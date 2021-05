¿Hasta dónde puede caer el bitcoin? Estos son los niveles a vigilar tras la debacle de las criptomonedas

El miércoles dramático que el bitcoin y el resto de criptomonedas vivieron la semana pasada era solo el preludio de lo que iba a ocurrir este fin de semana. Tras tocar mínimos por debajo de 30.000 dólares en la fatídica jornada, el bitcoin cogió algo de aire jueves y viernes recuperando los 40.000. Sin embargo, este sábado el mercado de las 'criptos' volvió a teñirse de rojo. La sangría ha sido intensa y ha vapuleado las cotizaciones de las criptomonedas.

El bitcoin llegó a caer hasta los 31.100 dólares, lo que supone un descenso del 52% desde su récord, fijado a mediados de abril en más de 64.000 dólares. Aunque la criptodivisa fue capaz de recuperar los 33.000, el domingo siguió el aroma bajista y el token volvió a la zona de los 31.000, con nuevas caídas de más del 11%.

Aunque este lunes la criptodivisa más utilizada ha rebotado y vuelve a recuperar los 36.000 dólares, la 'montaña rusa' experimentada en los últimos días la sitúa, junto con los demás criptomonedas, en una zona delicada. Si ya la semana pasada los analistas técnicos empezaron a mirar hacia abajo a la hora de hablar de soportes, este lunes agachan un poco más la mirada.

Este mercado es muy volátil y se mueve a golpe de noticia, amenaza y tuit. Las palabras del CEO de Tesla, Elon Musk, la posición de China (tras reiterar la prohibición de usar estos criptoactivos y las advertencias del BCE (que asegura que el bitcoin ha eclipsado a la burbuja de los tulipanes) hundieron a las criptodivisas la semana pasada. Aunque este fin de semana Musk ha intentando insuflar algo de aire saliendo en apoyo de las 'criptos', este mercado parece condenado a seguir sufriendo grandes oscilaciones, al menos en el corto plazo. Por ahora, el bitcoin ha perforado soportes que complican su situación a corto plazo.

Los niveles a vigilar en bitcoin

El análisis técnico puede ayudar a descifrar tendencias en las cotizaciones de prácticamente todos los bienes que se intercambian en un mercado. El bitcoin está ahora mismo perforando zonas de soporte importantes que amenazan con agudizar la corrección que está sufriendo esta criptodivisa.

"Desde el punto de vista técnico, el objetivo que marcamos en los 40.000 dólares se quedó corto. El miedo, la incertidumbre y las dudas (FUD, por sus siglas en inglés) junto a los nuevos inversores nuevos han llevado hasta el soporte de los 30.000 dólares. Esta es la zona clave a vigilar, seguida de los 27.000 y, como último gran soporte, los 22.000. De momento los precios han reaccionado al alza desde esos 30.000U y la clave pasa por ser capaces de recuperar los 40.000 dólares. Sólo si los precios lo hacen, pensaremos en vuelta a cotas superiores. Es probable pasar a una zona de cierta consolidación en ese gran rango de los 30.000-40.000 dólares. El inversor debe entender dónde invierte", explica desde eToro el analista Javier Molina.

Los niveles a vigilar en la cotización del bitcoin

Desde eToro también, Simon Peters dictamina que "el bitcoin y el ether han subido desde los mínimos observados durante el fin de semana, ya que los compradores vuelven tras una venta generalizada que ha hecho que muchos criptoactivos reduzcan su valor a la mitad. Los dos mayores criptoactivos por capitalización bursátil han subido casi un 10% desde sus mínimos de esta mañana. El bitcoin, que cayó hasta 33.525 dólares durante la noche, cotiza por encima de los 36.000 dólares esta mañana, mientras que el ether está en 2.195 dólares, tras haber caído hasta 2.029 dólares en las últimas 24 horas".

El oscuro secreto de las cripto

"En las últimas dos semanas se ha producido una fuerte corrección de los criptoactivos impulsada por una oleada de recogida de beneficios, los comentarios del CEO de Tesla, Elon Musk, sobre el impacto medioambiental de la minería, y la represión de los criptoactivos en China. No obstante, el bitcoin sigue estando por encima del nivel con el que empezó 2021, mientras que el ether está más de tres veces por encima de su nivel de apertura el 1 de enero", zanja Peters.

El consumo de electricidad y su impacto en el medio ambiente es un tema candente que puede costar muy caro a las criptodivisas. Erik Nielsen, economista jefe de Unicredit destacaba este domingo en una nota para clientes que "el tema del horrendo uso de energía requerido para mantener vivas estas criptomonedas no es baladí. El bitcoin por sí solo contribuye tanto a la emisión de gases de efecto invernadero como un país desarrollado de tamaño medio. Entonces, permítanme que me corrija a mí mismo cuando dije que no tienen valor intrínseco: las criptomonedas vienen con enormes externalidades negativas para la sociedad global y se enfrentan directamente a los desafíos para combatir el cambio climático".

No obstante, en esta severa corrección del bitcoin ha jugado un papel decisivo Elon Musk. Férreo defensor de las criptomonedas, el CEO de Tesla apostó a principios de año con fuerza por el bitcoin posicionando a su firma en la criptodivisa y aceptándola como forma de pago para la compra de sus coches eléctricos. Sin embargo, el pasado 13 de mayo daba un giro de 180 grados y decidía que los altos costes medioambientales del bitcoin eran suficiente para dejar de aceptar el token como pago. Estas declaraciones supusieron el hachazo definitivo tras meses en las que en el mundo corporativo otros pensaban seguir el ejemplo de Musk.

El tuit del hombre de Tesla este fin de semana afirmando que "la verdadera batalla es entre el dinero fiat y las criptos" y que, en términos generales, él apoya a las segundas, ha podido ayudar a detener la hemorragia, pero el daño parece hecho. Aparte de la verborrea de Musk, que mientras mandaba al bitcoin a la papelera alababa al dogecoin, el token creado como una broma en 2013, China contribuyó al batacazo. El Banco Popular de China (el banco central chino) anunció más restricciones para la operativa con criptomonedas, terminándoles de dar la puntilla. La creciente represión en este sentido ha provocado que este fin de semana los mineros chinos detuvieran parte de sus operaciones, llevando más a la baja el precio.

Acontecimientos como el 'hackeo' al oleoducto de Colonial, el más grande de EEUU, tampoco han ayudado. El hecho de que hubiera que pagar el rescate a los 'hackers' en bitcoin volvió a situar la sombra de la delincuencia sobre los criptoactivos. Estos hechos, además, hacen presuponer a los inversores que instancias como la Fed o el BCE adopten posturas más estrictas y con una mayor regulación en torno a las criptomonedas.

La magnitud de lo ocurrido los últimos días la da este dato: el valor de mercado de las criptomonedas se ha desplomado alrededor de un billón de dólares desde un máximo de unos 2,6 billones de dólares este mes.