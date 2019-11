Ganatti (Wisdom Tree): "La evolución de los eventos geopolíticos serán la clave para ver un 'rally' de Navidad"

Christopher Ganatti dirige desde abril del año pasado el equipo de análisis de Wisdom Tree en Europa, región donde la gestora es líder en ETF de materias primas, un legado heredado de la compra de ETF Securities en noviembre de 2017. A su paso por Madrid, el experto charla con elEconomista de las consecuencias derivadas de las políticas expansivas de los bancos centrales, la tregua comercial a raíz del último acercamiento entre EEUU y China, la evolución del mercado europeo y la inversión en megatendencias.

-¿Cuánto tiempo cree que los bancos centrales podrán mantener sus política ultraexpansivas?

No hay límites en términos de tiempo. En 2014, cuando entró en vigor el primer QE que llevó al BCE a comprar bonos soberanos se prolongó durante varios años. Luego trataron de retirar los estímulos, pero lo que ha pasado con el crecimiento, con una disputa comercial de por medio, no ha ayudado. El verdadero problema parece estar en el lado fiscal, lo que significa que los Gobiernos de esta legislatura tienen un momento realmente difícil. Lo que vemos es que la Fed y el BCE tienden a moverse y a llenar el vacío que dejan los gobiernos. Con todos los factores en juego (Brexit, próximas elecciones en EEUU) los bancos centrales realmente van a ser la clave para mantener el crecimiento.

¿Qué espera de Christine Lagarde al frente del BCE?

El panorama político europeo ha demostrado en los últimos años, especialmente en Francia, que los ciudadanos no han optado por la opción más extremista y esto facilita al banquero central mantener el sistema unido, por lo que en el corto plazo no esperamos demasiado. Pero si tenemos una verdadera guerra comercial y Trump va también después va la UE es posible que Europa tenga que ceder más. Dar tiempo a los gobiernos de Europa para que lleven a cabo reformas durante su mandato va a ser cada vez más difícil. Sólo hay un crecimiento adicional que se puede conseguir creando más dinero y comprando más bonos, por lo que el tiempo que se tarda en llevar a cabo una verdadera reforma es mayor.

-Hay un acuerdo comercial preliminar. ¿Considera que se trata del primer paso hacia un gran acuerdo o que esta cuestión durará, al menos, hasta las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos?

Nuestra opinión es que es un gran primer paso, pero Trump tiene una situación muy diferente a la que tiene Xi Jinping cuando se trata de China, por lo que no van a querer hacer demasiado antes de que se sepa si Trump va a continuar allí durante los próximos cuatro años. Este acuerdo es bueno porque parece que están reconociendo que un crecimiento más lento en China es un problema muy real y que están haciendo algo para tratar de aliviar las tensiones. Pero no se ve una verdadera inspiración para que China alcance un acuerdo de éxito porque no están seguros. Si, por ejemplo, Elizabeth Warren es la próxima presidenta de EEUU, China va a estar averiguando cómo negociar con una personalidad completamente diferente que está enfocada en cosas completamente diferentes.

¿Está el mercado descontando una recesión para los próximos meses?

Es interesante ver que cada pocos meses los factores arrojan una potencial desaceleración. Ahora hay que considerar que hay tensión en Oriente Medio al mismo tiempo que el proceso del Brexit es una cuestión desagradable y no se sabe realmente cuál va a ser el impacto. Pero es absolutamente un hecho que habrá una recesión en los próximos años porque no hemos descubierto cómo no volver a tener recesiones nunca más. La pregunta es si será dentro de un año de dos, de tres...

Con Wall Street y la bolsa europea ofreciendo retornos que superan el 20%, ¿qué potencial ve en este activo?

