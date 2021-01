Las bolsas de Europa aguantan sobre soportes y mantienen vivas las opciones de los alcistas

Ni siquiera los primeros coletazos de la temporada de resultados en EEUU -uno de los grandes directores del mercado-, ni las altas expectativas que ha generado el discurso de investidura de Joe Biden como presidente del país, están siendo suficientes para sacar a las bolsas de uno y otro lado del Atlántico del proceso consolidativo en el que se encuentran inmersas desde hace ya más de una semana.

Los selectivos de referencia en el Viejo Continente confirmaron ayer con los ligeros descensos que registraron, la indefinición en la que se encuentran, propia de un proceso de consolidación que desarrollan, en el caso del Ibex 35, desde que se alcanzaron zonas de resistencias tan importantes como los 8.460 puntos.

Sin embargo, estos descensos de las últimas sesiones no han hecho que la sangre llegue al rio, por lo que las posibilidades de seguir viendo mayores alzas en próximas fechas siguen intactas. "Mientras el selectivo español no profundice por debajo de los 8.000-8.037 puntos no tendremos cambios analíticos", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

"La cesión de los 8.000-8.037 puntos no lo veríamos como algo muy negativo sino como una advertencia de que estamos ante una corrección o consolidación más amplia que podría aproximar al Ibex 35 a la zona de mínimos de diciembre en torno a los 7.660 puntos, cuyo alcance lo veríamos como una oportunidad para comprar bolsa española con una orientación de medio plazo", matiza el experto.

En el EuroStoxx 50, por su parte, el soporte a vigilar se encuentra en los 3.524 puntos, que son los mínimos que marcó en la primera semana del año. "No vemos motivos para pensar que la actual consolidación no es una simple pausa previa a mayores subidas y seguimos valorando la posibilidad de que en próximas fechas podamos ver un nuevo tramo al alza que lleve al selectivo europeo a los 3.745 puntos, donde cerró el 2019, y en el mejor de los casos los 3.867 puntos, que son los máximos previos al crash generado por el Covid", añade Cabrero.

Todo ello, mientras al otro lado del Atlántico, en EEUU , el control sigue en manos de los alcistas en plena temporada de resultados empresariales. De hecho, las subidas que se vieron en la sesión de ayer no hacen más que reforzar la idea de que el control de Wall Street lo siguen teniendo los alcistas: "Seguimos sin ver nada que ponga en jaque la tendencia alcista que definen los principales índices norteamericanos en todos los plazos relevantes para el trading en tendencia", sentencia el experto de Ecotrader.

