El Ibex se atasca con los 9.000 puntos con un riesgo implícito de retornar al 8.200

La subida casi vertical que ha protagonizado el Ibex 35 en las últimas sesiones se ha truncado a las puertas de la barrera psicológica de los 9.000 puntos. El selectivo español se estancó en la zona de los 8.900 que alcanzó al cierre de la semana pasada con lo que pospone (en el mejor de los casos) escapar de un entorno bajista para aspirar a niveles de cotización similares a los anotados en marzo de 2020, previo a la irrupción del coronavirus.

Y es que desde un punto de vista técnico el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, viene reflejando que un Ibex 35 por debajo de los 9.000 puntos "no despeja la posibilidad de presenciar en el selectivo una caída superior al 10%", hasta el punto de partida del rebote que acumula hasta el cierre de este lunes, por debajo de los 8.200 puntos.

No obstante, que el Ibex 35 no consiguiera su meta este lunes tampoco implica que no lo pueda conseguir en futuras citas, según el experto, ya que mientras que el índice patrio dudó en el arranque de la semana, el EuroStoxx 50 mostró mayor fortaleza en la sesión al anotarse un 0,9% en la penúltima jornada de mayo y acercándose a su objetivo en los 3.840 puntos. Además, el mercado europeo cotizó sin la referencia de Wall Street, al ser festivo en Estados Unidos.

Además, superar la referencia de los 9.000 puntos del Ibex genera otra garantía de entorno alcista ya que su cotización con dividendos "está atacando a corto plazo los 28.300 puntos, máximos que frenaron las subidas en dos ocasiones el año pasado. Desde esta fuerte resistencia, análoga a los 9.000 puntos del Ibex 35 tradicional, entiendo que lo normal es que pueda formarse una cierta consolidación de parte de las últimas y fuertes subidas", estima Cabrero. De esta forma, si pudieran traspasarse estas resistencias se podría "soñar" con ver de nuevo al Ibex 35 en los 10.100 puntos, según el asesor de Ecotrader, y la cotización del selectivo con sus dividendos se situaría en subida libre absoluta.

Pero que por análisis técnico el Ibex se enfrente a un punto de inflexión no resta valor a que por fundamentales el selectivo tenga recorrido por delante. A un día del cierre del mes sube un 4,04% en mayo, lo que se traduce en el mejor mayo del termómetro español desde 2008. Y es que, aunque el año no está siendo precisamente fácil para los parqués de ningún lado del Atlántico, el Ibex 35 lleva mostrando su fortaleza respecto al resto de las principales plazas desde el inicio del 2022, y ya es el único índice, junto con el británico Ftse 100, que logra ponerse en positivo en el año, con un 2,5%, a cierre del lunes. La remontada de mayo del Ibex 35 le lleva a acortar distancias con la Bolsa de Londres y deja al índice patrio a tan solo 0,4 puntos de alcanzar al británico en lo que va de 2022.

Pese a que mayo ha dado cierta tregua al Viejo Continente en general, con las principales plazas en verde (véase apoyo), también ha contado con su propio susto. Fue el día 9 de mayo cuando el indicador cayó un 2,2%, hasta llegar al entorno de los 8.139. Un descenso que pudo verse también en el resto de índices continentales, que registraron caídas del 2,8%, en el caso del Cac francés, y del 2,2% del Dax alemán. Así, desde este suelo mensual, el Ibex ha conseguido rebotar un 8,8%, impulsado principalmente por el sector bancario, con valores como Banco Santander como el líder de esta lista, ya que le suma la friolera de 128 puntos al índice desde ese 9 de mayo hasta el día 30 de este mes, o lo que es lo mismo, un 21,52%. Inditex es la segunda compañía que más aúpa al termómetro español desde esta caída, con 76,6 puntos, es decir, un 12,9%. Y es que, la compañía textil ha podido coger algo de oxígeno en mayo, ya que es el primer mes del ejercicio que logra acabar no solo en positivo, sino como el sexto valor más alcista del Ibex 35, con un avance del 11,9%, a cierre del mercado de ayer.

CaixaBank y BBVA son el tercer y cuarto valor que más aportan al selectivo desde los mínimos del mes, con un 10,4% y un 10,1%, respectivamente.

Inditex saca partido al mes

Si el punto de partida es el inicio del mes, el orden de los valores que, a proporción, más aportan al índice cambia, pero siguen liderando los mismos. Así la empresa fundada por Amancio Ortega es la que más le suma al índice en el cómputo de mayo, con 81,47 puntos, seguida de Banco Santander y CaixaBank, que le aportan un 22,8% y 12,4%.

En cuanto a las compañías que más suben en bolsa de este mes (ver gráfico), la farmacéutica Grifols, que vio en marzo unos mínimos que no visitaba en los últimos ocho años, termina mayo con un avance del 22,5%, lo que la coloca como la más alcista. La acerera Acerinox tiene el segundo puesto, con una subida del 18,4% en mayo. Siemens Gamesa, que no está teniendo un camino bursátil precisamente fácil en 2022, donde ya pierde un 15%, también ha tenido un respiro este mes y se queda, a un día del cierre, como la tercera más alcista, con un avance del 16,8%. Al otro lado del tablero está Almirall, que es la más bajista de mayo con una caída del 15,06%, seguida de IAG, que se deja un 7,5%, y Meliá, que desciende otro 6,4%.

Salvo sorpresa de la sesión de hoy que tiña de rojo los mercados, los principales índices del Viejo Continente han conseguido sacar adelante el mes de mayo, aunque a duras penas y lejos de replicar el ritmo marcado por el Ibex 35, que solo compitió en los últimos 30 días con bolsas de menor peso por capitalización y de menor renombre como el Psi 20 de Portugal. Así, el Dax sube en mayo un 3,1%, la bolsa de Milán un 1,9% y el EuroStoxx 50 acumula un 0,8%, lastrada por valores como Adyen o Allianz. Casi en el punto de partida del primero de mayo se sitúa el Cac francés, que apenas sube un 0,3% mientras que el principal indicador de la bolsa de Ámsterdam cede casi medio punto porcentual.