Si me hubiera hecho esa pregunta el año pasado sobre cuál era mi expectativa para 2019 difícilmente habría dicho un rendimiento del 20% en Europa. Cuanto mayor sea la duración de la exposición a renta variable mejor, pero también lo hace más difícil de cara a 2020. En renta fija mi expectativa de rendimiento tampoco era la actual. Tal vez los retornos positivos de los bonos pueden ir más lejos, pero es muy difícil ver rendimientos similares para el año que viene. Y en cambio, en bolsa, el inversor obtiene también el rendimiento de los dividendos. Al mismo tiempo, si hay problemas en Oriente Medio o si el Brexit es duro podemos ver en el corto plazo una mayor volatilidad, por lo que algunos clientes en el entorno actual están mirando al oro para cubrir el riesgo y posiblemente, recoger beneficios pensando activos refugio.

¿Veremos este año un rally de Navidad?

Estadísticamente ahora hay más riesgo, así que no lo vemos. Pero siempre puede haber un rally de Navidad. Parece que el rendimiento del mercado a corto plazo se va a ver muy influido por los anuncios que se puedan producir a raíz del impeachment de Trump o de lo que salga de las conversaciones comerciales con China. Por el contrario, si hay buenas noticias en este sentido o si de repente tenemos un Brexit suave entonces puede haber un retorno significativo en la temporada de Navidad. Estos eventos geopolíticos clave son el quid de la cuestión en términos de predecir el rendimiento. A corto plazo, estamos en medio de la temporada de resultados y las empresas siguen superando las expectativas en cuanto a los ingresos y las ganancias. Pero no va a haber más noticias en este sentido de aquí a la temporada de Navidad, por lo que, en términos fundamentales, esto no va a cambiar y todo se reducirá a la interpretación que se dé a los asuntos geopolíticos.

¿Cuál es su mercado favorito en Europa en este momento?

Alemania hace mucho comercio y uno tiende a ver que su PMI manufacturero se cae por el precipicio. Se ha visto sólo riesgo y problemas dentro del crecimiento de Alemania, pero al mismo tiempo uno sabe que desde esa perspectiva ellos tienden a gestionar su balance general de una manera bastante fuerte. Por lo tanto, si podemos ver un Brexit sin desastre y la situación de China muestra un impulso positivo, creemos que éste es un mercado para posicionarse en el futuro, tal vez porque sus valoraciones han descontado lo peor. En el corto plazo se podría ver el mayor potencial para un repunte, siempre y cuando no se tengan esos escenarios de catástrofe en los que el tema del comercio con China sea significativo.

Megatendencias

¿Cuáles son sus temáticas de inversión preferidas?

Desde una perspectiva de megatendencia, India es uno de los mercados más emocionantes. Es probablemente el país clave y en los años venideros se va a convertir en el país más grande del mundo y entonces la clave será cómo vincular la oportunidad de inversión de capital. Es verdad que por valoración India es uno de los mercados más caros comparados con otros emergentes desde un punto de vista inicial, pero se puede obtener un gran rendimiento con visión de futuro. La base es que el Gobierno está estableciendo un entorno de crecimiento realmente bueno y esto es lo que las empresas de la India. Es cierto que podría haber cierta volatilidad a corto plazo, especialmente si sé que hay alguna tensión con Pakistán o si la economía global estornuda, India posiblemente va a sentir esto, pero nos gusta el potencial a largo y si la gente se está centrando en mega tendencias como el cambio demográfico, es uno de los mejores mercados.

¿Qué campos de la Inteligencia Artificial tienen más peso en su cartera?

Estamos viendo mucho interés en esta área. Estamos mirando cosas como robótica, reconocimiento por imágenes, procesamiento del lenguaje natural Yo diría que nuestra exposición es bastante diversa y la razón por la que queremos estar muy diversificados es que no sabemos de dónde vendrán las próximas disrupciones. Por ello, queremos tener exposición a los coches autónomos, que es otra área donde se está usando la visión por ordenador. Pero también hemos sobreponderado otros sectores como los semiconductores, porque son el factor clave para que la potencia de la computación sea más rápida. Pero también tienes el hardware. Y estamos invirtiendo en estas compañías específicas que son muy relevantes para el desarrollo.