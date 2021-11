Las bolsas se comen el sapo de la inflación y apuran otra semana más en máximos

Carlos Simón García Madrid

Decía la fábula que Pedro perdió tres ovejas cuando, después de haber avisado dos veces al pueblo de la llegada del lobo sin ser cierto, este llegó y aprovechó que la gente no creyó al pastor. Los analistas llevan meses advirtiendo de los riesgos que suponen para el mercado la llegada de la inflación, pero las bolsas no han mostrado preocupación, al menos hasta ahora, descontando que se trata de una situación transitoria. Sin embargo, si estos riesgos finalmente se consolidan, no encaja mucho con un momento en el que las bolsas mundiales siguen tranquilas en zona de máximos, con todas las ovejas en el redil.

Esta semana han saltado dos nuevos avisos en esta dirección. Por un lado, Estados Unidos ha publicado su dato de inflación del mes de octubre, con un incremento interanual del 6,2%, la mayor subida en los últimos 30 años y superando así las previsiones de los expertos, que apuntaban a una variación del 5,9%. Por otro lado, la inflación mayorista de octubre de China se alzó un 13,5% siendo este el mayor incremento de toda la serie histórica, que se remonta a 1995.

Pese a estos avisos, las bolsas siguen cotizando con relativa tranquilidad. De hecho, Europa sigue en máximos no vistos desde la crisis de Lehman Brothers mientras que Wall Street, aunque con un leve parón, se mantiene en zona de altos históricos. Así, en estas últimas cinco sesiones, el EuroStoxx 50 se apunta un 0,12% mientras que el Cac 40 lidera las subidas en Europa con un 0,7% y, de nuevo, el Ibex 35 se queda atrás, con una descenso del 0,55%.

Desde el punto de vista técnico, "la situación sigue siendo claramente alcista, con el Dax y el Cac en subida libre absoluta", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Para que no haya ningún signo de debilidad que ponga en jaque la posibilidad de asistir a un rally de fin de año sería bueno que el Dax no cierre el hueco que abrió al alza desde los 15.960 puntos, zona que, por otro lado, sería buena para aumentar exposición", agrega Cabrero. "El EuroStoxx 50 se encuentra a apenas un 5% de alcanzar el objetivo que manejamos desde hace meses en los 4.572 puntos, que es donde cotizaba antes de la quiebra de Lehman [contando dividendos]", continúa.

En el caso del Ibex, "sigue manteniéndose sobre la directriz alcista de las últimas semanas, aunque el hecho de que no consiga despegarse de la misma invita a estar atentos; mientras no se pierda el soporte de los 9.040 puntos seguirán vigentes las posibilidades de seguir viendo alzas a corto plazo que podrían llevar al selectivo a buscar los altos de junio y del año en los 9.310 puntos, por encima de los cuales el camino estaría despejado hasta los 10.100 enteros", concluye Cabrero.

Siemens Gamesa rebota un 18%

Dentro de la bolsa española, el gran protagonista de la semana ha sido Siemens Gamesa, cuyas acciones han rebotado un 18% después de ser muy penalizada en la semana previa a su presentación de resultados. La compañía contrarrestó estas dudas con un gran contrato en Reino Unido. Telefónica ha sido la segunda más alcista en una semana en la que se ha realizado la subasta de espectro en Brasil y ha anunciado un plan de bajas en su negocio español de hasta 4.000 empleados. Por el lado contrario, Endesa y Naturgy se han dejado más de un 4% cada una y solo han sido superadas por IAG y Meliá, que han pasado de ser las mejores la semana pasada a las peor paradas desde este lunes, una vez que se ha disipado la euforia por la pastilla de Pfizer contra el coronavirus.

El euro, en mínimos de 16 meses

En el resto de los mercados, los titulares se los ha llevado el euro, que sigue su depreciación frente al billete verde (un 1% más esta semana) y ya cotiza en la zona de los 1,144 dólares, el nivel mínimo en los últimos 16 meses, desde julio de 2020.

Por otro lado, en las operaciones de renta fija, han cotizado los últimos datos de inflación antes mencionados, provocando ventas en todas las principales referencias mundiales. El T-Note ha sido uno de los más vendidos, volviendo a la zona del 1,55% de rentabilidad exigida.

Por último, el petróleo, a media sesión del viernes, cedía un 0,3% en la semana y se mantiene en la zona de los 82,5 dólares por barril de Brent.