Las 7 firmas que se han abaratado un año después del desplome

Carlos Simón García Madrid

El martes pasado hizo exactamente un año del inicio del derrumbe total de la bolsa. Los inversores entraron en pánico al unísono cuando la pandemia de coronavirus se expandió sin control por Europa y Estados Unidos después de hacerlo en China. Esto provocó una caída histórica de las bolsas en las siguientes semanas, llevando al Ibex 35 a tocar mínimos de 2012, cerca de los 6.000 puntos.

Desde esos mínimos alcanzados en el mes de marzo, el selectivo nacional ha recuperado un 36%, pero todavía cae más de un 16% desde los niveles en los que cotizaba hace justo 12 meses, en el entorno de los 10.000 enteros. "El repunte de los rendimientos de la deuda, a priori, es un signo positivo porque refleja la confianza en una recuperación económica y de los beneficios empresariales de la parte más castigada, que ha sido la cíclica", explica Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank. "Si nos centramos en 2021, quizás estas dinámicas se pueden mantener y podemos seguir viendo ese perfil más cíclico que se beneficia del control del virus y la normalización de la economía y en ese escenario, el Ibex debería tender a hacerlo mejor que Europa, pero sin volvernos locos", matiza el experto.

Pese a la citada caída, que ha sido la mayor de entre los grandes índices mundiales, la gran mayoría de los componentes del indicador no se han abaratado sino que se han encarecido tanto por PER (veces que en el beneficio se recoge en el precio de la acción) como por Ev/ebitda, que compara el valor empresarial (capitalización y deuda) con los beneficios proyectados, de cara a 2021. En este contexto, solo siete empresas de las 35 que conforman actualmente el Ibex cotizan más baratas ahora que hace un año pese a las caídas generalizadas de la bolsa española. Estas son Grifols, Enagás, Mapfre, Endesa, Colonial, Red Eléctrica, Merlin.

La biofarmacéutica había sido una de las compañías que mejor habían capeado el temporal provocado por la pandemia en un primer momento. De hecho, aunque no estuviera en la carrera por la vacuna, los tratamientos con derivados sanguíneos con anticuerpos fueron una de las mejores opciones en los primeros meses. Sin embargo, a medida que avanzó el virus, el resto de sus tratamientos se vio resentido, y eso se reflejó en el parqué, donde el viernes tocó mínimos no vistos desde 2017, por debajo de los 21 euros. Esta fuerte caída en bolsa ha provocado que cotice más barata que hace un año tanto por ev/ebitda como por PER pese a que el consenso de analistas le haya recortado la estimación de beneficio neto en más de un 20% durante este periodo de cara a 2021.

En el caso de Mapfre, la empresa se vio arrastrada en bolsa por el deterioro del entorno macro y las perspectivas de un horizonte sin fin de tipos bajos en Europa. Sin embargo, sus beneficios no se han deteriorado tanto, ya que solo han sufrido un ajuste del 11% frente al 32% de valor que perdió en bolsa en 2020. Este desequilibrio es el que ha propiciado que se pueda comprar más barata ahora que hace 12 meses. "Está bien posicionada a medio y largo plazo, pero debe lograr mejorar su ROE para compensar los riesgos operacionales y de divisa que pesan sobre ella", apuntan desde Barclays.

Además del sector turístico, el inmobiliario es uno de los pilares principales en los que se apoya la economía española y también ha sido una de las industrias más castigadas en esta crisis. Prueba de ello es que los NAV (valor neto de los activos) de estas empresas van a sufrir un recorte drástico en los próximos meses.

En el Ibex solo hay dos empresas del sector, Colonial y Merlin Properties, y los múltiplos de ambas se han abaratado en este último año -ver gráfico-. "Creemos que al mercado le preocupan más las perspectivas de futuro a medio y largo plazo que la resiliencia mostrada en el muy corto plazo, en unas compañías que tienen contratos de alquiler en vigor y por tanto mucha inercia en ingresos a corto plazo", apuntan desde Banco Sabadell.

La corrección de las 'utilities'

La situación de las utilities es diferente al resto ya que fueron de los sectores menos penalizados en pandemia junto a la tecnología y la salud. En este contexto, Endesa, Red Eléctrica y Enagás se han abaratado por múltiplos en el último año, sobre todo, por la corrección que todo el sector está sufriendo en las últimas semanas, derivada de un reposicionamiento de las carteras hacia un sesgo de mayor riesgo y al aumento de los rendimientos de la deuda, que podrían encarecer sus costes de financiación.

"Es cierto que está habiendo esta corrección en el sector a causa del aumento de las rentabilidades, pero creo que no debería ir a más y podría estabilizarse en breve ya que no tiene sentido que empresas que están dando un 5 o un 6% de dividendo, o más, sean castigadas por unos bonos que quizás pasan del 0 al 0,5%", explica Nicolás López.

En definitiva, el Ibex está compuesto por bancos y utilities principalmente, "y en este entorno si le va bien a unos les puede ir mal a los otros, con lo que es importante seleccionar bien la cartera. Además está Latinoamérica, que también ha sido muy penalizada y este año podría soplar a favor del selectivo", concluye López.

Tres de ellas son un consejo de compra

La confianza en estos siete valores va por barrios. Mientras que Grifols, Endesa y Merlin Properties reciben sendas recomendaciones de compra, Enagás, Mapfre y Colonial son un mantener. Por último, Red Eléctrica sigue siendo un consejo de venta. El caso más llamativo es el de Endesa, donde el consenso de expertos que recoge FactSet le concede su mejor recomendación de los últimos doce años. En el caso de Grifols y Merlin Properties, sí son compañías en las que los analistas han depositado su confianza de manera más o menos continuada a lo largo de los últimos años.