Wall Street flaquea en máximos históricos pero el Dow Jones tantea los 27.500 puntos

¿No hay dos sin tres? Wall Street busca batir sus máximos históricos por tercer día consecutivo. Aunque con dificultad. La bolsa de Nueva York cotiza la sesión con ganancias suaves. Los tres principales índices no terminan de decantarse por las compras tras comenzar la jornada con debilidad. El Dow Jones tantea los 27.500 puntos, pero necesita un pequeño empujón más para atacar su resistencia clave, como ya han hecho el S&P 500 y el Nasdaq 100, dando paso a un mercado alcista. El optimismo ante la guerra comercial sigue impulsando a la renta variable, así como los datos del sector servicios norteamericano conocidos hoy.

Antes de la apertura del mercado norteamericano, los inversores han contado con la balanza comercial de Estados Unidos. Cayó un 4,7%, hasta 52.500 millones de dólares, tal y como esperaba el consenso del mercado.

El dato se ha conocido, además, en un día en el que vuelven los rumores respecto la guerra comercial entre el país norteamericano y China. Financial Times y The Wall Street Journal informan este martes que el gobierno de EEUU está sopesando revertir algunos aranceles impuestos desde el 1 de septiembre a importaciones del gigante asiático. También se plantea no activar los que están previstos a partir del 15 de diciembre.

Y entre todas estas especulaciones, el presidente chino, Xi Jinping, ha defendido hoy la necesidad de disminuir las barreras comerciales en todo el planeta.

Las dos mayores potencias del mundo tienen pendiente firmar la "fase uno" de su acuerdo comercial, aunque todavía no se sabe cuándo y dónde se hará. Se espera que Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sancionen el pacto este mes.

Ambas naciones buscan el pacto, en parte por el impacto que la guerra arancelaria ya está teniendo en sus economías. Además de la balanza comercial, hoy se ha conocido que el sector servicios norteamericano creció en octubre, pero menos de lo esperado, según el índice PMI. En cambio, el indicador elaborado por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés), es ligeramente más optimista.

Por ahora, la renta fija de EEUU continúa elevando su interés. El bono a diez años crece al 1,86% y el de dos años, al 1,64%.

Falta el Dow Jones

Con todo, la bolsa de Nueva York flaquea esta sesión. Pero sigue pegada a los máximos históricos que alcanzó este lunes. Y es que la sesión de ayer no fue una cualquiera: el S&P 500 y el Nasdaq 100 dieron el paso definitivo y atacaron sus resistencias clave, abriéndose paso a una subida libre absoluta.

"Es la situación técnica más alcista que existe", explica Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader. Pero mientras el S&P 500 y el Nasdaq 100 hicieron los deberes, el Dow Jones sigue bajo sus resistencias, situadas en los 27.550 puntos. Aunque este experto cree que es "cuestión de tiempo" que la rebase.

"Eliminaría esa potencial divergencia bajista o falta de confirmación que aún esperamos para aumentar de un modo más contundente la exposición a bolsa norteamericana", señala el analista técnico.

Valores

En cuanto al plano corporativo, este martes toca destacar las fuertes caídas de Uber. La compañía publicó ayer por la noche sus resultados empresariales, en los que mostró un aumento de las pérdidas. Sus acciones se desploman en torno a un 7,5%.

En el Dow Jones, Boeing (con subidas de más del 2%), Exxon Mobil y McDonald's (con alzas en torno al 1%) lideran las compras. Home Depot, Coca-Cola y Visa retroceden más de un 1% y son los peores valores del día.