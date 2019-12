Pallete toca la campana de Wall Street para celebrar el nuevo plan de transformación de Telefónica

José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, ha sido el encargado de tocar la campana de inicio de sesión en la bolsa de Nueva York, coincidiendo con la presentación del plan transformación de la compañía y con que Cámara de Comercio España-EEUU otorga el premio de empresario del año a José María Álvarez-Pallete .

NYSE Opening Bell ????: @Telefonica celebrates their transformation plan and Business Leader of the Year https://t.co/bo7rvF8DsF