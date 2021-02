Colonial reduce a 2 millones su beneficio en 2020, pero mantiene constante la actividad

Colonial ganó 2 millones de euros en 2020, lo que supone reducir casi al completo el beneficio de 827 millones de euros logrado un año atrás, como consecuencia de elementos atípicos, aunque consiguió mantener los ingresos en línea con los de 2019 a pesar de la crisis del coronavirus.

Tanto los ingresos por rentas de la socimi, que alcanzaron los 340 millones de euros, como su resultado bruto de explotación (Ebitda), de 138 millones, y su resultado neto recurrente, de 138 millones de euros, se mantuvieron constantes el año pasado.

Sin embargo, la variación en el valor de los activos y provisiones realizadas causó un agujero en la compañía de 75 millones de euros, frente al efecto positivo de 819 millones que generó en 2019, lo que explica la caída en el resultado final del grupo.

El valor de sus activos, es decir, el patrimonio total de la socimi, fue de 12.020 millones de euros, un 1,2% más, teniendo en cuenta solo los mismos edificios, ya que en 2020 vendió activos por valor de 600 millones de euros. No obstante, este aumento del patrimonio se encuentra muy por debajo del 9% en que lo incrementó en 2019.

Además, pese a que sus oficinas en París incrementaron su valor en un 4%, el de su cartera de activos de Barcelona y Madrid retrocedió un 3%, lo que acaba teniendo más peso en la cuenta de resultados, provocando así ese impacto negativo de 75 millones de euros.

Impacto del Covid de 15 millones

En un encuentro con la prensa, el consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas, ha resaltado que los resultados han sido "estables", sobre todo teniendo en cuenta las desinversiones que llevó a cabo en 2020, así como que se está comparando un 2019 'normal' con un 2020 con pandemia.

En este sentido, el ejecutivo ha cifrado en un 4,5% de las rentas, en torno a 15 millones de euros, las ayudas que ha otorgado a sus inquilinos en el marco de la crisis sanitaria, lo que también impacta en los cuentas, aunque Viñolas cree que es un "win-win", ya que los clientes se han comprometido a periodos contractuales más extensos.

Asimismo, gracias a este plan de ayudas, la ocupación permaneció en el 95,2%, destacando el 96,9% de Madrid, y los niveles de cobro en torno al 99%. Entre sus principales clientes se encuentran Abertis, Netlix, Facebook, Goldman Sachs, Cartier, King o Natixis, entre otros.

Descarta grandes desinversiones

Respecto a la deuda, la ratio de apalancamiento era del 35% de la valoración de los activos a cierre del ejercicio, es decir, en torno a 4.200 millones de euros, lo que arroja una liquidez de 2.309 millones, que le permitirá cubrir todos los vencimientos de deuda hasta 2024 y estudiar nuevas oportunidades.

No obstante, Viñolas ha asegurado que este año la socimi no acometerá ninguna política desinversora comparable a la del año pasado. "No estamos trabajando en ello, siempre podemos encontrar oportunidades seleccionadas, pero no contamos con una estrategia determinada como en 2020", ha añadido.

El año pasado y a inicios de 2021 Colonial vendió 17 activos por más de 617 millones de euros, con una prima del 11% respecto a la valoración de sus activos realizada antes de la pandemia y que le permitió reducir en 400 millones de euros la deuda neta, aunque también mermó ligeramente los ingresos por rentas, al contar con menos activos en su cartera.