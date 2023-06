Europa tiene todavía un margen de subida cercano al 5%

En las últimas sesiones, las bolsas de Europa han demostrado su incapacidad para superar las resistencias a las que se habían encaramado este mes. El Ibex 35, de hecho, no ha podido batir esas cotas que encuentra en los máximos del año, aunque eso sí, el selectivo español no mostrará un deterioro en sus posibilidades alcistas "mientras no pierda soportes de corto plazo que encuentra en los 9.260 y 9.167 puntos".

Así lo asegura Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader quien incide en que que el soporte clave a corto/medio plazo se localiza en los 8.967 puntos, "que es la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista en forma de doble techo en esos 9.500 puntos", explica.

Análisis técnico del EuroStoxx 50

En el caso del EuroStoxx 50, el soporte de los 4.200 puntos tiene la misma importancia técnica que los 8.967 puntos del Ibex 35 y también es la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista en esos 4.415 puntos, "cuya cesión abriría la puerta a una caída hacia la zona de seguridad o soporte crítico de medio plazo de los 3.980/4.000 puntos", sentencia el experto.

Aún hay recorrido

La igualdad entre alcistas y bajistas en las últimas horas mantiene al Ibex 35 consolidando posiciones por debajo de la zona de resistencia horizontal de los 9.500 puntos, que hasta el momento es la que ha frenado las subidas en marzo, en abril y durante este mes de junio.

"La superación de esta zona de resistencia, junto la de resistencias análogas como los 4.415 puntos del EuroStoxx 50, es necesaria para que se alejen los riesgos bajistas y se allane el camino hacia el objetivo que tiene el selectivo español desde hace meses en los 10.100 puntos", afirma Cabrero.

En el caso del índice europeo el objetivo es volver a niveles donde cotizaba antes del Techo de Lehman Brothers marcado en el año 2007, que se encuentran en la zona de los 4.572-4.600 puntos, que además coincide con la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y 2021.

"Hasta esa resistencia clave de medio / largo plazo hay todavía un margen de subida cercano al 5% y su alcance parece que es el escenario más probable en próximas fechas siempre que el EuroStoxx 50 no pierda soportes que presenta en los 4.200 puntos y ganaría enteros superando la resistencia que frenó las subidas el año 2021, el 2022 y, de momento, este 2023 en los 4.415 puntos", destaca el estratega de Ecotrader.

La bolsa china pierde un 5% en el año para el inversor europeo

En Asia, el tono sigue siendo bajista (con la excepción del Nikkei), dando muestras de la decepción de inversores y analistas con Pekín por no haber emitido hasta ahora medidas de apoyo específicas (más allá de los moderados recortes en determinados tipos de interés) a una economía que ha dado síntomas en las últimas semanas de crecer a un menor ritmo de lo esperado. La bolsa de Hong Kong vuelve a registrar un descensos superior al 1,5% a escasas horas para su cierre y ya cotiza por debajo de los niveles en los que comenzó el año. De hecho, para un inversor que haya acometido una inversión en el índice en divisa europea, las pérdidas desde enero se acercan ya al 5%.