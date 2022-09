La inflación resiste en EEUU: el IPC cae menos de lo esperado y el subyacente vuelve a subir al 6,3%

La inflación ha caído solo dos décimas en EEUU, hasta el 8,3%, en el mes de agosto. El dato ha sido decepcionante. Se esperaba un descenso mayor ante la bajada de los combustibles (gasolina y diésel), pero el fuerte aumento de precio de la comida, los servicios médicos y de los coches nuevos ha impedido que la inflación se modere con mayor contundencia. El descenso ha sido menor de lo que se esperaba. Los expertos habían previsto una tasa del 8,1%. Además, la inflación subyacente se ha situado en el 6,3%, una subida de cuatro décimas que ha rebasado al alza, también, el consenso del mercado. Este nuevo dato refuerza la posición de la Reserva Federal de EEUU, que seguirá subiendo los tipos de interés a un ritmo de 75 puntos básicos.

Con estos nuevos datos se confirma que la inflación general podría haber dejado atrás su pico alcanzado en junio, cuando se situó en el 9,1%. Ahora, todos los focos están puestos en la subyacente (no pondera alimentos frescos ni energía), que sigue subiendo. Hasta que el indicador subyacente no comience a retroceder, no se podrá decir que la Reserva Federal ha comenzado ganar de verde el pulso a la inflación, según los expertos.

Los datos mensuales revelan que la inflación ha vuelto a 'revivir'. El IPC mensual ha avanzado un 0,1% en el componente general, mientras que lo ha hecho en un 0,6% en el subyacente, una subida que ha pulverizado las expectativas de los mercados, que habían anticipado una tasa del 0,3%. El dato mensual es un termómetro qué indica cuán viva está la inflación en el corto plazo, puesto que muestra la variación de precios de un mes a otro.

Brian Coulton, economista jefe de Fitch, comenta en una nota que ahora mismo "no vemos nada aquí que haga pensar que la Fed quiera optar por un ritmo más lento de aumentos de tipos de interés este mes. La inflación subyacente aumentó sobre una base mensual e interanual con los precios de los automóviles repuntando... mientras que la inflación de los servicios ha subido por encima del 6% interanual. Esta última es la mayor preocupación, alimentada por una aceleración en la inflación de los alquileres que parece que aún debe avanzar un poco más", sentencia este experto.

Desde Deutsche Bank explican en una nota publicada esta mañana que "pase lo que pase en el dato de IPC de EEUU de hoy va a ser difícil concluir si los precios han dejado atrás su furia. La mayoría de las materias primas, con la notable excepción del gas y el petróleo, están por debajo de hace un año... hay evidencia de una disminución de las presiones sobre los precios desde el lado de la oferta en general", sostienen desde el banco alemán.

Sin embargo, en el lado negativo, es que la inflación todavía se encuentra en niveles obstinadamente altos y la subyacente no termina de remitir, lo que podría dejar entrever que los precios se van a mantener elevados por un tiempo prolongado.

El dato ha dejado 'helados' a los mercados que esperaban un nuevo signo de alivio. Los futuros de Wall Street han comenzado a caer con fuerza, mientras que el bono a 10 años de EEUU sufre una nueva oleada de ventas que deja su rendimiento en el 3,41%. A su vez, el dólar se aprecia con intensidad frente al resto de divisas, descontando una Reserva Federal más agresiva.

La Fed ha insistido en repetidas ocasiones que su política monetaria seguirá buscando la zona 'contractiva' para enfriar la demanda, pero este nuevo dato de inflación podría forzar al banco centrar a acelerar el ritmo de subidas de tipos para alcanzar esa zona lo antes posible.