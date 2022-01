Los niveles del Ibex para saltar por encima de las 'brasas' del mercado

Estaba cantado que iba a ser un año marcado por la volatilidad. Los bancos de inversión ya advertían de que había que tener estómago para asimilar todos los sustos del mercado que podrían sucederse este año, marcado por una normalización de los crecimientos de las compañías después del fuerte impulso de la recuperación tras la pandemia y por la progresiva retirada de estímulos que iba a llegar más tarde o más temprano, como así está siendo, especialmente al otro lado del Atlántico.

Todas estas brasas pueden hacer que muchos inversores no se atrevan a dar los pasos y moverse en bolsa este año por el miedo a quemarse. Sin embargo, si algo tienen las brasas es que solo puedes evitar quemarte precisamente si te mueves con velocidad.

A lo anteriormente mencionado, se ha unido en los últimos días la creciente tensión bélica entre Rusia y la OTAN, algo a lo que las bolsas respondieron con fuertes caídas a comienzos de la semana de las apenas se han podido reponer. Situaciones como estas de tensión y volatilidad se pueden ir sucediendo a lo largo de año y por ello es bueno tener una idea clara de los niveles que no se deben perder y aquellos también en los que más vale la pena recoger beneficios, porque pese a que las perspectivas no son ideales, no quiere decir que no se pueda ganar en bolsa si se acierta con los movimientos clave.

Este año el Ibex, pese a los descensos, es el índice europeo que mejor se está comportando "y esto es algo que comienza a no llamarnos la atención y que podría encajar con el escenario alcista que manejamos para la renta variable española en próximos meses, donde espero que el Ibex con dividendos acabe alcanzando la zona de altos históricos del año 2017 y 2020, hasta donde hay un potencial del 10%", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Esto podría encajar con un Ibex 35 yendo a buscar los 9.500 puntos, muy cerca del objetivo que manejo en los 10.100 puntos, que es donde cotizaba antes del Covid crash", añade. Los homólogos a estos niveles del Ibex en cada valor serán los objetivos a conseguir a medio plazo.

Dónde buscar el rebote

"Esta fortaleza relativa del Ibex invita a pensar que a pesar de que vengan mal dadas podría tratar de resistir sobre la base del canal que viene acotando la fase de consolidación bajista que inició a mediados del año pasado desde el entorno de los 9.310 puntos, que actualmente discurre por la zona de los 8.000 enteros y que en el caso de perderse entiendo que el Ibex podría ir a buscar en el peor de los casos la zona de soporte de los 7.700 puntos", advierte Cabrero. Estos niveles serán, en cada uno de los valores, las respectivas zonas de compra desde las que buscar el rebote.

Más a corto plazo también hay posibilidades de moverse por el mercado a través de pasos más cortos. "Esta semana el Ibex ha alcanzado un soporte a vigilar como son los 8.340 puntos y desde ahí rebota y logra recuperar la caída del lunes que inició en la zona de los 8.700 puntos, que es una resistencia de cuya superación depende que se aleje el riesgo de que no acabe cayendo hasta los 8.000 puntos antes mencionados", concluye el experto.

Tal es el panorama para los inversores en este volátil entorno que casi un tercio de los valores dentro del selectivo tienen una horquilla superior al 50% entre su segundo soporte y su segunda opción de compra, atendiendo a los precios indicados por el experto de Ecotrader, mientras que la media se situaría en el 41%.

Así, Cellnex y Banco Sabadell serían los dos valores del Ibex en los que se podría obtener mayores rentabilidades en caso de esperar al segundo soporte –28,7 euros por acción y 0,55 euros, respectivamente– con una distancia superior al 80% entre las marcas más separadas. Por contra, Endesa y Red Eléctrica Española cuentan con los precios de entrada y salida más ajustados respecto al precio de cierre de los mercados de esta semana.

Espaldarazo al gigante textil

Gracias al espaldarazo de la firma de análisis de Goldman Sachs, Inditex cuenta con su mejor recomendación de compra desde primeros del año pasado, según el consenso de mercado recogido por Bloomberg. El gigante textil es una de las más resistentes del sector, a su juicio y le otorga un potencial alcista del 34% frente al conjunto de los expertos que estima un recorrido de menos del 20%. Enero ha supuesto para Inditex recortar su valor en bolsa en más de cuatro puntos porcentuales, mientras que tiene menos de un 2% hasta su primer soporte y debería caer un 13% hasta el segundo escalón situado en los 23,5 euros.

Amadeus, como la mayoría de las empresas tecnológicas a ambos lados del Atlántico, no ha encontrado su sitio en los mercados por la influencia que está teniendo la Fed y su toma de decisiones en la cotización de estos valores. No obstante, pese a que el sector en Europa ha caído más de un 10% en este inicio de año, Amadeus ha sido la que mejor ha resistido pese a que las pérdidas del viernes la llevaron a volver al terreno negativo desde que comenzó 2022.

