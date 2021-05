El bitcoin se desploma tras el 'bofetón' de China y pone en peligro un soporte clave para su futuro

El bitcoin ha vuelto a desplomarse este miércoles y ha llegado a caer por debajo del nivel de los 39.000 dólares (31.900 euros), la cota más baja desde febrero, y ahora lucha con dificultad para recuperar los 40.000 dólares. El viaje bajista de la criptomoneda en los últimos días se ha recrudecido después de que China se haya puesto aún más restrictiva con los activos digitales.

A las dudas generadas en los últimos días por las declaraciones del fundador de Tesla, Elon Musk, se suma ahora la postura del Banco Popular de China (el banco central chino), de no aceptar como forma de pago los tokens digitales (activos que funcionan como monedas pero no tienen valor de curso legal).

El bitcoin baja más de un 13% en las últimas 24 horas y desde el máximo histórico de 64.869 dólares (53.100 euros) alcanzado el 14 de abril, la criptodivisa ha perdido casi un 40% de su valor. En algunos momentos de la sesión, ha llegado a descender hasta los 38.570 dólares (31.575 euros), el nivel más bajo desde principios de febrero.

Según Sergio Ávila, analista de IG, la "fase correctiva" del bitcoin comenzó tras los últimos comentarios de Musk sobre el impacto ambiental del minado de la criptodivisa. "A ello se le suma que el Banco Popular de China ha reiterado que los tokens digitales no se pueden utilizar como forma de pago", explica Ávila.

"Desde el punto de vista técnico, se complica el panorama de precios para el bitcoin en el corto plazo. Perder los 50.000 ha supuesto ir a visitar la zona de los 47.000 dólares. Y perder este nivel supone ir a buscar los 40.000 dólares. Eso coincidirá con niveles de sobre-venta elevados y podrá esperarse un rebote. Si no hay capacidad para superar los 47.000 entonces, habrá peligro de estar en una zona de techo importante", precisa Javier Molina, analista de eToro.

Ya el viernes, también desde eToro, el analista Edoardo Fusco, mantenía que "analizado en todos los marcos temporales, el panorama técnico del bitcoin sigue siendo incierto". "El soporte clave a medio plazo permanece en la zona de los 43.800 dólares, donde también pasa el 61,8% de Fibonacci a partir del repunte que comenzó en mayo del 2020. Por debajo de ese nivel, el próximo soporte está sobre los 40.000-38.000, donde pasa la media móvil de 200 sesiones. Mantener los niveles actuales favorecería una recuperación de los precios que tiene la primera resistencia en el horizonte en la zona de los 60.000 dólares", exponía Fusco.

Muchos chartistas y analistas técnicos están observando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días de Bitcoin, que entró en niveles de sobreventa el martes, así como la media móvil de 200 días alrededor de 39.800 dólares. Romper la media móvil de 200 días podría significar que caiga hasta los 30.000 dólares, donde ha encontrado apoyo anteriormente, apunta Bloomberg

El pasado 13 de mayo, el bitcoin se desplomó después de que Elon Musk anunciara en Twitter que Tesla dejará de aceptar pagos con esa criptodivisa por su impacto ambiental. Según Musk, el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos está preocupado por el creciente uso de combustibles fósiles, especialmente carbón, para generar la energía que exige el minado del token.

El pasado domingo, la criptodivisa más usada volvió a sufrir una fuerte corrección tras otro tuit de Musk que algunos interpretaron como un indicio de que Tesla había vendido o se disponía a vender los bitcoin que había comprado en febrero. La criptomoneda se recuperó parcialmente el lunes después de que Musk negara, también en Twitter, que Tesla hubiera vendido sus divisas digitales.

Las declaraciones de Musk y las decisiones de Tesla han tenido una influencia notable en la cotización del bitcoin en los últimos meses. En febrero, la criptomoneda más usada se disparó tras la decisión de Tesla de invertir 1.500 millones de dólares (1.230 millones de euros) en bitcoin. Días más tarde, el bitcoin sufrió un fuerte descenso después de un tuit de Musk en el que planteaba que esa criptodivisa podría estar sobrevalorada.

No obstante, el bitcoin recuperó su racha alcista y alcanzó un máximo histórico de 64.869 dólares (53.100 euros) el pasado 14 de abril justo antes de la salida a bolsa de la plataforma de la plataforma de criptomonedas Coinbase. En línea con el descenso del bitcoin, el ether, la criptomoneda de la red Ethereum (la segunda más utilizada), baja hoy un 13% y ronda los 3.000 dólares (2.455 euros) pese a que presentaba un 2021 impecable.

No todos son tan pesimistas. El criptoinversor Raoul Pal, ex de Goldman Sachs, ha expuesto que estas correcciones son un habitual en el bitcoin y que esta última no será obstáculo para que la criptodivisa llegue a superar los 250.000 dólares en los próximos 12 meses, con un rumbo disparado tras el verano.