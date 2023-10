El Constitucional decidirá el futuro del impuesto a las grandes fortunas el 24 de octubre

El Tribunal Constitucional (TC) decidirá la continuidad del nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas a partir del 24 de octubre. El Pleno deliberará ese día sobre el polémico tributo a los ricos a raíz del recurso interpuesto contra la ley que lo aprobó por la Comunidad de Madrid,

No obstante, aunque así consta en el Orden del Día del Pleno, eso no quiere decir que se tenga la sentencia para ese mismo día. En función de cómo transcurra el Pleno, se podría retrasar el asunto a otra semana, según informan desde la Corte de Garantía. Si finalmente el mismo día 24 hubiera votación, se conocería el destino de este polémico impuesto, que en su primer ejercicio ha recaudado 623 millones de euros.

El recurso que se analizará será el interpuesto por la Comunidad de Madrid, aunque el TC también admitió a trámite el de Galicia y el de Andalucía. La Comunidad de Madrid considera que el impuesto vulnera varios aspectos de la Constitución al invadir competencias autonómicas, al dejar si efecto el Impuesto de Patrimonio bonificado en la CCAA. Además, señala que el tributo rompe la autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que afecta a la política fiscal de cada región y como viola el principio de igualdad, porque no se trata por igual a los contribuyentes españoles.

Los asesores fiscales recomendaban en las últimas semanas a los contribuyentes que hubieran hecho frente a este tributo solicitar ya la rectificación del impuesto a la Agencia Tributaria ante una inminente sentencia del TC. La Corte de Garantías, aunque decida anular el gravamen por inconstitucional, podría limitar la recuperación del mismo como ya hizo con la plusvalía. En ese caso, cerró la recuperación a los contribuyentes que no hubieran actuado por la vía económico-administrativa o por la judicial y también a aquellos que, habiéndolo hecho, ya hubiera resolución o sentencia firme al respecto. No obstante, hasta que haya una sentencia por parte del Constitucional, aún queda una semana para actuar.

No obstante, Esaú Alarcón, abogado fiscalista en Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Abat Oliba, señala que si ya era partidario de que no se debía recurrir el impuesto porque no afecta a situaciones individuales, ya que el recurso es contra una normativa, ahora con mayor motivo puesto que lo más probable es que desestime. A su juicio, si no es con este objetivo no hubiera corrido tanto el recurso, ya que si se estimara significaría que el impuesto es muy grave y si tan grave fuera no tendría sentido limitar los efectos de una sentencia.

La actual composición del Tribunal Constitucional es de siete magistrados progresistas, frente a cuatro conservadores. Ante el desequilibrio de los bloques, muchos dudan de que haya una sentencia contraria a una ley que aprobó los impuestos propuesta por el actual Gobierno de coalición.

Así es el tributo

El nuevo Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISGF) entró en vigor el pasado 29 de diciembre para gravar la riqueza de los contribuyentes de 2022 y 2023 cuyo patrimonio excediera los 3,7 millones de euros. El gravamen aplica un tipo del 1,7% para las fortunas de entre 3,7 millones a los 5,3 millones; del 2,1%, entre los 5,3 millones y los 10,6 millones; y del 3,5%, a partir de los 10,6 millones de euros.

El Ejecutivo proyectó que el tributaría ingresaría a las arcas públicas 1.500 millones de euros al año, sin embargo, finalmente la recaudación por el año 2022 (que llevó a cabo en julio de 2023), se quedó un 60% por debajo, en los 623 millones.