Cellnex es la gran castigada del año dentro del selectivo español. La 'teleco' ha perdido más de un 20% en el año aunque eso no significa que la empresa esté sin opciones en 2022. De hecho, si supera el obstáculo con la autoridad británica de competencia para adquirir las torres de una competidora en el Reino Unido, Hutchison, los planes de Cellnex podrían saltar a aumentar su cuota de mercado en Alemania, según apuntan varias fuentes conocedoras del mercado. De hecho, el consenso de los expertos recogido por Bloomberg estima que la compañía tiene un potencial superior al 60% hasta su precio objetivo situado en los 67,3 euros. Cellnex tendría el mayor recorrido del selectivo (un 92%) desde su segundo soporte, según Cabrero.

Las opciones de juguetear con otra de las grandes firmas del Ibex como es Iberdrola son más reducidas. El valor, que cae un 3% en el año, se encuentra en un lateral desde hace meses y tan solo ofrece un recorrido del 20% entre la parte más baja, situada en los 9,4 euros y los objetivos a alcanzar, en los 11,45 euros. En todo caso, es una acción que ha demostrado mucha fortaleza en los últimos meses, con un alto dividendo (el próximo, del 1,7% de rentabilidad, lo pagará esta misma semana) y una recomendación de compra por parte del consenso de analistas.

Los bancos en el fin de los tipos al 0%

Los dos grandes bancos de la bolsa española han ido de la mano en estos primeros pasos del año. Banco Santander y BBVA han subido en torno a un 7,8% gracias al impulso de los últimos cinco días y al a un entorno favorable para las entidades con el fin de la era de los tipos al 0% –aunque por ahora solo sea en Estados Unidos–. Así, las últimas noticias para ambos bancos se concentraron al otro lado del Atlántico. Por un lado, BBVA se habría beneficiado del crecimiento de la solicitud de préstamos en México en los últimos meses, según el analista de Bloomberg, Georgi Gunchev, lo que impulsaría los ingresos que obtiene en el país, aunque "persisten los riesgos impulsados por la devaluación de la lira en Turquía", según el experto.

"Un problema para el Santander si la perspectiva macro de Brasil sigue empeorando"

Los analistas que siguen al Banco Santander han centrado su atención en la compra de Banamex, tras el anuncio de la salida de Citigroup, y de la que el Santander estaría interesado para ampliar su cartera de clientes en México. No obstante, la alta inflación en Brasil (de donde sacó casi una cuarta parte de sus ingresos en 2020) puede suponer un problema a la entidad de origen cántabro si se reducen las solicitudes de préstamo en el país "si la perspectiva macro se sigue deteriorando", según la analista de Credit Suisse, Paloma Zuluaga, lo que resentiría sus resultados financieros.

En este entorno, ambas entidades ofrecen un potencial en torno al 35% si el inversor decidiera esperar sin quemarse al segundo soporte para tomar posiciones y desprenderse de las acciones de Banco Santander y BBVA en el objetivo que fijó el experto de Ecotrader en los 3,7 y 6,7 euros, respectivamente.

Naturgy, en subida libre

El caso de Naturgy es algo distinto ya que a los inversores minoristas habituales ahora se ha sumado una lucha de poder entre el fondo australiano IFM y Criteria que está impulsando al alza su valor, que ha pasado de la zona de los 22 euros a superar los 28 en pocas semanas. Los objetivos, por tanto, han ido cambiando con el tiempo y ahora, el primero de ellos consiste en alcanzar de nuevo los 30 euros por acción donde marcan sus máximos de todos los tiempos. No obstante, a partir de ahí el camino es libre ya que entraría en subida libre absoluta que es la situación técnica más alcista que existe. Como precios de compra, a corto plazo Joan Cabrero fija los 27,5 euros como una zona interesante, aunque no la óptima, que encajaría más si Naturgy retrocede hasta los 25 euros desde donde abriría un potencial del 20% hasta los citados 30 euros.

Otra de las grandes compañías del Ibex y una de las claras ganadoras del superciclo protagonizado por las materias primas es ArcelorMittal. Eso provocó que el año pasado sus títulos se revalorizaran más de un 50% en el parqué. Sin embargo, este año se encuentra entre los valores más bajistas del índice español con más de un 7% de caída. Muchos analistas ven este retroceso como una gran oportunidad de compra y, de hecho, sigue contando con la mejor recomendación de todo el Ibex 35, según La Liga Ibex de elEconomista, que recoge los consejos de FactSet y Bloomberg. Tal es la oportunidad que si el inversor logra cazar a Arcelor en el segundo de los soportes, en los 22,65 euros, podría ganar más de un 46% si alcanza los 33 euros donde el análisis técnico sitúa su gran objetivo.

Por último, Telefónica, que es una de las mejores firmas del año en el Ibex, con un ascenso de más del 7% provocado por los rumores de una mayor consolidación en el sector europeo. Para obtener una oportunidad de compra, Joan Cabrero señala que habría que esperar una corrección que devuelva la acción a los 3,95 o 3,65 euros, desde donde tendría un potencial de rebote del 30% hasta los 4,75 euros donde el analista fija su gran objetivo.