Fondos españoles desconocidos por muchos inversores que deberían estar en el radar

En un año en que los mercados están dejando caídas de doble dígito, es bueno recordar la frase atribuida a Warren Buffett de que solo cuando baja la marea se descubre quién nadaba desnudo. Este aforismo, aplicado a los fondos de inversión, se podría aplicar a la rentabilidad lograda a largo plazo por sus gestores y que en momentos de crisis se vuelve más imperativo. Y entonces se descubre que muchos de los vehículos de inversión colectiva, en las categorías conservadoras, con mejor rendimiento son españoles. El problema es que la mayoría de los inversores no los conoce, porque al tener un ISIN español (el número de registro exclusivo que sirve para identificar a cada producto) su comercialización en otras redes de distribución que no sean las de su banco -canal habitual de compra para un inversor- es una misión casi imposible, si no se acude a determinadas plataformas.

En algunos casos se trata incluso de fondos pertenecientes a entidades financieras con lo que su venta se reduce a sus clientes. Y unos cuantos de estos productos, aunque cuentan con carcasa de fondo, son en realidad estrategias de clientes de banca privada que no se comercializan activamente, aunque cualquier inversor que cumpla los requisitos exigidos puede contratarlos.

Pero frente a sus competidores, tanto de otras gestoras españolas como las de firmas internacionales, logran un rendimiento a muy largo plazo que les sitúa en los primeros puestos de su categoría. En muchos casos, se trata de fondos mixtos, aquellos que están más indicados para un inversor conservador, por lo que sus datos de rentabilidad destacan aún más.

Entre los productos mixtos clasificados como agresivos por Morningstar, aquellos que pueden destinar una mayor parte de su cartera a renta variable, aparecen Bestinver Mixto, con un 5,79% anualizado a 20 años, y Bona Renda, de GVC Gaesco, con un 4,89%, que se colocan entre los cinco mejores de su grupo por rentabilidad en este período de tiempo. El primero pertenece a una de las firmas independientes más reconocidas por los inversores aunque sus buques insignia son los productos puros de bolsa, como Bestinver Bolsa o Bestinver Internacional, mientras que el segundo pertenece a una de las firmas que más arraigo tiene sobre todo en Cataluña.

Si se consideran a los mixtos agresivos pero con una estrategia global, destaca Fontibrefondo, de Santander AM, que gana un 6,02% anualizado a veinte años, el segundo mejor producto de su grupo.

Entre los fondos mixtos flexibles, cuatro fondos españoles acaparan los primeros puestos por rentabilidad anualizada a veinte años. Se trata de Inverbanser, otro producto del catálogo del Santander, que encabeza su categoría en este período de tiempo con un 5,17%, seguido de Espinosa Partners Inversiones, con un 4,43%, Fondcoyuntura, de Renta 4, con un 3,7%, y Welzia Coyuntura, con un 3,66%.

El primero, gestionado por atl Capital, puede tener una exposición en renta variable de hasta el 100%, aunque ésta suele oscilar entre el 30%-60%, aseguran en la firma. "La exposición actual es del 30% aproximadamente, ya que cubre parte de la cartera con futuros del índice europeo EuroStoxx 50. Respecto a la selección de valores, incorpora acciones a las que ve recorrido por fundamentales, pero teniendo en cuenta la situación macroeconómica. Actualmente tiene un sesgo blend-value y está sobreponderado en farma y recursos básicos. No tiene prácticamente riesgo divisa", comenta Félix López, socio y director de atl Capital.

El fondo de Welzia, que se creó en 1991, es heredero del Foncafix, que estaba gestionado por Arcalia Inversiones, equipo al que pertenecía el actual cogestor del vehículo, Rafael Vilarrasa. Tras la creación de la firma Egeria Activos en 2011, el fondo pasó a denominarse Egeria Coyuntura, monento en el que se incorporó como cogestor José Gregori. Tras la fusión de Egeria Activos con Welzia Management hasta la actualidad, el fondo sigue manteniendo el mismo equipo gestor.

"Welzia Coyuntura ha vivido diferentes ciclos económicos, pero siempre se ha mantenido fiel a su filosofía de inversión, caracterizada por tener un carácter global. Según la coyuntura económica, podemos invertir la cartera en renta variable hasta un 75% como máximo. Las compañías que cotizan en Europa son las más representadas. El resto del patrimonio se invierte en renta fija, sin límite de duración ni calificación crediticia. Actualmente, ante el complicado escenario macroeconómico, muestra un posicionamiento cauto con una cartera que tiene una exposición a renta variable de entorno al 60% y dónde podemos encontrar compañías como Novo Nordisk, Capgemini o LVMH entre sus principales posiciones", señalan sus responsables.

Dentro de los mixtos flexibles globales, aparecen Rural Multifondo 75 Estandar, con un 3,46%, Abante Asesores Global, con un 3,41%, Gesrioja, gestionado por Trea AM (heredado tras la adquisición de Novo Banco), con un 3,38%, y Renta 4 Delta, con un 2,72% entre los diez más rentables.

En el grupo de los fondos mixtos moderados, Financialfond, de GVC Gaesco, con un rendimiento anualizado a veinte años del 4%, Caixabank Fonduxo Universal, con un 3,99%, Santalucía Fonvalor Euro, con un 3,49%, Gesconsult León Valores Mixto Flexible A, con un 3,27%, Caixabank Mixto RV 50 Universal, con un 2,85%, y March Paribas Global Asset Allocation, con un 2,71% pueden presumir también de situarse entre los diez más rentables de su categoría, aunque el resto de productos del grupo que cuenta con esta trayectoria de vida también son españoles.

Una circunstancia que también se repite dentro de los moderados globales, que lidera Patribond, de la gestora Patrivalor, con un 5,13% anualizado a 20 años. Merch- Universal, con un 4,10%, Fonprofit, de Gesprofit, con un 3,28%.

El Gesconsult León es una de las estrategias de inversión más antiguas, ya que en su inicio se gestionaba a través de una de las primeras sicavs que fueron registradas en España, hasta que comenzó su andadura como fondo en 1991. Cuenta con una réplica en Luxemburgo, el Gesconsult Flexible Equity y ofrece una rentabilidad anualizada desde su inicio del 3,82%.

Gonzalo Sánchez, director de inversiones de la gestora, explica que la flexibilidad del fondo le ha permitido aprovechar la revalorización del mercado de renta variable o de renta fija en función de la coyuntura del mercado. "Durante los últimos años ha sido más complicado encontrar valor en la parte de deuda, aunque ahora vuelve a haber oportunidades. En la actualidad la exposición a bolsa ronda el 52%, pero el fondo puede llegar hasta el 70% dentro de su horquilla de inversión. Aunque estamos viviendo bajo la presión de las consecuencias de la inflación, la guerra de Ucrania y el shock de los precios de la energía, y la normalización se está postergando mucho y resta visibilidad, estamos invertidos en empresas que pueden comportarse muy bien en un entorno de recesión por la calidad de su negocio y que forman parte del núcleo central de la cartera del fondo", subraya Sánchez.

El Fonduxo de Caixabank es un producto heredado de Bankia y uno de los productos de gestoras de entidades financieras con mejor comportamiento a largo plazo. "Es un fondo con alta discrecionalidad a la hora de realizar inversiones en renta variable y renta fija, centrado en Europa, aunque sin renunciar a otros mercados, donde puede dedicar alrededor del 20% de su patrimonio. El proceso de selección de inversiones se basa en un análisis profundo de los mercados tanto desde el punto de vista fundamental como técnico. La versatilidad en el proceso de inversión unida a la rapidez para realizar cambios en estas asignaciones, adaptándose a las condiciones de mercado de forma muy flexible, son la clave de su destacable evolución. Por ejemplo, en 2011 y 2020, con un Eurostoxx presentando rentabilidades negativas, el fondo fue capaz de obtener resultados positivos", apunta su gestor, Manuel Miguel Sanabria.

Merch Universal, por su parte, pertenece a la histórica firma Merchbanc, que Andbank adquirió hace cuatro años. Se trata de un fondo mixto que cuenta con una cartera global, "con un estilo ecléctico: ni growth, ni value, ni cíclico, ni defensivo, que nace de un profundo conocimiento de los valores, clave en una selección artesanal basada en criterios fundamentales", asegura Marian Fernández, responsable de Macro de Andbank España, quien subraya que se trata de un producto de baja rotación, con una gestión de convicción que se plasma en pesos destacados en algunos nombres. "En las primeras posiciones nos encontramos con lo mejor de la selección en renta variable del Merchfondo -que también pertenece a Merchbanc-, junto a un mayor perfil defensivo, bien con más peso en valores de este tipo también presentes en Merchfondo (Axa, Roche), bien incorporando otros diferenciales (Total, Nestlé o Allianz ). La estrategia en renta fija es en escalera, con bajo riesgo de duración y mantenimiento de los bonos hasta el vencimiento. Cuenta con emisiones corporativas de elevada calidad crediticia (bonos a 2022-2024) y gubernamentales, fundamentalmente letras españolas y cortos plazos americanos, con recientes entradas en deuda alemana", destaca Fernández.

De perfil más cauto

Entre los fondos mixtos más conservadores, los de perfil cauto, según la terminología de Morningstar, aparecen Bestinver Patrimonio, con una rentabilidad anualizada a veinte años del 5,18%, Fondonorte, de la gestora Gesnorte, con un 2,921%, Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2, con un 2,41%, Ibercaja Gestión Evolución, con un 2,31%, Caixabank Mixto RF 30 Universal, con un 2,29%, Fonemporium, con un 2,2%, Gesconsult Renta Fija Flexible A, con un 2%, y Gestifonsa Mixto 25 Base, con un 1,98%

Y entre los cautos globales, Fondo Artac, gestionado por Santander AM, con un 2,86%, y Dalmatian, que estaba gestionado por UBS Gestión (ahora integrada en Singular Bank), con un 2,3%, son los únicos fondos españoles que se encuentran entre los diez más rentables a veinte años, aunque en el primer cuartil también aparecen March Portfolio Max 45 A, con un 2,18%, CS Director Bond Focus, gestionado por la gestora local de Credit Suisse en España, con un 2,17%, GCO Mixto, de Catalana Occidente, con un 2,1%, o Ibercaja Sostenible y Solidario, con un 2,04%, también aparecen entre los mejores.