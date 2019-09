Las bolsas de Europa ponen al petróleo como excusa para explicar su 'mal de altura'

El mercado trata de recuperar la calma tras un inicio de semana cuanto menos convulso. El tono consolidativo trata de imponerse hoy en los principales parqués del mundo tras el shock que desató ayer en el ámbito de las materias primas energéticas el ataque con drones a la principal estación petrolera de Arabia Saudí.

Sin embargo, la situación apunta a mayores alzas en el barril de petróleo de cara a los siguientes meses según el aspecto técnico que ha dejado su cotización en las últimas horas. Así lo asegura Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader, que hace especial hincapié en el hueco alcista abierto ayer por el barril de West Texas y en la superación de sus primeras resistencias.

"Todo apunta a que confirmará un patrón de giro alcista en forma de doble suelo desde el entorno de soporte teórico de los 50-50,50 dólares, que es un punto de giro potencial muy relevante desde el punto de vista técnico", afirma el experto. "Por encima de los 60,95 euros se abriría la puerta a un más que probable ataque a la zona de máximos del año", asegura.

En este sentido su comportamiento será vital de cara a que el resto del mercado se decante por avanzar en una u otra dirección. Y es que las bolsas -tanto las europeas como las de EEUU- se enfrentan a un momento que presume clave, al encontrarse muy próximas a resistencias fundamentales cuya ruptura es necesaria de cara a que se puedan favorecer alzas sostenibles en próximos meses.

Así lo asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, que incide en los 3.050 puntos del S&P 500 y en los 3.575-3.600 puntos del EuroStoxx. "Mientras estas resistencias no sean superadas se mantendrá el riesgo de asistir a un zarpazo bajista, que es el que esperamos para comprar", afirma el experto.

En este entorno es donde se va a dirimir el verdadero debate de medio / largo plazo que afrontan los principales mercados de Wall Street, entre los que compran pensando en la subida libre o los que venden buscando comprar en una próxima corrección.

"Operativamente, seguimos esperando a comprar a obtener una ecuación rentabilidad riesgo que por el momento no vemos atractiva. No somos partidarios de comprar a un 1,50% de resistencias históricas. Preferimos que se rompan y a partir de ahí aprovecharíamos un eventual recorte o consolidación para comprar, no antes", afirma Cabrero.

