¿Bitcoin a 250.000 dólares? El criptoinversor Raoul Pal espera que se dispare tras el verano

La caída de las tecnológicas por el miedo a la inflación está golpeando de lleno a las criptomonedas. El bitcoin se ha hundido un 30% por debajo de su máximo histórico después de que Elon Musk diera la espalda a la divisa alegando el gran consumo de energía necesaria para 'minar' cada moneda. El lunes, todo el entorno de las criptomonedas registró pérdidas por valor de medio billón de dólares. Sin embargo, el criptofan Raoul Pal, exadministrador de los Hedge Funds de Goldman Sachs, cree que es momento de mantener el pulso.

"Creo que el bitcoin superará los 250.000 dólares en los próximos 12 meses y el ether terminará muy por encima de los 20.000 dólares", dijo en declaraciones al medio MarketWatch Pal, actualmente director ejecutivo de Global Macro Investor y cofundador de Real Vision financial y Crypto TV.

Para este inversor, las criptomonedas vienen de serie con una alta volatilidad. "Para los que entienden de bitcoin, los retrocesos del 35% son normales", dijo. "[Bitcoin] todavía está produciendo rendimientos anualizados del 200%, que es el rendimiento más alto de cualquier activo jamás registrado en la historia", dijo Pal. "Los que tengan pólvora seca guardada, que inviertan. Los que no, HODL", refiriéndose a un término que usan los criptofans para decir "mantener" (hold, en inglés).

En su opinión, aún queda recorrido para que el mercado se incremente. "La tasa de adopción de todo el mercado de criptomonedas sigue creciendo al 113% anual, que es el doble que el ritmo de crecimiento de internet de 1990 a 2000. Es la velocidad más rápida de adopción de cualquier tecnología de la historia".

La esperanza del ETF

Pero su mayor esperanza está puesta en un fondo cotizado (ETF) de bitcoin que se va a lanzar en septiembre. Si todo va bien, aventura Pal, "todo el mercado de criptomonedas va a dispararse como un cohete al aumentar la demanda" por parte de todos los nuevos inversores que llegarán a través de ese fondo.

"El problema para los inversores hoy en día es que no tienen forma de acceder a las criptomonedas sin configurar una nueva cartera y abrirse una cuenta en una casa de cambio, unos procesos con los que no están familiarizados. Y la mayoría de los asesores de inversiones registrados no tienen el mandato de comprar criptomonedas", dijo Pal. "Mientras tanto, en Canadá, han lanzado ETF y tienen un éxito increíble".

Este lunes, Mike Novogratz, director ejecutivo del banco comercial digital Galaxy Digital y un gran inversor en criptomonedas, dijo a Bloomberg TV que espera una consolidación del bitcoin en las próximas semanas, estancándose en el entorno de los 40.000 y 50.000 dólares. Sin embargo, también cree que "el próximo catalizador es el ETF". Los fans creen que la espera valdrá la pena.