Cellnex, Santander, Sabadell e IAG aún presentan recorridos de más del 20%

Se cumple algo más de un mes desde que Silicon Valley Bank anunciase su quiebra y desatase una eventual crisis bancaria con Credit Suisse como su particular víctima en el Viejo Continente. Aquella coyuntura económica produjo un parada en las notorias subidas que los índices se anotaban desde comienzos de año. Sin embargo, las bolsas han recuperado su mejor tono y los diez valores más alcistas del Ibex 35 en este 2023 regresan a ganancias por encima del 20%. Entre ellos, hasta cuatro firmas continúan presentando potenciales por encima del 20%: Cellnex, Banco Santander, Banco Sabadell e IAG.

Todavía no se cumplen 30 días desde que Chris Hohn, propietario de The Children's Investiment Fund (TCI), elevase su participación en Cellnex y aumentase la presión sobre la cúpula, sin embargo, la escalada en bolsa de la teleco desde entonces duplica a la de todas sus pares. Cellnex avanza un 15% desde el pasado 22 de marzo que se anunció la noticia, frente al 8% tanto de la italiana Inwit y como de American Tower. Y no hay duda del papel que ha tomado la empresa en el sector. "La fase de acaparamiento de tierras de TowerCo (operadores de torres) ha dado como resultado que Cellnex emerja como la torrera independiente más grande de la UE seguida de Vantage, AMT, Deutsche Funkturm, Totem", apuntaban desde Barclays.

En este periodo de tiempo, además, el consenso de analistas que recoge FactSet ha incrementado cerca de un 1,5% el precio objetivo para la torrera, pasando de los 49,10 euros previstos a los 49,79 euros en los que valoran su acción actualmente. Así, junto con las ganancias del 24% que acumula desde que comenzó 2023, el mercado aún augura para ella un recorrido del 30% que no solo constituye el potencial más elevado de entre las diez que más avanzan del Ibex en el año, sino también el sexto más alto de todo el índice.

Desde el pasado 10 de marzo, día de la liquidación de SVB, Banco Santander aún se deja en bolsa un 3,5% de su valor, sin embargo, su buen comportamiento durante el resto del año y durante las últimas semanas (desde los mínimos de marzo recupera cerca de un 16%) le han legitimado como la entidad financiera española más alcista del 2023, con una subida del 29,8%. "La confirmación de los objetivos financieros para 2023 en su junta general anual, a pesar de la reciente turbulencia en el sector bancario, genera confianza, con alrededor de 1 millón de clientes adquiridos y un crecimiento de ingresos de dos dígitos en el primer trimestre, lo que supone un buen comienzo para su ambicioso plan estratégico para 2025", esgrimen desde Bloomberg Intelligence y añaden que "una extensión geográfica diversa continúa apoyando la resiliencia empresarial, limitando la volatilidad del capital y el costo del riesgo".

Con todo, el mercado estima la acción de la firma en los 4,65 euros, una valoración un 2% superior al precio objetivo previo a la crisis de SVB. Este precio, le deja al banco un potencial del 28% que constituye el recorrido más elevado entre las compañías más alcistas del EuroStoxx 50. De alcanzar este precio, la cotización de Santander volvería a niveles de junio de 2018.

Sabadell a niveles del 2018

La entidad más castigada por la coyuntura financiera de marzo (cayó un 26% hasta el peor momento) fue Sabadell, aunque desde los mínimos del mes pasado recobra ya un 11,5%, con lo que sus ganancias anuales ascienden al 22,5%. "Las recientes caídas son una oportunidad de entrada para un sector que seguirá viéndose beneficiado por las subidas de tipos, a pesar de que el nivel de llegada previsto sea algo menor, y pueda adelantarse el impacto del aumento de remuneración de los depósitos, que se espera se materialice en el segundo semestre de 2023", señalaban desde Renta 4.

El mercado considera que Sabadell tiene un recorrido por delante del 28% en bolsa. Para ella, el consenso de analistas que reúne FactSet fija el precio objetivo en los 1,36 euros por acción con los que la entidad catalana podría volver a niveles de septiembre del 2018.

El 2023 está siendo el año del turismo en bolsa. Así lo confirman Aena, Meliá y Amadeus las tres firmas más alcistas del Ibex 35 en el año. Sin embargo, es IAG, la séptima que más avanza del índice desde enero, un 22,6%, la que alzará más el vuelo durante los próximos meses, pues el mercado estima para ella un potencial del 22%. "Las sólidas reservas para el ocio son un buen augurio para los beneficios de IAG en los próximos meses. La apertura de rutas asiáticas debería complementar las operaciones de larga distancia, con un tráfico transatlántico ya sólido", señalaban desde Bloomberg Intelligence. Con ello, el mercado estima que la acción de IAG alcance los 2,09 euros con los que regresaría a niveles de junio de 2020, aunque aún muy alejada de los pre-Covid en los 5,11 euros.

El Ibex sube un 15% en el año y tiene otro 13% de potencial

El Ibex 35, tras recuperarse de las pérdidas sufridas a raíz de la conyuntura financiera de marzo -debido a su elevada exposición al sector financiero, llegó a dejarse algo más de un 7% de su valor en tan solo una semana- vuelve a ser uno de los índices más alcistas del continente, con ganancias que ya superan el 15% desde que comenzó el ejercicio. Ahora, tras recuperar alrededor de un 8% desde el peor momento de marzo, el selectivo de las 35 se encamina a batir los máximos anuales que situó el pasado 6 de marzo en los 9.511 puntos y de los que ya se encuentra a menos de un 1% de distancia. El consenso de mercado que recoge Bloomberg secunda esta subida, ya que augura para el índice español un potencial del 13% con el que no solo superaría los actuales máximos de 2023, sino que con el precio objetivo que fija, en los 10.750 puntos, superaría, más de tres años después, definitivamente la pandemia -es el único entre los grandes índices continentales que aún no ha superado las pérdidas del Covid-.