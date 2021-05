El oleoducto Colonial retoma sus operaciones después de pagar unos 5 millones a los hackers que le atacaron

La gasolina ya fluye por el principal oleoducto del sureste de EEUU, tras casi una semana de parón. Tal y como había prometido al Gobierno de EEUU, la empresa retomó sus operaciones el miércoles por la noche, según anunció este jueves. Pero el coste ha sido bastante alto para la compañía: según ha revelado la agencia Bloomberg, Colonial pagó unos cinco millones de dólares en bitcoins a los hackers que secuestraron la tubería para que le devolvieran el control.

Según indicaron fuentes anónimas de la compañía a la agencia, el pago se produjo horas después del ataque, en el que 'secuestraron' los servidores informáticos de Colonial. Los hackers le entregaron la contraseña para recuperar los datos poco después, pero el proceso de restauración fue tan lento que estuvieron hasta ayer poniendo en marcha los sistemas, utilizando también sus propias copias de seguridad.

Según un informe publicado el mes pasado, los ataques de 'ransomware' se han disparado este último año, aunque han cambiado sus objetivos: en vez de secuestrar los ordenadores de ciudadanos comunes y pedirles unos centenares de dólares, ahora atacan a grandes empresas y entidades gubernamentales -como el SEPE en España- y les exigen cientos de miles. El pago de rescates se ha multiplicado por cuatro en este tiempo, alcanzando los 350 millones de dólares en 2020, con un pago medio algo por encima de los 300.000 dólares por ataque, según estima la firma Chainalysis.

La compañía, sin embargo, dijo esta semana que "no tenía intención de pagar" a los atacantes. Colonial no ha hecho declaraciones tras conocerse que sí desembolsó el dinero que se les exigía. El Gobierno de EEUU ha sugerido que los atacantes provenían de Rusia, pero no ha apuntado directamente al presidente Vladimir Putin, que ha rechazado cualquier posibilidad.

Vuelta al servicio

Con el oleoducto de nuevo en marcha, ahora hace falta que el combustible que ha salido de Texas termine su recorrido por toda la costa hasta llegar a Washington y Pensilvania, los territorios más al norte afectados por el corte. Los cálculos que daban los expertos apuntaban a que la gasolina podría tardar dos semanas en recuperar los stocks normales, y el diésel y el combustible de aviones, unos 19 días. En ese tiempo seguirá habiendo escasez, especialmente entre las gasolineras independientes, ya que las grandes cadenas tienen preferencia a la hora de recibir suministro.

El presidente, Joe Biden, volvió a pedir a los estadounidenses este miércoles que no hicieran acopio de gasolina y que se desplazaran lo estrictamente necesario mientras dure el problema. Entre otros decretos de urgencia, ayer permitió que un buque con bandera y tripulación extranjera llevara un cargamento de gasolina entre puertos estadounidenses, algo que está prohibido por una ley centenaria -la Ley Jones- que prohíbe que barcos extranjeros operen entre dos puertos del país.

La crisis provocada por este ataque, que ha dejado a millones de personas con problemas para llenar sus depósitos, ha puesto el foco sobre los problemas de infraestructura que sufre EEUU. Biden se ha propuesto reformar las fragmentadas redes energéticas del país para evitar problemas como este o los apagones que hubo en Texas en enero, tras una ola de frío glacial que paralizó las centrales de gas que generaban la mayor parte de la energía del estado.