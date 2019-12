Trump reaviva la guerra comercial: recupera los aranceles al acero de Brasil y Argentina

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que está reestableciendo los aranceles sobre el acero y el aluminio de Argentina y Brasil. Lo ha hecho con su red favorita, a través de Twitter. Para el mandatario ambos países están devaluando sus monedas para perjudicar a los agricultores estadounidenses. Además, ha aprovechado para criticar de nuevo a la Fed por no bajar tipos de interés.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a atacar a sus socios comerciales y de paso al mercado. Las bolsas europeas se han dado la vuelta tras los tuits de Trump de reestablecer los aranceles sobre el acero y aluminio procedente de Brasil y Argentina.

.....Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen - Fed!

El mandatario ha justificado su decisión acusando a los dos países de devaluar sus monedas, "perjudicando a nuestros agricultores". Trump ha indicado que "con vigencia inmediata, restableceré los aranceles de todo el acero y aluminio que se envíe a los EE UU desde estos países".

Trump inició la guerra del acero el año pasado. En concreto, en marzo de 2018, anunció la imposición de aranceles del 25% a todo el acero que entrara en EEUU. Además, también amenazó con un aumento de las tasas comerciales del 10% al aluminio. El objetivo de Trump era proteger a la industria estadounidense de países como China y Brasil, que están inundando el mercado internacional con precios muchos baratos.

Posteriormente, a las pocas semanas EEUU anunció excepciones para el acero de ciertos países de manera temporal. Entre ellos se encontraban la Unión Europea, Argentina, Brasil, Australia y Corea del Sur.

En un nuevo tuit, ha aprovechado para cargar de nuevo contra la Fed y su política monetaria. "La Reserva Federal también debería actuar para que los países, de los cuales hay muchos, ya no aprovechen nuestro dólar fuerte al devaluar aún más sus monedas. Esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa. Tarifas más bajas y aflojamiento - ¡Fed!". La Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, están entre las obsesiones de Trump. El magnate culpa al banco central de pilotar en contra de su estrategia comercial y los intereses del país. Para el presidente lo ideal es que la Fed baje los tipos a cero.

U.S. Markets are up as much as 21% since the announcement of Tariffs on 3/1/2018 - and the U.S. is taking in massive amounts of money (and giving some to our farmers, who have been targeted by China)!