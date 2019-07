Wall Street cotiza con leves ganancias, pero en tierra de nadie a la espera de referencias clave

Wall Street cotiza este lunes con leves ganancias en sus tres principales índices. La bolsa de Nueva York se mueve así, un día más, entre sus soportes y resistencias. Toma posiciones en el inicio de una semana cargada de referencias, tanto corporativas como macroeconómicas.

El parqué neoyorquino acabó la pasada semana con descensos generalizados. Hoy rebota en sus principales índices rebotan, aunque aún deben acercarse más a sus resistencias crecientes para cambiar realmente su aspecto técnico.

Estas se encuentran en los 27.400 puntos del Dow Jones y en los 3.030 puntos en el S&P 500, según calculan los analistas técnicos de Ecotrader.

"Por el momento el alcance de estas resistencias está provocando dudas y cierto mal de altura en Wall Street", admiten estos expertos. En cambio, aseguran, "para que se pongan en jaque las posibilidades de seguir viendo mayores alzas a corto es preciso que se pierdan soportes como son los 2.940-2.963 puntos del S&P 500, los 26.665 puntos del Dow Jones Industrial y los 7.826 puntos del Nasdaq 100". Por tanto, la plaza neoyorquina se mueve por ahora en tierra de nadie.

Así, por un lado, los inversores estarán pendientes en los próximos días a los balances trimestrales de las grandes compañías. Entre otras compañías rendirán cuentas Coca-Cola, Visa y Snap, mañana; AT&T, Boeing y Facebook, el miércoles; el jueves; Alphabet, 3M, Intel y Amazon; y el viernes, McDonald's y Twitter.

Pero estas no serán las únicas referencias importantes con las que cuenten los analistas al otro lado del Atlántico: el viernes se conocerá la primera revisión del producto interior bruto (PIB) de EEUU en el segundo trimestre. El dato que mostrará la evolución de la economía norteamericana tan solo unos días antes de que la Reserva Federal (Fed) tome su esperada decisión sobre los tipos de interés.

A la espera de todas estas cifras y datos, las compañías de la bolsa de Nueva York cotizan en su gran mayoría con calma. No obstante, Apple se revaloriza más de un 1,5% en el índice Dow Jones. Microsoft le sigue en la parte alta de la tabla, por lo que amplía los máximos históricos que ya tocó el viernes (impulsado por sus cuentas trimestrales).

Al mismo tiempo, Johnson&Johnson, Dow y Verizon encabezan los mayores descensos en el selectivo. Mientras, Hulliburton se dispara más de un 6% en el parqué tras publicar sus resultados del segundo trimestre: sus beneficio cayó un 85%.

Mientras tanto, también cabe hablar del petróleo. Los precios del crudo relajan las subidas de primera hora. Se revalorizan cerca de un 1%. El West Texas, de referencia en EEUU, repunta hasta los 56 dólares el barril al tiempo que el Brent, de referencia en Europa, se acerca a los 63 dólares el barril.

Los ascensos en el petróleo en las últimas semanas están claramente determinados por la escalada de tensión en el Estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico. Una zona clave para el comercio mundial del 'oro negro'.

Irán anunció el viernes la captura de dos barcos petroleros "extranjeros". Uno de ellos era británico, tal y como confirmó el fin de semana Reino Unido. Londres respondió que sopesaba imponer nuevas sanciones sobre la república islámica.

No obstante, el país persa ha comunicado hoy que "identificado y destruido" una red de 17 agentes de ciudadanía iraní que supuestamente trabajaban para la CIA de EEUU. Según la agencia de noticias Fars, algunos han sido condenados a muerte.

Unos hechos que, en cambio, ha negado el presidente de EEUU, Donald Trump. Como es habitual, el mandatario ha utilizado la red social Twitter para dar su punto de vista: "La información de que Irán ha capturado a espías de la CIA es totalmente falsa", ha escrito.

"Solo son más mentiras y propaganda (como la de que derribaron un dron) lanzadas por un régimen religioso fallido que no tiene ni idea de qué hacer", ha añadido en el mensaje el jefe del Ejecutivo norteamericano.

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!