la pandemia y después las disrupciones en las cadena de suministro) los últimos resultados presentados por la compañía cumplieron con las expectativas del mercado. Por un lado se evidenció una recuperación de los beneficios y por el otro una mejora de los márgenes operativos (superaron en el primer tercio del año el 13%).

Además, CIE continúa con el recorte de su ratio de apalancamiento ya que su deuda financiera neta se situó por debajo de las dos veces en comparación con su beneficio bruto de explotación (ebitda). De hecho, desde la compañía se mantienen firmes con sus objetivos recogidos en el plan estratégico enfocado hasta 2025 entre los que se encuentra el incremento de ventas por encima del mercado, superar un margen ebitda del 19% en 2025 o alcanzar un capex de 1.000 millones de euros, entre otros).

Esta mejora de los resultados levanta las previsiones del consenso de mercado recogido por FactSet hasta el punto de que auguran que CIE cerrará el ejercicio con un beneficio de explotación de 704 millones de euros. Si se confirman las previsiones que barajan los expertos supondría ver un incremento anual del ebitda del 11%. De esta forma, las firmas de análisis consideran que CIE tiene un recorrido por delante en bolsa del 29% hasta su precio objetivo de los 47,5 euros, según FactSet.

El vicepresidente de CIE Automotive, Fermín del Río, destacó durante la recogida del galardón la intención de la compañía de continuar con la generación de valor para el accionista. "Reivindico que esto es prioritario para nosotros", sintetizó el responsable de CIE, que también tuvo palabras para recordar los retos a los que se enfrenta la compañía como son la disrupción de la cadena de suministros o la búsqueda de la sostenibilidad.

Mejor valor de la cartera de 'elEconomista'

Durante la todavía corta historia de La Cartera de elEconomista.es, la herramienta de gestión activa que desde comienzos de 2021 propone este medio, Acerinox ya ha sido objeto de compra en hasta tres ocasiones. Aunque en la actualidad también es uno de los valores que conforman la cartera, durante el año pasado la acerera se convirtió en la estrategia más rentable del curso. Y solo necesitó un mes para ello ya que entre mayo y junio logró alcanzar una rentabilidad de casi el 18%.

Esta buena evolución vino precisamente con el repunte de los precios de las materias primas que se inició en la segunda parte de 2021 y tuvo continuidad en la primera mitad de 2022. Con unos resultados históricos, el primer trimestre del año pasado fue el mejor desde 2006 y las expectativas eran de terminar el año por todo lo alto. Bernardo Velázquez, su consejero delegado, apuntaba al recoger el premio el objetivo de "aplanar la ciclicidad de su negocio, con nuevas aleaciones como ya se ha visto este año".

Desde entonces, ha venido sufriendo vaivenes, lastrada por los descensos de los precios, el exceso de inventarios en la cadena de suministro y la incertidumbre sobre el devenir económico. Como compañía cíclica por naturaleza, la posibilidad de sufrir una recesión en sus principales mercados ha hecho que los inversores se mantengan con cautela y este curso se anota algo más de un 7,5%.

El consenso de analistas que recoge Bloomberg valora, de media, sus acciones, en los 13,3 euros de cara a los próximos 12 meses, lo que le deja un potencial al alza de algo más del 33%. Los expertos no le han retirado la confianza y en los últimos meses siempre ha recibido una de las mejores recomendaciones de la bolsa española.

Este curso la situación sigue siendo parecida, con una cierta debilidad en el sector europeo, que está afectado en la demanda y en los precios a causa de la situación geopolítica, los niveles de inventarios y la inflación de costes. No obstante, hay brotes verdes. "En EEUU los inventarios ya se han normalizado y la demanda está mejorando, lo que hace prever que en Europa estemos cerca de ello también", explican desde Renta 4. "Las expectativas de que las dinámicas de ajuste de inventarios, que han marcado el final del año, se mantengan hasta la mitad de este curso, las incertidumbres y la buena evolución reciente del valor nos lleva a ser cautos en un valor que, si bien es cierto, está cotizando con descuento frente a su media histórica y valoramos muy positivamente su sólida posición financiera", apuntan en Bankinter.