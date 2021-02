El BCE tiene "cierto margen" para bajar los tipos si el rendimiento de los bonos perjudica la recuperación

El Banco Central Europeo (BCE) no pierde de vista el creciente repunte de los bonos soberanos, consecuencia de las previsiones de una mayor inflación en la zona euro. El organismo cree que la rentabilidad incipiente de la deuda no tiene porqué ser algo negativo, siempre y cuando no perjudique la recuperación de la economía tras el shock provocado por la pandemia del coronavirus. En ese caso, la situación requerirá de nuevas acciones por parte del organismo monetario.

Así lo ha defendido Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, en una comparecencia de este viernes en la que ha asegurado que el organismo tiene "cierto margen" para bajar aún más los tipos de interés, informa Serenity Markets.

El 'precio del dinero' en la Eurozona se encuentra actualmente en el mínimo histórico del 0%, pero si los bonos siguen 'presionando' aún podría caer más.

El bono alemán a diez años (bund) alcanzó ayer una rentabilidad del -0,2% en el mercado secundario, máximos desde mayo de 2019. Por su parte, el 'papel' español tocó altos no vistos desde junio cerca del +0,5%.

No obstante, el BCE no se plantea el control de la curva de tipos. "Está muy claro que no estamos involucrados en el control de la curva de rendimiento, en el sentido de que queremos mantener constante un rendimiento particular", ha declarado Philip Lane, economista jefe del organismo, en una entrevista con Expansión.

"No estamos viendo por ahora un cambio significativo y persistente en la inflación"

"Lo que estamos viendo ahora no es un cambio significativo y persistente en la trayectoria de la inflación", ha asegurado asimismo Lane.

En este mismo sentido, Schnabel ha considerado que el repunte de los bonos no es algo malo per se si "refleja un aumento en las expectativas de inflación". "Es una señal positiva de que las medidas de política [monetaria] están dando sus frutos", ha añadido, según informa Reuters.

"Incluso los aumentos graduales de los rendimientos reales pueden no ser necesariamente motivo de preocupación si reflejan la mejora de las perspectivas de crecimiento", ha insistido la economista alemana.

El BCE tiene su próxima reunión ordinaria de política monetaria en menos de dos semanas, el jueves 11 de marzo. Hasta entonces, y con toda probabilidad en el futuro, mantendrá la vista puesta en los bonos.