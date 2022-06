Momento Soros para los bancos centrales: el Banco de Japón libra la primera gran batalla contra el mercado

El Banco de Japón (BoJ) se ha convertido en el eslabón más débil dentro de los grandes bancos centrales del mundo. En mitad de la gran ola de inflación y un acelerón de la política monetaria hacia tipos de interés más elevados, el banco central nipón se ha quedado rezagado del resto de sus homólogos, en el fango que suponen los los tipos negativos y las compras masivas de deuda. La mayoría de bancos centrales está sufriendo fuertes presiones del mercado, pero nada parecido a lo que en estos momentos está experimentando la deuda japonesa. Los grandes fondos bajistas están viendo una gran oportunidad para apostar contra los bonos nipones y forzar al BoJ a renunciar al control de los intereses. Los expertos advierten de que si retrocede se desatará una reacción en cadena para el resto de bonos. A favor del BoJ cuenta con su historial. Ya ganó pulsos parecidos. En contra juega el yen. Está en mínimos de 24 años y será difícil que la economía aguante demasiado tiempo estos niveles.

En menos de dos semanas, el bono a diez años ha sufrido cuatro ataques especulativos con ventas masivas que ha disparado los intereses, obligando al BoJ a salir al mercado abierto para mantener el rendimiento por debajo del 0,25% y cumplir con su objetivo de control de la curva de los tipos de interés. La autoridad nipona está comprado a un ritmo semanal de 80.000 millones de dólares. Pese a la imponente cantidad, el monto es parecido a la cantidad que invirtió el BCE y la Fed en los momentos más duros de la pandemia para mantener a raya las primas de riesgo; la pasada semana la deuda nipona volvió a sufrir dos ofensivas especulativas, acompañadas de un nuevo desplome del yen.

El BoJ se ha convertido en la víctima más fácil en el marco de una gran ofensiva del mercado contra los bancos centrales. "El último hombre en pie de la política de tipos cero sigue siendo el BoJ y, para ser honesto, cuanto más ataca el mercado a la Fed y al BCE, más probable es que el control de la curva termine de forma desordenada con enormes implicaciones para tasas globales", comenta Jim Reid, analista de Deutsche Bank. El Banco de Japón sufre ataques especulativos por la dificultad de mantener el interés del bono a diez años por debajo del 0,25%, mientras en el resto del mundo están subiendo los tipos de interés.

Hace justo dos semanas, mientras el resto del mundo apretaba el acelerador contra la inflación, el BoJ se reafirmaba en mantener los tipos en negativo, seguir con la compra masiva de activos y controlar el mercado de bonos. Mantenía su compromiso de comprar la deuda que hiciera falta para defender el interés en el 0,25%. En paralelo, los grandes bajistas del mercado afilaban sus colmillos. "La postura del BoJ es insostenible", comentaba Mark Dowding, director de inversiones de BlueBay, un hedge fund de Londres que gestiona más de 120.000 millones de dólares en inversiones. Y advertía en una entrevista en Bloomberg TV, a ojos de todo el mundo financiero, "tarde o temprano el Banco de Japón terminará capitulando".

Todo un desafío en toda regla y una llamada para que otros tiburones se unan a la batalla. El comportamiento de la firma recordó a la estrategia de George Soros y su Quantum Fund, contra el Banco de Inglaterra. El magnate de origen húngaro aireó sus posiciones cortas contra la libra, para elevar la presión contra la institución monetaria.

El paralelismo con el desafío de 1992 al banco británico no ha pasado desapercibido tampoco para el economista Luis Garicano y europarlamentario. Sin paños calientes, el pasado lunes, interpeló a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre si la herramienta anti-fragmentación, que está en proceso de diseño, iba a tener éxito en contener las primas de riesgo, teniendo en cuenta el fracaso del Sistema Monetario Europeo, que durante más de una década estableció tipos fijos de intercambio entre divisas de distintos países, hasta que llegó Soros y el mecanismo terminó saltando por los aires, con la salida de Reino Unido del pacto monetario y devaluaciones salvajes en la lira italiana o la peseta española.

