El rally de Navidad en Wall Street corre peligro: Trump no tiene prisa en firmar el acuerdo con China

Wall Street sufre fuertes caídas este martes. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que no tiene "un plazo límite" para firmar un acuerdo comercial con China, lo que rebaja notablemente las buenas expectativas que el mercado ha mostrado al respecto en las últimas semanas. En consecuencia, los índices de la bolsa de Nueva York registran descensos superiores al 1% esta sesión. El Dow Jones cae bajo los 27.500 puntos y, más importante, el S&P 500 pone en peligro sus soportes. De perderlos definitivamente al cierre, las opciones de vivir un rally de Navidad se reducirán enormemente.

La incertidumbre respecto la guerra comercial de EEUU y China se ha acrecentado en los últimos días. La falta de novedades ha hecho que las reticencias sigan aumentando a menos de dos semanas de que entren en vigor nuevos aranceles a exportaciones chinas, por valor de 156.000 millones de dólares.

Acuerdo... ¿en 2020?

Las palabras de hoy del mandatario norteamericano invitan a dar por hecho que esas barreras se van a implementar. "De alguna manera pienso que es mejor esperar hasta después de las elecciones [presidenciales de EEUU]", ha dicho Donald Trump sobre cuándo podrían firmar las dos mayores potencias del mundo un acuerdo comercial. Los comicios norteamericanos, en los que Trump aspirará a la reelección, serán en noviembre de 2020.

"No tengo un plazo límite, no", ha afirmado también el presidente de Estados Unidos. Una declaración de intenciones que se suma a la batería de medidas proteccionistas que ayer mismo anunció el jefe del Ejecutivo norteamericano.

En primer lugar, anunció este lunes vía Twitter que retomará los aranceles al acero de Brasil y Argentina. Y más tarde la Casa Blanca amenazó con imponer nuevas barreras a exportaciones de Francia por valor de 2.400 millones de dólares, como respuesta a la 'tasa Google' gala. Unas tarifas que el Gobierno francés ya ha calificado como "inaceptables".

El rally, en juego

Las tensiones han tenido un evidente impacto en las bolsas de Europa y, posteriormente, en la neoyorquina. Ello a pesar de que, si bien es cierto que es la primera vez que el presidente de EEUU se muestra públicamente dispuesto a dilatar la firma del acuerdo hasta el año que viene, también lo es que gran parte de los expertos anticipaban esta posibilidad desde hace tiempo.

Aún así, las ventas se imponen con a ambos lados del Atlántico. Y en el caso de Wall Street, ponen en riesgo las posibilidades de que haya un rally navideño.

Todos los índices se dejan más de un 1%. En consecuencia, el S&P 500 pone en peligro su soporte en los 3.060-3.090 puntos. ¿Y esto qué significa? Como explica Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader, se podría abrir la puerta "a una consolidación más amplia".

Esto es, si el selectivo cae bajo los 3.060 enteros al cierre de esta (u otra) sesión, podrá sufrir descensos adicionales del 6,7% en el corto plazo, hasta los 2.855 puntos.

Esos son los mínimos de octubre, y mientras no se profundicen no habrá que preocuparse en demasía. "Esta consolidación no alteraría la tendencia principal alcista", asegura el analista técnico.

Por tanto, hasta ahora, lo que vive Wall Street es "un clásico pull back o vuelta atrás" que no cambia la tendencia alcista de fondo que tiene la renta variable estadounidense. Y mientras no se pierdan los 3.060 puntos del S&P 500, no será más que eso.