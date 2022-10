La bolsa salva el pánico de la inflación en EEUU que no da señas de control

El dato de inflación en Estados Unidos ha trastocado el ánimo del mercado que ya asimila que la lucha contra el alza de precios de la Reserva Federal conllevará más subidas de tipos de interés en las próximas fechas. Un sentimiento que también se comparte en Europa con la confirmación del IPC de septiembre en Alemania en el 10%: su nivel más alto en 70 años.

Los primeros minutos de cotización tras conocerse el dato del IPC en EEUU se caracterizaron este jueves por las ventas generalizadas en la bolsa mundial aunque las caídas se fueron moderando hasta registrar un cierre en Europa con los principales índices del continente en positivo.

El Ibex 35 se ha posicionado como uno de los más alcistas entre sus pares el pasado jueves, con una subida del 1,2% que permite al selectivo ponerse en los 7.350 puntos. No obstante, fuentes del mercado indicaron que este impulso alcista no se debe entender como una lectura positiva de los datos macroeconómicos conocidos este jueves.

El cierre de operaciones en corto, para el cual es necesaria la compra de acciones, es lo que ha permitido ver este movimiento alcista de carácter técnico. Así, las ventas siguen siendo la tónica habitual dentro de la renta variable como demuestran los índices de referencia mundiales en mínimos del año -o de dos años en muchos casos-. El pulso alcista visto este jueves no enmascara la caída del Ibex 35 en el año -superior al 17%- ni las vistas en Wall Street, con el Nasdaq 100 que recorta más de un 30% en 2022.

Dada la volatilidad del mercado (con saltos de más del 4% en apenas dos horas de cotización), y con la certeza de que los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos de interés, la posibilidad de ver mayores caídas dentro de la bolsa europea siguen sobre la mesa, con la peculiaridad añadida de que estamos en plena temporada de presentación de resultados del tercer trimestre. No obstante, desde un punto de vista técnico, el Ibex 35 se mantiene sobre su soporte en los 7.287 puntos que fija el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, como último signo de fortaleza antes de ver caídas adicionales hasta los 7.000 puntos, de los que resta una caída del 5% adicional a precios actuales.

Para ver la tendencia de la bolsa europea, el asesor de Ecotrader invita a fijarse en el índice EuroStoxx 50 y en el alemán Dax. El EuroStoxx, que llegó a ceder un 2% este jueves antes de cerrar con una subida de casi un 1%, finalizó en los 3.362 puntos, por lo que su caída hasta la zona de compra -por debajo de los 3.100 puntos- aún está a más de un 8%. Aun así, Cabrero considera que se pueden tomar posiciones a precios actuales si se tiene un perfil agresivo. "Tengo claro que en zona de soporte [de los 7.000 puntos en el caso del Ibex] de ese calibre soy más comprador que vendedor ya que la ecuación rentabilidad riesgo es atractiva", según el asesor de Ecotrader.

Reacción de los valores

Los valores del Ibex 35 también evidenciaron la volatilidad del mercado. Cellnex desbancó a Solaria como la más bajista de la sesión tras agrandar su desplome hasta rozar el 5%, para finalmente cerrar con una pérdida del 2,2%. Para la teleco, esta caída no solo constituye la mayor desde junio, sino que además llevó a su cotización a marcar mínimos anuales, más profundos incluso que los tocó a raíz de la aparición del Covid. Cellnex se sitúa actualmente en niveles de septiembre de 2019.

Tan solo Acciona se acercó a pérdidas cercanas al 2%, del 1,91%. Con esta, la energética acumula ya ocho sesiones consecutivas de pérdidas, con una caída del 9,8% y desplomándose ya más de un 22% desde sus máximos anuales. El resto de valores en negativo no se acercó a desplomes superiores al 2%.

Frente a ellos, movida por la presentación de sus resultados del tercer trimestre, IAG encabezó las subidas del Ibex. Tras conseguir salir de pérdidas y obtener por primera vez desde julio de 2021 beneficio neto su acción se revalorizó en bolsa un 9,3%, su mayor ascenso desde marzo. Meliá Hotels tras marcar mínimos anuales y niveles de noviembre de 2020 en la sesión del miércoles, rebotó un 5,3%, convirtiéndose en el segundo valor más alcista de la jornada. Le siguió Repsol con una subida del 4,5% y el alza de Acerinox, del 4% desde su suelo anual. Y la previsión de subidas de tipos auparon a la banca española con Banco Santander, Sabadell y BBVA entre las mayores alzas, destacando las de Santander y Sabadell que se impulsaron un 3,3% y un 3,2% respectivamente.

El 'T-Note' vuelve a cruzar el 4% de rentabilidad del año 2008

El dato de inflación no solo tuvo su reflejo en el parqué sino que también en las operaciones de renta fija salió dinero de la deuda norteamericana. De hecho, al inicio de la sesión, el 'T-Note' llegó a sobrepasar, de nuevo, el nivel del 4% de rentabilidad, algo que no sucedía desde la crisis de 2008. No obstante, a medida que fue avanzando la jornada las ventas se moderaron, y a media sesión se situaba otra vez por debajo de los 4 puntos porcentuales. Hay que recordar que la curva de precios de la deuda soberana americana lleva ya semanas invertida.

El bono a 2 años ofrece una rentabilidad del 4,45% mientras que a tres décadas se le exige un rendimiento anual del 3,9%, lo que es otro claro indicador de la incertidumbre que existe sobre el más corto plazo para la economía estadounidense. "Después de este dato de inflación no puede haber nadie en el mercado que piense que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés en menos de 75 puntos en la próxima reunión de noviembre", explican desde Principal Global Investors.