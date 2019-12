Estos son los niveles que las bolsas no deberían perder para confiar en un contexto alcista en la recta final del año

Un día de amenazas vía twitter como el que protagonizó ayer Donald Trump, el presidente de EEUU, sólo podía ser recibido de una manera por las principales bolsas del planeta: con descensos. Los parqués de uno y otro lado del Atlántico dejaron a un lado el tono positivo que registraban hasta que el máximo mandatario estadounidense despertaba en la Casa Blanca con el teléfono móvil pegado a su mano

Lo hacía anunciando que el departamento de comercio de EEUU iba a imponer aranceles de hasta el 100% de productos importados de Francia por valor de 2.400 millones de dólares en represalia a su impuesto digital que este país europeo está ejecutando ya sobre las empresas estadounidenses.

Además, el dirigente yankee anunció medidas contra los regímenes fiscales digitales que sigan el mismo camino y puso en el foco de todas las miradas a Argentina y Brasil, países a los que acusó de devaluar sus divisas y a los que, por tanto, podría sancionar en breve con más trabas arancelarias.

Los descensos llevaron al Ibex 35 a registrar la tercera mayor caída del año al descender un 2,09%, algo que vuelve a alejarlo de la importante zona de resistencia que presenta en los 9.500-9.600 puntos, de cuya superación depende que podamos dar definitivamente por terminada la tendencia bajista que inició el selectivo español en los máximos de 2017.

"Los máximos que estableció la semana pasada el Ibex 35 en los 9.400 puntos se han convertido a corto plazo en el primer escollo que debe superar el índice para que podamos hablar de cierta fortaleza y se aleje el riesgo de ver una consolidación bajista más amplia", apunta Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader. Es decir, el Ibex debe conseguir ganancias del 2,5% para evitar el riesgo de ir a buscar los mínimos de octubre en los 8.850 puntos, que es el soporte clave del selectivo.

Y es que, la consolidación "tiene visos de que va a ser más amplia y compleja". Así lo asegura Cabrero cuando se refiere a la situación técnica en Europa, donde el EuroStoxx podría buscar la zona de soporte de los 3.570 puntos tras fracasar ayer en su intento de superar resistencias (los niveles análogos en el Dax alemán rondan los 12.650/12.720 puntos). Esas son las cotas que en ningún caso deberían de perderse si queremos confiar en un contexto alcista de aquí a la recta final del año.

Pese a todo, las caídas de ayer "no nos sorprenden puesto que ya advertíamos a lo largo de las últimas sesiones que antes de ver una continuidad alcista no era para nada descartable la posibilidad de asistir a una consolidación que podría llevar al S&P 500 a formar un clásico pull back o vuelta atrás a la antigua zona de resistencia creciente, ahora soporte, que discurre ahora por los 3.060 puntos", sentencia Cabrero, quien asegura que mientras se mantenga esta cota en el mercado director, la tendencia alcista no estará en peligro.

Conoce tu perfil inversor: