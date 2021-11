Quiénes son los brókeres más baratos para comprar y vender a coste cero

En la subasta de comisiones de los brókeres el que menos ofrece es el ganador. Y cada vez son más los que pelean por atraer a los inversores hacia las españolas cotizadas. Hace cinco años solo tres firmas de brokeraje ofrecían comprar 10.000 euros de acciones de cualquier valor del Mercado Continuo por menos de 10 euros. Hoy son ya 14 de los 16 analizados debido a la presión que han ejercicio los neobrokers e intermediarios online que han irrumpido en los últimos años en el panorama nacional, exportando el modelo de cero comisiones que triunfa en Wall Street.

Son los denominados robinhood europeos, que persiguen la democratización de la inversión –que dirían los cursis– y que esté al alcance del mayor número de inversores posible. La realidad, sin restar mérito a sus pretensiones éticas, es que cada vez más jóvenes se acercan al mundo de la renta variable y, en particular, los millenials.

Esta presión ha llevado a los brókeres online de la banca tradicional a rebajar considerablemente sus comisiones respecto a las que ofrecen en ventanilla o a través de su servicio telefónico –es el caso de Santander y de BBVA– y a los intermediarios online a apretarse algo más el cinturón para ganar cuota de mercado –XTB rebajó todas sus tarifas este año como también ha hecho Ninety Nine en EEUU–.

La pandemia de coronavirus ha supuesto, probablemente, uno de los mayores elementos disruptivos de la historia más reciente como impulso a las generaciones más jóvenes hacia el mundo de la inversión. Pero cuidado porque comprar acciones no es solo pagar por comisiones de compra/venta de valores. El inversor debe hacer frente, además, a otras tarifas que aplica el bróker como las vinculadas a la custodia de valores, por conversión de divisa, corretaje, cotizaciones en tiempo real o el coste y la facilidad de realizar la declaración fiscal cada año, entre otros.

A ello se suman tarifas públicas como la ITF (impuesto a las transacciones financieras) que entró en vigor en España en enero de este año y que también está presente en gran parte de Europa con porcentajes diferentes. El inversor debe asumir un coste adicional del 0,2% de su inversión en la compra de acciones de compañías con un valor de capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Los brókeres pueden trasladarlo en cada operación o agruparlo por periodos y trasladarlo al cliente.

España también se compra gratis

EEUU siempre ha sido una ganga desde que aterrizaron en España brókeres como DeGiro o eToro, pero ahora también lo es la bolsa nacional. En términos generales, es el mercado más barato en el que invertir y se puede lograr, incluso, a coste cero. XTB es el bróker más económico ya que no cuesta nada comprar acciones en España (tampoco en Europa) ni por operativa ni por custodia –para importes inferiores a los 250.000 euros–.

Bux Zero, que aterrizó en España este mes y cuenta ya con 10.000 clientes, también ofrece compra/venta a cero euros, pero siempre y cuando la orden se ejecute a cierre de mercado (agrupan todas y se aprovechan de economías de escala). Para una orden a mercado o a precio limitado cobran 1 euro para las 55 compañías españolas que tienen en su escaparate.

El funcionamiento de eToro es algo más complejo, ya que, de base, lo que hace el bróker es convertir el dinero de la cuenta a dólares por lo que sí cobra una comisión del 0,005% sobre el nominal. Esto implica que para una inversión de 10.000 euros en Ibex el coste asciende a 5 euros, a pesar de no cobrar comisión de compra/venta. Santander –y esto es novedad– es el cuarto bróker más barato para esa cantidad en su versión online si la comparativa se ciñe a la comisión de compra. Cobra 3 euros por operación para menos de 2.000 euros; 6 para cantidades hasta 15.000 y un 0,25% sobre nominal para cantidades superiores.

Ahora bien, la comisión de custodia es un 0,25% sobre el efectivo con un mínimo de 20 euros al año. También existen promociones puntuales como la de Unicaja que, en estos momentos, no cobra por operaciones inferiores a los 5.000 euros frente a los 6 euros fijos que establecen para el segundo año por orden de compra o de venta. DeGiro, que no aplica comisiones de custodia, sigue siendo uno de los más económicos con los que operar. Son 2 euros fijos por operación más el 0,05% del importe, con un máximo de 10 euros (ver cuadro de tarifas).

El salto a Europa

No obstante, el inversor español también se puede ver interesado en el mayor atractivo de los valores fuera del mercado nacional, dado que el Ibex 35 solo ha subido un 12,7% en lo que va de año –el más bajista entre los grandes europeos–, frente al 22,6% que acumula el EuroStoxx 50 en 2021.

Así, si ahora la característica principal de las comisiones en España es un coste mínimo o nulo por parte de los casos sujetos a este estudio, en cuanto se analizan las comisiones de compra/venta para los activos en los mercados europeos la tajada de estos intermediarios se dispara. Esto puede marcar la diferencia para aquellos que decidan invertir cantidades más modestas ya que dejarán más dinero en el camino con cada movimiento si, por ejemplo, deciden acceder al mercado francés donde su ITF (0,3%) es superior al de España.

El bróker de XTB repite como la más rentable

Mientras que XTB, Bux Zero y eToro mantienen las mismas tarifas por utilizar su plataforma, el resto incrementa el doble, de media, sus comisiones de compra/venta. De esta forma, el bróker de XTB repite como la más rentable, en cuanto a tasas por cada orden emitida, para aventurarse fuera de nuestras fronteras.

En el caso de los brókeres de los bancos habituales en España como EVO Banco, ING, Bankinter, Abanca y Banco Santander; suben y equiparan su tasa mínima en los 20 euros, algunos a través de un precio mínimo y otros a través de un porcentaje sobre el dinero invertido. Por ejemplo, el Banco Santander aplica un incremento del 0,35% de recargo nominal a partir de los 15.000 euros mientras que ING, con el mismo porcentaje para ese tope, cambia su comisión a partir de los 30.000 con un cargo del 0,2%, incentivando las operaciones de mayor importe. Aun así, estas comisiones son mejores que las ofrecidas por el BBVA, que cobra 25 euros por cualquier operación entre los 2.000 euros y los 20.000 euros.

Nuevos jugadores en EEUU

En el momento en el que se ven involucradas dos monedas diferentes en una operación las divergencias se acrecientan todavía más, aunque no se aplique un recargo reflejado directamente derivado del cambio de divisa. Las firmas que tienen su origen en Estados Unidos, y por tanto trabajaban con valores en Wall Street antes de ofrecer sus servicios en España con los inversores nacionales, poseen de nuevo las tarifas más asequibles. La comisión en el caso de Bux Zero y Ninety (que no trabaja en España ni en Europa) no existe aunque sí que se pueden aplicar otros costes, como por ejemplo de custodia. Sin embargo, este jueves ha entrado en escena un jugador español que pretende rivalizar con aquellas que ofrecen una comisión de compra/venta nula.

EVO Banco ha presentado su nuevo bróker con el que no cobra por las operaciones en el mercado americano, ni tampoco comisión de custodia o suscripción, según presentó la propia entidad. Además, han incluido un servicio gratuito con el que se podrá consultar cotizaciones a tiempo real del NYSE y del Nasdaq los primeros meses con posibilidad de ampliarse el plazo sin costes añadidos para los inversores más activos que realicen varias operaciones.

EVO Banco se desmarca así del resto de bancos españoles que mantienen sus comisiones con las mismas condiciones que aplican al resto de las acciones fuera de nuestras fronteras.