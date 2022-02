A los bancos les queda un 10% de potencial y tres ya lo han agotado

Christine Lagarde aprendió de su predecesor en el cargo, Mario Draghi, el uso indiscriminado de un lenguaje plagado de eufemismos, con el que se prefiere insinuar antes que afirmar para evitar sustos en el mercado, al que han acostumbrado a un tono paternalista. Pero los números han puesto negro sobre blanco que lo que hará el BCE antes de final de año es subir los tipos de interés. De momento, se descuentan dos subidas del 0,25%, la primera en el mes de septiembre y la segunda, en diciembre; aunque lo importante no es la cantidad sino la tendencia y eso la banca lo ha celebrado con júbilo en el arranque de año. Tanto es así, que el potencial alcista que tienen por delante los bancos españoles es tan limitado que no supera el 10%, de media, teniendo en cuenta solo tres entidades: Santander, BBVA y Unicaja. Son las únicas que no han superado aún su precio objetivo. El resto, CaixaBank, Bankinter y Sabadell, cotizan ya por encima y se han comido todo su potencial en bolsa. Y esto responde al interés efervescente entre los inversores sobre si es buen momento para comprar bancos. La tendencia es positiva, pero quizás, habría que esperar a una corrección para volver a entrar.

El rally del sector

En lo que va de 2022 el sector bancario europeo es el más alcista del Viejo Continente. Suma ganancias del 13,5%. Dentro del conglomerado continental, Sabadell y CaixaBank lideran las compras del selectivo, con un avance del 58% y 40%, respectivamente, en las últimas seis semanas. Bankinter es la quinta entidad más alcista del continente, con un avance del 31%, por detrás de Bank of Ireland y el italiano Banco BPM. Pero hay más, además de la foto de 2022.

Del recorrido que teóricamente tienen las entidades -si para ello se toma como referencia el mínimo que marcaron en 2020 y el precio objetivo que les otorgan los analistas- puede decirse que Sabadell, Bankinter y CaixaBank, por este orden, se han pasado de frenada ya y cotizan por encima de estos niveles. En el lado contrario, Unicaja es el banco que aún conserva un mayor potencial después de haber agotado solo un 82% del recorrido. El precio objetivo que marca el consenso está en 1,2 euros, y esto implica un potencial del 13% a doce meses vista. Desde los mínimos de 2020 (0,415 euros), postpandemia y post-crash de mercado, los títulos de la ex caja andaluza suben un 155% (ver gráfico).

Banco Santander es la segunda entidad -de las tres únicas- con mayor potencial. En su caso, es del 10%. El precio marcado en rojo por el consenso son los 3,8 euros. Quien comprara en mínimos en 2020 (algo difícil), en los 1,439 euros, se anota ganancias en su cartera del 140%. ¿Y qué hay de BBVA? En su caso, se ha comido ya un 90% de todo el recorrido posible. Por delante, le queda un potencial del 7%. El mercado le ve en el nivel de 6,42 euros. Desde que su acción tocara un suelo en 2,1 euros se revaloriza en bolsa un 185%.

Visto el arranque de año, por otro lado, es fácil intuir que la entidad que más avanza de los mínimos del Covid es Sabadell. Un 272%. También es cierto que debido, en parte, a que fue la más castigada con diferencia y todavía hoy cotiza a un precio sobre su valor contable de 0,41 veces, el menor de todo el sectorial español. Unicaja ya le ha pasado por encima y su descuento sobre fondos propios es inferior, del 55%.

Pero lo más relevante no es la subida en sí del sector, sino que esta se ha producido con volumen. Es lo que siempre se dice. Según recogen los datos de Bloomberg, la negociación de las acciones bancarias se ha disparado en la última semana y, principalmente, entre la banca mediana, dejando de lado a Santander y BBVA. Por ejemplo, Unicaja ha negociado un 280% más desde el lunes de esta semana en comparación con los últimos seis meses. En el caso de Sabadell ha sido un 240% de subida y lo que genera es que en solo una semana haya movido un 6,8% de su capitalización entre los inversores. El incremento para CaixaBank ha sido, por su parte, del 233% y en Bankinter, otro 113% más. Santander y BBVA tan solo han incrementado el valor negociado en bolsa en un 29% y 16%, respectivamente.

Prueba de que las miradas se han posado sobre Sabadell es que en lo que llevamos de año la entidad ha negociado un importe equivalente a casi un tercio de su capitalización. La media entre las otras cinco entidades es del 2,7%, gracias a Unicaja, que rotó el 4% de su valor bursátil y eleva la media.

Cubrir el coste del capital

Históricamente se ha considerado que un banco debe lograr una rentabilidad sobre su capital del 10% para cubrir su coste. Pues bien, tras años de sequía BBVA lo ha logrado, con un ROE del 11,4% a cierre de 2021, con la recompra de 3.500 millones de euros en acciones ya incluida, y hay quien está a punto de lograrlo. Santander obtuvo un retorno sobre el capital del 9,66% el año pasado; y Bankinter está ya en el 9,59%, según publicó la entidad en sus resultados hace una semana.

Además, la rentabilidad que logran los bancos sobre su capital está directamente relacionada con el castigo al que cotizan en el mercado. Y esto nos lleva a pensar que, todavía, Santander está infravalorado. Cotiza a 0,77 veces su valor en libros, frente a las 0,91 de BBVA y de las 1,12 veces de Bankinter, que ya ha vuelto a sus orígenes: reflejar cierta prima sobre sus fondos propios, aun sin la aportación de Línea Directa. CaixaBank, que dará a conocer su plan estratégico el próximo trimestre, alcanzó un ROE del 6,4% en 2021 y Sabadell del 4% (teniendo en cuenta que venía del 0,02% de 2020) tras haber dado la vuelta como un calcetín a su filial TSB.

Según los analistas de Bank of America, los bancos más favorecidos por las subidas de tipos en Europa serán aquellos de menor tamaño, con ROEs todavía más reducidos y para los que el impacto de un aumento de los tipos tendrá mayor repercusión en cascada dentro de su cuenta de resultados. Y ahí figura Banco Sabadell. La casa de análisis estadounidense cree que la entidad catalana será la segunda de la eurozona -solo por detrás de Commerzbank, cuyo ROE es del 5,6%- y la primera de España más beneficiada ante un incremento de 100 puntos básicos del precio del dinero por su posicionamiento en hipotecas (que representan un 60% del total de la cartera de crédito) y en financiación a pymes.

CaixaBank, con una cuota de mercado del 25% en hipotecas en España, se verá claramente favorecida en el momento en el que los márgenes de intermediación vuelvan a expandirse (en su caso, en el 1,66%), y lo harán, de hecho, primero por el lado del rendimiento del capital -y no del coste de los depósitos-. Sabadell, por cierto, es la única entidad del Ibex que supera márgenes de intermediación del 2%, gracias a su posicionamiento en empresas, con tipos de intereses más elevados que las hipotecas.

¿Y qué hay de la morosidad que tanto preocupaba en 2020? "Vemos que los 1.000 millones de euros que Santander mantiene en provisiones contra el Covid le dan suficiente flexibilidad como para hacer frente a cualquier tipo de deterioro de activos en un futuro", apuntan desde Credit Suisse. Aunque existe poco margen ya, las entidades lograron en 2021 reducir algo sus tasas de morosidad, que cayó al 3,16% para la firma que preside Ana Botín; en el 4,1% para BBVA; Bankinter, con la más baja, en el 2,24%; en el 3,65% quedó Sabadell y CaixaBank sufrió un ligero repunte, hasta el 3,6%, debido a la integración de Bankia.

Dividendos

La mejor prueba de que ya no preocupa un posible aumento descontrolado de los impagos ante la crisis actual es que el BCE decidió en septiembre del año pasado volver a permitir a los bancos que repartieran dividendos. Y más aun, siguiendo con su tono conciliador, decidió anunciarlo en julio para ir preparando el terreno.

Con los resultados ya de 2021 presentados, todas las entidades han recuperado un payout del 50%, salvo Sabadell que se queda en el 30% a la espera de cumplir con su plan estratégico a 2023 y Santander que se desmarca, y se mantiene en un 40%, mitad efectivo, mitad recompra de acciones. Solo el pago en metálico reportará rentabilidades del 5% para los accionistas de BBVA, CaixaBank y Bankinter. Santander queda atrás, en el 2,5%. Y se espera que, de cara a 2022, sus rentabilidades medias lleguen al 6%, incluido Unicaja.

La moda de los buybacks llevará a los tres grandes a distribuir entre sus accionistas unos 6.800 millones de euros desde el tercer trimestre del año pasado y el cierre de 2022, considerando que el programa anunciado por CaixaBank finalizara antes del 31 de diciembre, punto que no está confirmado por la compañía, como tampoco lo está la cuantía, que se prevé en 1.800-2.000 millones de euros, según los analistas.

Y en todo este contexto, la banca ha seguido haciendo los deberes. Sus ratios de capital están por encima del 12%, ha habido dos fusiones en España, y una tercera quedó en el camino. Ahora BBVA está a la espera de que la opa sobre Garanti salga adelante; y Santander ha reconocido públicamente que Citi México no es una mala opción. Y todo ello sin que su materia prima, el dinero, haya ayudado en nada desde 2015.