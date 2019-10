El proceso de impeachment a Trump avanza: el Congreso votará las normas de la investigación esta semana

El proceso de posible destitución mediante juicio político (impeachment) del presidente estadounidense, Donald Trump, empezará a tomar forma en los próximos días, probablemente el jueves. Tras varias semanas de audiencias de testigos a puerta cerrada ante varios comités de la Cámara de Representantes, los demócratas quieren votar las normas para avanzar en la investigación que pueda llevar a un impeachment.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata, Nancy Pelosi, que aspira a que la resolución se vote el jueves. El texto establecerá pautas sobre cómo llevar a cabo las comparecencias, si se deben divulgar las transcripciones de los testigos y las transferencias de pruebas a la Comisión de Justicia de la Cámara, así como "establecer los derechos del proceso debido para el presidente y su abogado", señaló Pelosi.

En este sentido, la Casa Blanca anunció hace tres semanas que se negaba a seguir colaborando con la investigación del impeachment, aduciendo que esta "ha sido diseñada y aplicada de una forma que viola la imparcialidad fundamental y el proceso debido, tal y como contempla la Constitución" y que no había habido una "votación" para su apertura.

La resolución la presentará este miércoles el presidente del Comité de Reglas, James McGovern, quien ha señalado en Twitter que hay crecientes evidencias de que el Presidente de Estados Unidos traicionó su juramento del cargo abusando de su poder, arriesgando nuestra seguridad nacional y comprometiendo la integridad de nuestras elecciones". Y agregó que "cada miembro del Congreso hizo un juramento al cargo para apoyar y defender la Constitución contra sus enemigos, extranjeros o nacionales. Eso es lo que pretendemos hacer".

There is mounting evidence that the President of the United States betrayed his oath of office by abusing his power, endangering our national security, and compromising the integrity of our elections.